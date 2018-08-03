Колумбийские полицейские спасли из рабства сутенеров 250 школьниц

СЕГОДНЯ 07:10 2018-08-03T07:16:34+03:00

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Жуткий картель, поставлявший проституток по всей Колумбии, смогли разгромить силы правопорядка. Преступники в течение долгого времени были одними из основных поставщиков несовершеннолетнего "живого товара" для иностранных туристов.

Пока полицейские обнаружили 250 девочек в возрасте от 14 до 18 лет, которые являются гражданками Колумбии и Венесуэлы. История их вовлечения в этот ужасный бизнес проста - сутенеры обещали помочь несовершеннолетним из бедных городских районов в раскручивании карьеры моделей на курорте Картахена, а потом отнимали у них документы и обращали в рабство. "Хозяева", среди которых были и женщины, оказались настоящими зверями - они только издевались над девушками, но и клеймили их как скот.

У содержателей притона было много клиентов из иностранных богачей, которые предпочитали развлекаться с девочками в отелях и на яхтах, выбирая понравившихся несовершеннолетних по каталогам. Сами же хозяева борделя благодаря своим связям и выручке от "бизнеса" вели нескромную жизнь - фотографировались на палубах кораблей, в роскошных апартаментах и на пляжах.

Пока обвиняемыми по этому уголовному делу проходят 18 человек. Одной из главарей следствие считает колумбийку Лилиану дель Кармен Кампос по кличке "Мадам" - она лично обучала девочек "искусству плотской любви". Раньше ее уже задерживали за торговлю кокаином, но тогда она отделалась "легким испугом". Теперь же преступнице не отвертеться, ведь полицейские нашли видео, на которых запечатлены "уроки" сутенерши своим подопечным.

Подручные у "Мадам" оказались подстать ей - два полицейских, которые предупреждали женщину об облавах, и отставной военный, который был настоящим маньяком, обожавшим несовершеннолетних девственниц. Этот "вояка" особенно отличился тем, что предпочитал делать татуировки своим жертвам после их изнасилования.