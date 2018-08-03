Самбурская вернулась в «Универ»

СЕГОДНЯ 20:00 2018-08-03T20:14:15+03:00

Настасья не могла отказаться от съемок в проекте, который принес ей «славу и деньги» Фото: кадр из фильма

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31-летняя Настасья Самбурская постоянно твердит, что много работает и очень занята. Действительно, Самбурская успевает играть в спектаклях «Театра на Малой Бронной», вести «Ревизорро» и популярный инстаграм, сниматься в кино, рекламе и еще петь.

samburskaya Самубрская вернулась в Универ

Когда в 2016-м году после 6-го сезона «Универа» Самбурская ушла из сериала, народ удивился - ведь этот проект сделал актрису известной. Но именно тогда ее завалили предложениями о работе. Версий было несколько: одни говорили, что продюсерам «Универа» надоел склочный характер Самбурской, другие утверждали, что Настасья «написала по собственному желанию». А по официальной версии «расставания хотели обе стороны». В итоге героиня Самбурской Кристина съехала из общаги после расставания с возлюбленным и в сериале больше не появилась.

Но, спустя два года, Настасья вернулась на съемочную площадку «Универа». «Ну как было не вернуться ради последнего сезона?!» - вопрошает Самбурская. Подписчики в инстаграме тут же подкололи актрису: «Значит то, что говорили про Анастасию правда?! Что она умоляла режиссеров вернуть ее в последнем сезоне, так как «Универ» дал ей славу и деньги»... Самбурская тут же ответила: «А может все-таки ушла сама и снова пригласили?»