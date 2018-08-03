2018-08-03T07:16:34+03:00
В мире

Колумбийские полицейские спасли из рабства сутенеров 250 школьниц

Преступники обманом завлекали в бордель девочек из Латинской Америки, обещая им карьеру моделей
Антон ФОКИН
Поделиться:
Колумбийские полицейские спасли из рабства сутенеров 250 школьницКолумбийские полицейские спасли из рабства сутенеров 250 школьницФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Жуткий картель, поставлявший проституток по всей Колумбии, смогли разгромить силы правопорядка. Преступники в течение долгого времени были одними из основных поставщиков несовершеннолетнего "живого товара" для иностранных туристов.

Пока полицейские обнаружили 250 девочек в возрасте от 14 до 18 лет, которые являются гражданками Колумбии и Венесуэлы. История их вовлечения в этот ужасный бизнес проста - сутенеры обещали помочь несовершеннолетним из бедных городских районов в раскручивании карьеры моделей на курорте Картахена, а потом отнимали у них документы и обращали в рабство. "Хозяева", среди которых были и женщины, оказались настоящими зверями - они только издевались над девушками, но и клеймили их как скот.

У содержателей притона было много клиентов из иностранных богачей, которые предпочитали развлекаться с девочками в отелях и на яхтах, выбирая понравившихся несовершеннолетних по каталогам. Сами же хозяева борделя благодаря своим связям и выручке от "бизнеса" вели нескромную жизнь - фотографировались на палубах кораблей, в роскошных апартаментах и на пляжах.

Пока обвиняемыми по этому уголовному делу проходят 18 человек. Одной из главарей следствие считает колумбийку Лилиану дель Кармен Кампос по кличке "Мадам" - она лично обучала девочек "искусству плотской любви". Раньше ее уже задерживали за торговлю кокаином, но тогда она отделалась "легким испугом". Теперь же преступнице не отвертеться, ведь полицейские нашли видео, на которых запечатлены "уроки" сутенерши своим подопечным.

Подручные у "Мадам" оказались подстать ей - два полицейских, которые предупреждали женщину об облавах, и отставной военный, который был настоящим маньяком, обожавшим несовершеннолетних девственниц. Этот "вояка" особенно отличился тем, что предпочитал делать татуировки своим жертвам после их изнасилования.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Антон ФОКИН

 
Читайте также
Новости 24
Деньги регионам будут выделять по IQ индексу
Япония выразила протест Южной Корее из-за исследовательского судна в акватории спорных островов
«Выдают желаемое за действительное»: в Совфеде прокомментировали американский законопроект о расширении санкций против РФ
Минпросвещения научит педагогов предотвращать детскую агрессию
Во Франции введут штрафы за непристойности в отношении женщин
Футболисты "Уфы" прошли в третий квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв "Домжале"
МИД Китая заявил, что США самим придется пожинать плоды развязанной ими торговой войны
Умер Zombie Boy из клипа Леди Гаги
Трамп уверен, что сумел поладить с Путиным
Погода в Москве на 3 августа 2018 года: ожидается 30-градусная жара без осадков
Белый дом заверил, что Трамп уже ответил на письмо Ким Чен Ына
Певец Эмин Аагаларов не планирует ехать в США на допрос к Мюллеру
Убитому в ЦАР режиссеру Расторгуеву присудили «Лавровую ветвь» посмертно
В Греции арестовали подозреваемого в пяти поджогах в Аттике
В Мексике впервые студентом вуза стал 12-летний мальчик
Марии Бутиной в тюрьме разрешили пользоваться телефоном