Четыре года контрсанкций: своей еды стало больше, но цены на часть продуктов - выше

СЕГОДНЯ 15:24 2018-08-06T17:02:24+03:00

6 августа 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго. "Комсомолка" вместе с экспертами посмотрела, что изменилось за это время

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Российским продуктовым контрсанкциям исполнилось четыре года — 6 августа 2014-го Владимир Путин подписал указ, ограничивающий импорт еды из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.

По оценке Французского исследовательского центра в сфере международной экономики, страны, попавшие под ограничения, потеряли 8,3 млрд. долларов. 6,37 млрд. приходится на государства Евросоюза.

Тем не менее, глобально экспорт Евросоюза просел лишь на 1-1,5%. Французское молоко вместо России стали продавать развивающимся странам. Польские яблоки идут в арабские государства. Большинство производителей ЕС смогли частично компенсировать убытки.

Хотя есть и исключения. Прибалтийские изготовители шпрот находятся в затяжном кризисе из-за конфликта с Россией. Заводы разоряются, цены на консервы падают. При этом странам «старой» Европы не выгодно спасать рыбокомбинаты из Латвии, Эстонии — и так конкуренция большая.

Что выиграла Россия? Импортозамещение в продуктовой сфере все же раскрутить удалось. По данным газеты Financial Times, в 2013 году Россия импортировала 35% еды, в 2018 — 20%. Основные достижения такие.

1) На рынке хлеба Россия теперь вообще впереди планеты всей. В 2016 году мы впервые за десять лет обогнали США по экспорту пшеницы. В 2017 году обошли ЕС. Американское министерство сельского хозяйства подсчитало, что сейчас Россия контролирует 22% мирового рынка пшеницы (Евросоюз — 14%, США — 13%).

Россия вышла в лидеры на международном рынке пшеницы.Фото: Николай ХИЖНЯК

2) На 25% выросло производство свинины. Только в 2017 году мяса хрюшек стало на 8,3% больше. За четыре года в индустрию инвестировали 200 млрд. рублей. Похожие темпы у птицеферм — производство куриных тушек в прошлом году увеличилось на 7,8%.

В итоге, как подсчитали в Росстате, в 2017 году свинина подешевела на 13,6%, курятина - на 13,9%.

3) Импорт тепличных овощей, без которых зимой у нас никак, сократился с 70% до 20%. В строительство новых российских парников вложено 50 млрд. рублей. Зависимость от импортной зелени падает.

Тепличное хозяйство по выращиванию томатов в Самарской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас сельчане больше всего боятся, что санкции могут отменить — нашим аграриям, встающим на ноги, еще трудно конкурировать с иностранцами.

Увы, есть и обратная сторона медали. Не со всеми продуктами получилось так, как с курятиной и свининой — часть еды существенно подорожала. С 2013 по 2017 год рыба, например, выросла в цене на 50%, овощи — на 46%. Кроме того, есть и нарекания на качество «своей» еды. Особенно это касается сыра. Производство его резко увеличилось, но многие наши производители, чтобы сделать эту продукцию более-менее доступной по цене, животные жиры заменяют на растительные. Только в 2017 году количество продуктов с такими заменителями выросло на 30%.

ЦИФРА

26 тысяч тонн продуктов уничтожено с 6 августа 2015 года по настоящее время. Это санкционка, которую нелегально пытались завезти на нашу территорию. В основном — овощи.

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