ЧЕ-2018 по летним видам: наших травят хлором, но мы все равно рвем всех

СЕГОДНЯ 13:22 2018-08-06T13:35:08+03:00

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В Глазго устроили мастер-класс, как сделать один из самых скандальных чемпионатов Европы. Российских синхронисток так травят хлором, что они теряют зрение, но все равно побеждают. В плавательном бассейне установили, что таймер неправильно показывал время, но мировой рекорд нашего Климента Колесникова все равно устоял. «КП» - о том, как сейчас проходит ЧЕ по летним видам спорта.

СПРАВКА КП

Чемпионат Европы по летним видам спорта - первый в истории в своем роде. Организаторы в шотландском Глазго и немецком Берлине собрали в один турнир соревнования в 13 дисциплинах – легкой атлетике, плавании, прыжках в воду, синхронном плавании, плавании в открытой воде, академической гребле, триатлоне, велоспорту на треке и шоссе, маунтинбайке, BMX, спортивной гимнастике и гольфе. В этой «европейской олимпиаде» Со 2 по 12 августа 4,5 тысячи спортсменов разыграют 188 комплектов медалей.

В Глазго в один турнир собрали европейские первенства по 13 видам спорта.Фото: REUTERS

«Две девочки вообще не видят»

Российские синхронистки по-прежнему №1 в мире и Европе. Вот только в Глазго они столкнулись с большой проблемой - зашкаливающая концентрация хлорки в бассейне. И это при том, что уже давно никто хлоркой воду на таком уровне не очищает. Хлор разъедает глаза - в отличие от тех же пловцов, синхронистки соревнуются без очков.

«Это какой-то кошмар, ведь у девочек портится зрение, - возмущалась главный тренер российской сборной Татьяна Покровская. - Половину композиции они делают вслепую. У некоторых же аллергия, две девчонки вообще не видят».

Несмотря на химическую атаку, российские синхронистки, как всегда, на высоте: уже четыре золотых медали и серьезные планы увеличить золотой запас.

Российские синхронистки вновь завоевали "золото" Европы.Фото: REUTERS

Секундомер пловцов врал!

Беспрецедентный случай - таймер бассейна в Глазго поймали на вранье. Оказывается во второй день электроника включалась на 0,1 секунды позже, то есть результаты становились лучше на такое же время, а в плавании это порой целая вечность! Щедрый секундомер отладили, и здорово, что он не повлиял на мировой рекорд нашего пловца.

Мировой рекорд Колесникова

Наши пловцы тоже выступают очень здорово - что ни день, то победа. А 18-летний Климент Колесников и вовсе установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине. Он будущее российского плавания и надежда на медали Олимпиады. А еще недавно Климент сдавал ЕГЭ, а лучше всего про него сказала капитан сборной Анастасия Фесикова: «Он такой ребенок! Ему только машинки не хватает, чтобы он в нашей массажной части с ней играл».

Ефимова тоже в порядке

Главная звезда российского плавания Юлия Ефимова тоже побеждает. Она была первой на дистанции 100 м брассом, оставив позади Руту Мейлутите из Литвы. Раньше считалось, что у Юлии с рутой и американской Лили Кинг конфликт. Обе называли Ефимову допингершей и говорили, что зря ее допустили до Олимпиады. Но сейчас Юлия, видимо, решила снять напряженность. «У нас никогда не было плохих отношений с Рутой, - заявила Ефимова. - Мы уже с ней посмеялись – медиа делает свое дело. Зато людям, наверное, интереснее смотреть. То же самое с Лили Кинг – это все медиа».

Наши легкоатлеты все еще нейтральные

На этой неделе в Берлине в рамках ЧЕ в 40-градусную жару стартуют легкоатлеты. Но медалей России они не принесут, потому что наши спортсмены снова будут выступать под нейтральным флагом. Тем временем, отличные шансы на победу у Мария Ласицкене в прыжках в высоту, у Сергея Шубенкова в беге с барьерами и у Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом.

А еще один фаворит турнира в прыжках в высоту Данил Лысенко не будет выступать и вообще рискует получить дисквалификацию на 2 года из-за собственного раздолбайства. Он не заполнял систему ADAMS, где надо было отмечать свое местонахождение, и вообще никак не реагировал на письма с предупреждениями. Как такое возможно для претендента на олимпийские медали, как так можно было сломать свою карьеру - еще одна загадка российского спорта.

Таблица медалей на утро 6 августа

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего

1 Россия 11 6 5 22

2 Италия 7 7 11 25

3 Великобритания 6 6 5 17

4 Нидерланды 5 5 6 16

5 Франция 5 5 4 14