Ученые объяснили загадку Бермудского треугольника “блуждающими” волнами

СЕГОДНЯ 12:40 2018-08-03T12:46:04+03:00

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Бермудский треугольник, таинственный участок океана между Бермудскими островами, Пуэрто-Рико и частью штата Флорида на протяжении многих лет поглотил десятки кораблей и самолетов вместе с экипажами и пассажирами. Многие начали считать это место мистическим и стали придумывали невероятные объяснения явления: якобы некая геомагнитная буря спутала навигационные системы, потерянный континент Атлантида засосал корабли в свои объятия, а сильные вихри перенесли жертв в другое измерение.

Но ученые на протяжении многих лет указывали на то, что есть более правдоподобные объяснения. И путешествия в районе Бермудского треугольника не менее опасны, чем в других местах в океане.

Еще одну версию массового исчезновения кораблей в регионе выдвинули британские ученые из Университета Саутгемптона. По их мнению, причиной гибели кораблей могли стать так называемые “блуждающие” волны. 30-метровые “волны-убийцы” могут возникать спонтанно во время бурь - они частое явление в этом регионе.

“Блуждающие” волны похожи на “стены воды”, и они часто ударяют непредвиденно. Например, они возникают в районе Южной Африки, где волны от штормов в Южной Атлантике, Индийском океане и Южном океане собираются вместе. Кроме того, крупные контейнеровозы и танкеры также регулярно исчезают в регионе на протяжении многих лет.

Это также относится и к Бермудскому треугольнику, где штормы могут идти со всех сторон: от Мексики, экватора и востока Атлантики. Если каждая волна может достигать более 10 метров в высоту, в один из моментов они могут совпасть и образовать “волну-убийцу” высотой более 30 метров.

Британские ученые проверили гипотезу, создав модели несколько кораблей, в том числе судно “Циклоп”, исчезнувшее в Бермудском треугольнике в 1918 году с более чем 300 людьми на борту. Эксперимент показал, что огромная волна в состоянии разломить надвое даже такой огромный корабль, как “Циклоп”. Естественно, после такого он быстро ушел под воду, унося в пучину всю команду и пассажиров.

“Чем больше корабль, тем сильнее будут разрушения. Возможно, “Циклоп” утонул за две или три минуты”, - заявил участник эксперимента доктор Саймон Бокселл.

До этого ученые выдвинули нескольких версий о загадке Бермудского треугольника. Например, они считали, что корабли сбивались с курса из-за быстрого течения - Гольфстрима. По второй версии, из-под шельфа могли регулярно происходить мощные выбросы метана. Горючий газ сжимал воду и суда просто “проваливались” на дно.