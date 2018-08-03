Нонна Гришаева: «Нас с Олешко то женят, то разводят»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-03T12:38:34+03:00

На сцене она уже больше двадцати лет, а вот популярность пришла к ней сравнительно недавно. Откровенный разговор с блестящей актрисой - о детстве, о детях, о работе и Александре Олешко. Куда же без него!

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Талант Нонны Гришаевой настолько многогранен, что заставляет восхищаться не только многочисленных поклонников и коллег, но и писательницу Татьяну Устинову, которая пообещала написать пьесу – специально для артистки! Во вторник, 7 августа, в 13:40 Гришаева будет гостьей программы «Мой герой» на канале «ТВ Центр». А пока – фрагменты беседы с Устиновой из этого выпуска программы – специально для сайта «КП».

На фестивале Кинотавр-2018Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессия родом из детства

В четыре года Нонна Гришаева получила свою первую роль в кино, а в десять уже играла на сцене Одесского театра музыкальной комедии. Поступив с первого раза в Щукинское училище, она забрала документы и вернулась в родную Одессу, потому что маме не понравилось общежитие…

– Это была трагедия страшная. Я сказала маме, что никогда ей этого не прощу. Мама вернула меня в Одессу, я поступила в музучилище на вокальное отделение. Но там был предмет «Актерское мастерство». Я сделала отрывок из Бориса Васильева «Вам привет от бабы Леры» и заставила всю комиссию рыдать. И когда директор училища вызвал маму и спросил: «А что ваша девочка у нас делает? Везите ребенка в Москву!», мама сдалась. И мы поехали в Москву во второй раз.

Нонна Гришаева в театреФото: GLOBAL LOOK PRESS

– После института вас пригласили аж в три театра – «Сатирикон», «Ленком» и в театр им. Вахтангова. Почему вы выбрали именно Вахтанговский?

– Я должна была решить, куда пойду, за одну ночь. И я собралась в «Сатирикон». Но тут на спектакль «Дорогая моя эстрада» пришла Галина Львовна Коновалова, завтруппой театра им. Вахтангова. Она смотрела на нас и говорила: «Ой, какая девочка хорошая! А вот эта-то какая замечательная! А вот эта…». На что Михаил Борисович Борисов, наш преподаватель в Щукинском, ответил ей: «Это все одна и та же, Гришаева». После этого она привела смотреть на меня Михаила Александровича Ульянова, который и позвал в Вахтанговский театр.

– И вы там сразу заиграли главные роли…

– Есть такая традиция в театре: сначала ты поиграй в массовке, побегай, а потом, может быть, если ты достоин, какую-нибудь роль тебе лет так через «надцать» дадут. Я и получила «Мадмуазель Нитуш» через 10 лет. Но я всегда знала, что дождусь. Были такие моменты, когда и руки опускались, когда в очередной раз вывешивались списки распределения на спектакль, и я видела, что снова не в главной роли. Переломный момент случился, когда мы своими силами сделали мюзикл «Собор Парижской Богоматери». После спектакля ко мне подошла Юлия Константиновна Борисова. Она плакала, держала мою руку и говорила мне такие слова, что я поняла, что еще чего-то стою, останусь в театре и еще поборюсь.

– Говорят, что актеры, которые умеют играть в мюзиклах, – это большая редкость…

– Мюзикл, хоть и называется «легкий жанр», на самом деле является самым сложным, но и самым интересным для артиста, самым затратным. Мюзикл «Зорро» стал для меня и проверкой, и настоящим счастьем! Там надо было еще фламенко танцевать, и я до сих пор его танцую, потому что теперь без фламенко не могу.

Скажи мне, кто твой друг

– Ваша дружба с Марией Ароновой началась в институте?

– Мы жили в общежитии в одной комнате. Когда мы были на третьем курсе, Игорь Угольников искал двух характерных актрис. И из всего курса он выбрал нас. Аронова потрясающая, всезаполняющая.

– С Александром Олешко у вас сложился какой-то необыкновенный тандем…

– У нас куча историй «с улыбкой», нас то женят, то разводят. Я помню, был совместный фильм с постельной сценой, это было очень смешно.

С Александром Олешко в фильме "Мужчина с гарантией"Фото: кадр из фильма

– С Лешей Барацем из «Квартета И» вы же тоже друзья?

– Да, мы друзья со студенчества, уже больше двадцати лет. Мы познакомились в поезде Москва-Одесса, когда ехали на каникулы, только он в ГИТИСе учился, а я в Щуке. Стали выпендриваться тогда друг перед другом. И я наблюдала, как создавался «Квартет И». Они меня звали, но я тогда настолько плотно была занята в театре Вахтангова, что не могла себе позволить. А потом, когда они написали «День радио», сказали, что это для меня.

Детский вопрос

С сыном ИльейФото: GLOBAL LOOK PRESS

– У вас дочь Анастасия и сын Илья. Как вы считаете, таланты детей нужно развивать и подкреплять чем-то?

– Если бы не моя мама, которая с детства все заметила и отдала меня в Одесскую балетную школу и в театрально-хоровую студию, не знаю, была бы или нет Нонна Гришаева. И с детьми я стараюсь также поступать. Дочь я тоже сначала отдала в музыкальную школу, а потом смотрю, ну не обладает она теми талантами, которые были у меня в ее возрасте. Но зато она невероятно рисует, и в художественной школе почувствовала себя на своем месте.

– Сын проявляет интерес к творчеству?

– Он занимается в музыкальной школе, и у него явный талант. Играет на саксофоне и в сольфеджио понимает больше нас с папой. Он с детства рисует, я думаю, что художественной школы нам тоже не избежать…