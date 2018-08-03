“От меня ты ничего не получишь”: дочь Стива Джобса написала книгу о своем отце. Он был груб и отказывался платить алименты

СЕГОДНЯ 01:44 2018-08-03T02:33:47+03:00

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Издание Vanity Fair опубликовало фрагмент книги “Мелюзга” (Small Fry) старшей дочери основателя Apple Стива Джобса Лизы Бреннан-Джобс. Мемуары появятся в продаже в сентябре.

Отрывок под названием “Расти как Джобс” посвящен напряженным отношениям дочери с ее отцом. Бреннан-Джобс родилась в 1978 году после того, как Джобс имел пятилетние отношения с Крисан Бреннан, которые закончилась, когда она забеременела.

“Весной 1978 года, когда моим родителям было 23 года, моя мать родила меня на ферме своего друга Роберта в Орегоне при помощи двух акушерок”, - написала Бреннан-Джобс.

По ее словам, через несколько дней туда приехал и отец, который отказался признать, что перед ним его дочь. Несмотря на это, он выбрал ей имя, но в течение следующих двух лет никак не помогал семье.

“До тех пор, пока мне не исполнилось два года, моя мать дополняла свои социальные выплаты чисткой домов и работой официанткой. Мой отец не помогал” - рассказала Бреннан-Джобс.

В 1980 году Джобс, наконец, был привлечен к судебной ответственности - прокурор округа Сан-Матео вынудил его пройти ДНК-тест (он показал 94,5-процентное совпадение) и обеспечить выплату алиментов для девочки. В результате Джобс платил по по 385 долларов в месяц (около 24 тысяч рублей), а также покупал медицинскую страховку, пока его дочери не исполнилось 18 лет.

“Он долго отрицал отцовство, сетуя на то, что бесплоден и называл другого человека, который якобы и был моим отцом”, - написала Бреннан-Джобс.

Всего через четыре дня после того, как дело о признании отцовства было завершено, Apple провела самое крупное в истории первичное размещение акций (IPO). Стоимость акций компании достигла 200 миллионов долларов.

К тому времени, когда Бреннан-Джобс было семь, она и ее мать переехали 13 раз, арендуя места “неофициально” и полагаясь на друзей, которые размещали их.

В тот период ее отец появлялся примерно раз в месяц, “управляя черным кабриолетом Porsche”, в то время как они пытались экономить на всем.

Но, несмотря на холодность Джобса, маленькая девочка была очарована Джобсом и думала, что он назвал компьютер “Лиза” в ее честь. Однажды она попыталась выяснить это у него, но получила неутешительный ответ: “Нет, извини, малыш”, - заявил ее отец.

Позже их отношения немного изменились, и Джобс пригласил ее на отдых со всей семьей, во время которого они навестили его друга, фронтмена группы U2 Боно. Он повторил вопрос Лизы, спросив у Джобса, назвал ли тот компьютер в честь своей дочери. На этот раз он ответил утвердительно.

“Для него я была пятном на впечатляющей истории успеха, так как наша ситуация не соответствовала рассказу о величии и добродетели, который он создал для себя. Мое существование разрушило линию его жизни. Для меня все было наоборот: чем ближе я была к нему, тем менее стыдно мне было”, - написала Бреннан-Джобс.

Кроме того, будучи ребенком, девочка, наконец, нашла смелость спросить своего отца, сможет ли она взять одну из машин отца, когда ему надоесть водить ее.

“Абсолютно нет. Ты ничего не получишь. Ты понимаешь? Ничего.Ты ничего не получишь”, - ответил Джобс.

Холодность отца и его новой семьи - жены Лорен Пауэлл и их троих детей, Евы, Рида и Эрин Джобс - оставалась, даже когда Джобс умирал. Бреннан-Джобс описала, как избегала своего брата, сестер и мачеху во время визита к умирающему отцу.

“Когда я пришла в его комнату, он хотел встать с кровати. Я видела, как он охватил обе свои ноги одной рукой, повернул себя на 90 градусов и оттолкнулся от подголовника второй рукой. А потом двумя руками перенес свои ноги с кровати на пол. Когда мы обнялись, я чувствовала его позвоночник, его ребра. От него пахло медикаментами”, - поделилась воспоминаниями Бреннан-Джобс.

По ее словам, в тот момент она “не верила в возможность великого примирения”, но все равно продолжала приходить к отцу. Кроме того, в последние месяцы жизни Джобса она стала воровать его личные вещи.

“Я ходила босиком и засовывала вещи по карманам. Я украла румяну, зубную пасту, два небольших блюдца, лак для ногтей, пару балетных тапочек и четыре выцветшие наволочки, которые уже были не белыми, а пожелтевшими. После каждой кражи я чувствовала себя наполненной. Обещала себе, что это будет в последний раз. Но скоро приходила взять что-то еще - это было словно жажда” - рассказала дочь Джобса.

Последние дни ее отец провел в компании буддийского монаха Сегью Ринпоше (Джобс принял буддизм в молодости). Лиза вспомнила, что когда она в очередной раз пришла к нему, священнослужитель приказал ей “коснуться стоп отца”.

“Я не знаю, было это для отца, или больше для меня, а может и для нас обоих. Я взяла в свои руки отцовскую ногу в толстом носке. Кроме того, в этот момент я осмотрела полочки в комнате и подумала, что бы я хотела взять. Хотя и понимала, что не решусь воровать при нем”, - заключила Бреннан-Джобс.

Стив Джобс умер 5 октября 2011 года из-за осложнений, вызванных раком поджелудочной железы. Ему было 56 лет.