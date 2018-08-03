Проект “Фуксия”: Google тайно работает над операционной системой, которая может заменить Android

СЕГОДНЯ 19:33 2018-08-03T19:43:53+03:00

По данным экспертов, программное обеспечение может обновить существующее в ближайшие пять лет

Изменить размер текста: A A

В течение более двух лет небольшая секретная группа инженеров Google работает над программным обеспечением Fuchsia (“Фуксия”), которое, как они надеются, в конечном итоге заменит Android, доминирующую мобильную операционную систему в мире. Как сообщает Bloomberg, в течение трех лет компания встроит ОС в умные колонки и другие девайсы для дома. А в оставшиеся два года она выйдет на ноутбуках и смартфонах.

Проект был создан с нуля, чтобы преодолеть различные ограничения Android, так как все больше персональных устройств и других гаджетов выходит в интернет. По данным издания, Fuchsia предназначена для того, чтобы лучше приспособить голосовые взаимодействия и частые обновления безопасности, а также быть удобной на различных устройствах: от ноутбуков до крошечных датчиков, подключенных к сети. Главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи назвал главной задачей компании развитие искусственного интеллекта. Тем не менее, его основные операционные системы, которые зависят от множества аппаратных партнеров, не успевают за этой идеей.

В 2016 году пользователи GitHub обнаружили часть кода новой операционной системы, которую разрабатывает Google. А в январе 2018 года компания опубликовала версию проекта, которую журналисты смогли запустить на ноутбуках Pixelbook.

В планах команды инженеров создание единой операционной системы, способной запускать все гаджеты компании, такие как Pixel-телефоны и смарт-динамики, а также сторонние устройства, которые полагаются на Android и другую систему под названием Chrome OS.

Хотя руководители Google официально не участвовали в составлении плана развития новой ОС, инженеры хотят в течение трех лет встроить Fuchsia в некоторые устройства (например, в дивайсы для “умного” дома), а затем перейти к “более крупным машинам”, таким как ноутбуки и смартфоны.

Публично компания рассказывает о Fuchsia в качестве примера своего бесшумного подхода к творческим продуктам. “Google рассматривает эти эксперименты с открытым исходным кодом как инвестиции в инновации”, - рассказал представитель компании.

В настоящее время в проекте работает более 100 человек, включая нескольких известных разработчиков, таких как Матиас Дуарте. Это исполнительный директор по дизайну, который возглавил несколько новаторских проектов в Google. По словам одного из сотрудников, Дуарте трудится над ОС неполный рабочий день.

Как удалось выяснить изданию, система Android построена вокруг ядра Linux, а Fuchsia создается на основе нового ядра под названием Zircon. В нем не используются многие из технологий Linux, поэтому есть опасения, что некоторые устройства окажутся несовместимы с новой ОС.

Android создавалась для управления с помощью тачскрина, а в Fuchsia изначально будет встроена поддержка голосового управления. Также система сможет быстрее адаптироваться к экранам разного размера.

Кроме того, создание Fuchsia является испытанием для старожилов, которые теперь не останутся без дела и не перейдут в другие компании. Один из сотрудников Google описал это как “проект по возвращению опытных инженеров”.

Эксперты полагают, что уход от Android и Chrome может привести к другим рискам для Google. Огромный контингент независимых разработчиков и производителей устройств, таких как Samsung, Huawei и LG, полагаются на существующие операционные системы. Chrome OS также является важным программным обеспечением, установленным во многих школах и других организациях. Google не может просто прекратить поддержку Android и Chrome OS, ожидая, что эта огромная экосистема быстро переместится в Fuchsia.

После выхода статьи в Bloomberg, пресс-служба Google сообщила изданию CNET, что нет пятилетнего плана по замене Android и внедрению Fuchsia. В своем заявлении компания описала ОС как “один из многих экспериментальных проектов с открытым исходным кодом”, не указав каких-либо сроков его появления в будущих продуктах.

Запустить тестовую версию Fuchsia можно здесь. Пока функциональность сильно ограничена. Страничка показывает уведомления о входящем письме, подсказки подходящих рецептов и актуальное время поездки на работу.