2018-08-03T14:20:14+03:00
Общество

Москалькова: Трех сестер, обвиняемых в убийстве отца, можно перевести под домашний арест

Уполномоченный по правам человека призывает смягчить судьбу юных преступниц [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Татьяна Москалькова. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССТатьяна Москалькова. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила отпустить девушек-убийц «алтуфьевского тирана» под домашний арест. Напомним, неделю назад на севере Москвы в собственной квартире был жестоко зарезан 57-летний Михаил Хачатурян. Бытовая драма потрясла всю страну — ведь преступницами были три его дочери в возрасте 17, 18 и 19 лет: Мария, Ангелина и Кристина.

При этом личность покойного крайне противоречива: одни называют Хачатуряна-старшего домашним тираном, который будто бы даже не пускал младших девочек в школу; другие, напротив, рассказывают о его заслугах как церковного мецената и благотворителя. При обыске в машине убитого нашли целый арсенал: арбалет, ружьё, пару травматических пистолетов и два кило загадочного порошка (который изучают криминалисты).

2 августа Останкинский суд Москвы оставил всех троих «маленьких разбойниц» под арестом в СИЗО до выяснения всех обстоятельств дела. Этот вердикт вызвал критику правозащитников: по их мнению, младшая из сестёр — несовершеннолетняя, едва ли может повлиять на ход следствия и вообще заслуживает снисхождения

— Заключение под стражу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, — это чрезмерное наказание. Поскольку девушки осознают содеянное, а также учитывая их возраст и сложные обстоятельства дела, — можно было бы ограничиться помещением их под домашний арест или выпустить под поручительство, — передала «Комсомолке» слова уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой её пресс-служба.

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Убийство тремя сестрами отца-тирана уже неделю обсуждает вся страна. С каждым днем появляется все больше подробностей - все больше вопросов.

1. ЧТО ЗА КОНФЛИКТЫ БЫЛИ В СЕМЬЕ?

В том, что 57-летний Михаил Хачатурян был очень строгим и даже суровым, сходятся и его друзья, и недоброжелатели. (подробности)

Три сестры убили отца-тирана..Особый случай. Шлюхами были - шлюхами и сдохнете : отец-извращенец угрожал дочерям расправой, в том числе изнасилованием. В студии Антон Арасланов, Павел Клоков и Екатерина Белых.

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