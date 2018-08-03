2018-08-03T13:24:42+03:00
Общество

Пять лет назад Василий Песков покинул нас. Но мы его не забыли

12 августа 2018 года – традиционный День памяти Василия Михайловича Пескова
Людмила СЕМИНАХЛЫЗОВА Наталья
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Легенда "Комсомольской правды" Василий Песков.Легенда "Комсомольской правды" Василий Песков.
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В 2018 году в пятый раз в Воронежском биосферном заповеднике его имени пройдет встреча тех, кто знал, любил, помнит великого журналиста. Поделиться воспоминаниями о прославленном земляке соберутся родственники, друзья, коллеги по работе. Приедут и гости из разных мест России, продолжатели дела экологического просвещения, защиты природы, описания ее красот и благотворного влияния на человека.

Среди них - Николай Старченко, редактор журнала «Муравейник» (Москва), он представит главы своей новой книги «Счастливая жизнь: по тургеневским местам с Василием Песковым». Так в День памяти нашего обозревателя будет помянут и другой великий природовед, писатель Иван Тургенев, 200-летие которого отмечается в нынешнем году. А известный камчатский путешественник Юрий Шумицкий прилетит из Беларуси, где сейчас живет, чтобы рассказать, как Василий Михайлович помог ему подготовить и опубликовать документальный цикл «Уполномоченный флота»: год в пути». Камчатский писатель и краевед Михаил Жилин вместе с Василием Песковым, на правах соавторства, издал книгу «Русский след», о чем тоже расскажет на встрече.

Журналиста Василия Пескова не стало пять лет назад.

Журналиста Василия Пескова не стало пять лет назад.

Самому Воронежскому заповеднику имени В.Пескова в этом году 95 лет. В День памяти Василия Михайловича пройдет выставка «В заповедном лесу», посвященная одноименной книге большого друга Пескова, его первого учителя в журналистике, писателя и художника Владимира Кораблинова. Это практически первое произведение о Воронежском заповеднике. Будет также рассказ об Усманском боре и о творчестве его верного живописца, художника Аркадия Васильева.

На этот раз в десанте «Комсомольской правды» в Дне памяти поучаствует скульптор Алексей Бокий, который осмотрит место размещения будущего памятника нашему коллеге, чтобы приступить поздней к созданию и проработке его эскизов. Его участие стало возможным благодаря воронежскому благотворителю и меценату Аркадию Пономареву, депутату Госдумы ФС РФ, известному промышленному организатору, эксперту по молочной индустрии. И мы ему искренне благодарны за помощь и поддержку.

Завершится День памяти посещением «малой родины» Василия Михайловича - села Орлова и мемориального камня, с выбитым на нем песковским изречением «Главная ценность в жизни – сама жизнь».

СПРАВКА "КП"

12 августа 2013 года на 84 году жизни скончался Василий Михайлович Песков, известный российский журналист, писатель, фотограф, телевизионный ведущий, путешественник, обозреватель «Комсомольской правды», автор «Окон в природу», «Таежного тупика», первого репортажа с Юрием Гагариным. 23 августа 2013 года Воронежскому государственному природному биосферному заповеднику было присвоено его имя. 10 декабря 2013 года в заповеднике была открыта первая постоянно действующая экспозиция мемориального музея В.Пескова «Шаги по росе – дорога длиною в жизнь…». Имя Василия Пескова присвоено также острову в Охотском море, горному пику в Якутии, Тресвятской школе, которую он закончил, воронежской библиотеке. Ежегодно 14 марта в день рождения В.М.Пескова в Воронежском заповеднике проходят Песковские чтения, а 12 августа – День памяти.

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