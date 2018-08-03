Москалькова: Трех сестер, обвиняемых в убийстве отца, можно перевести под домашний арест

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-03T14:20:14+03:00

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила отпустить девушек-убийц «алтуфьевского тирана» под домашний арест. Напомним, неделю назад на севере Москвы в собственной квартире был жестоко зарезан 57-летний Михаил Хачатурян. Бытовая драма потрясла всю страну — ведь преступницами были три его дочери в возрасте 17, 18 и 19 лет: Мария, Ангелина и Кристина.

При этом личность покойного крайне противоречива: одни называют Хачатуряна-старшего домашним тираном, который будто бы даже не пускал младших девочек в школу; другие, напротив, рассказывают о его заслугах как церковного мецената и благотворителя. При обыске в машине убитого нашли целый арсенал: арбалет, ружьё, пару травматических пистолетов и два кило загадочного порошка (который изучают криминалисты).

2 августа Останкинский суд Москвы оставил всех троих «маленьких разбойниц» под арестом в СИЗО до выяснения всех обстоятельств дела. Этот вердикт вызвал критику правозащитников: по их мнению, младшая из сестёр — несовершеннолетняя, едва ли может повлиять на ход следствия и вообще заслуживает снисхождения

— Заключение под стражу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, — это чрезмерное наказание. Поскольку девушки осознают содеянное, а также учитывая их возраст и сложные обстоятельства дела, — можно было бы ограничиться помещением их под домашний арест или выпустить под поручительство, — передала «Комсомолке» слова уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой её пресс-служба.

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