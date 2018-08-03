2018-08-03T20:14:15+03:00
Телевизор

Самбурская вернулась в «Универ»

Настасья не могла отказаться от съемок в проекте, который принес ей «славу и деньги» [видео]
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
Настасья не могла отказаться от съемок в проекте, который принес ей «славу и деньги»Настасья не могла отказаться от съемок в проекте, который принес ей «славу и деньги»Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

31-летняя Настасья Самбурская постоянно твердит, что много работает и очень занята. Действительно, Самбурская успевает играть в спектаклях «Театра на Малой Бронной», вести «Ревизорро» и популярный инстаграм, сниматься в кино, рекламе и еще петь.

samburskayasamburskaya
Самубрская вернулась в Универ
26069 отметок «Нравится»529 комментариевInstagram

Когда в 2016-м году после 6-го сезона «Универа» Самбурская ушла из сериала, народ удивился - ведь этот проект сделал актрису известной. Но именно тогда ее завалили предложениями о работе. Версий было несколько: одни говорили, что продюсерам «Универа» надоел склочный характер Самбурской, другие утверждали, что Настасья «написала по собственному желанию». А по официальной версии «расставания хотели обе стороны». В итоге героиня Самбурской Кристина съехала из общаги после расставания с возлюбленным и в сериале больше не появилась.

Но, спустя два года, Настасья вернулась на съемочную площадку «Универа». «Ну как было не вернуться ради последнего сезона?!» - вопрошает Самбурская. Подписчики в инстаграме тут же подкололи актрису: «Значит то, что говорили про Анастасию правда?! Что она умоляла режиссеров вернуть ее в последнем сезоне, так как «Универ» дал ей славу и деньги»... Самбурская тут же ответила: «А может все-таки ушла сама и снова пригласили?»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Таша и Наташа, снимите это немедленно! Как одевались в шоу сами ведущие
Шоу «Снимите это немедленно!» выходило на экраны с 2004 года. Ведущими программы много лет были Таша Строгая и Наталья Стефаненко. Переодевая женщин со всей России, они и сами зачастую появлялись на экране в неожиданных и смелых нарядах
Материнская драма Валентины Леонтьевой: почему «тетя Валя» умерла, не увидев сына
Ведущую «Спокойной ночи малыши» и «В гостях у сказки» называют самой популярной и одновременно самой несчастной советской телеведущей. История ее непростых отношений с сыном Дмитрией несколько лет назад обошла всю прессу
Самые невероятные трюки из боевиков
В конце августа в российский прокат выходит боевик «22 мили» от создателя «Глубоководного горизонта», режиссера Питера Берга. Teleprogramma.pro рассказывает, какие сцены нас ждут в новом фильме, и вспоминает невероятные трюки, которые актеры выполняли сам
Новости 24