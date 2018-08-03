Алексей Ягудин снял передачу в память о друге Денисе Тене

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-03T15:14:55+03:00

Цветы у посольства Казахстана в Москве в память о погибшем фигуристе Денисе Тене. ФОТО Сергей Савостьянов/ТАСС

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8 августа на «Матч ТВ» покажут специальный выпуск программы «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным, который будет посвящен памяти казахстанского фигуриста Дениса Тена.

19 июля 2018 года Денис получил смертельное ранение, пытаясь задержать грабителей, которые снимали зеркала с его автомобиля. Парню было всего 25 лет, но он уже завоевал множество наград и стал бронзовым призером Олимпиады в Сочи.

«Денис был мне не просто знакомым фигуристом, а близким другом, - рассказывает олимпийский чемпион и ведущий «Тает лед» Алексей Ягудин. - Мы часто общались. Он всегда внимательно прислушивался к моим советам, как к словам старшего товарища. Когда я приезжал в Казахстан, то мы старались видеться. Мы с Денисом переписывались буквально накануне случившейся трагедии. Для меня было очень важно сделать эту программу в память о Денисе».

Ягудин взял интервью у друзей спорстмена, его тренеров и известных фигуристов.

Татьяна Тарасова, которая 6 лет работал с Денисом, назвала его подарком для любого тренера. Она искренне любила фигуриста. «Ему не надо было объяснять, он впитывал информацию моментально, делал сразу», - говорит Татьяна Анатольевна. Она признается, что звонила маме Дениса за две минуты до его смерти.

Илья Авербух расскажет, как впервые встретился с Денисом на Ледовом шоу в Астане, которое делал ко Дню города. «Любая фраза Дениса начиналась со слова «спасибо». Он меня покорил своей тонкой интеллигентностью. Каким он был на льду, таким был и в жизни. Он писал музыку, хотел снимать фильм. Из него шла творческая энергия, и он бы точно ее реализовал», - вспоминает Илья Авербух.

Первый тренер Дениса Тена Елена Водорезова рассказала, что он был абсолютно бесконфликтным человеком. Съемки спецвыпуска программы проходили в Москве, Сочи и Алма-Ате.

Спецвыпуск «Тает лед» памяти Дениса Тена 8 августа в 17.55 на «МатчТВ».