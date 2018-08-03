Сырный экономический форум

СЕГОДНЯ 21:00 2018-08-03T21:11:20+03:00

В том, что нынешний фестиваль снова побьет рекорды, которые обещал Олег Сирота, никто не сомневался Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В том, что нынешний фестиваль снова побьет рекорды, которые обещал Олег Сирота, никто не сомневался: желание привезти свои лучшие сыры изъявили около 200 фермеров и сыроваров нашей страны (в прошлом году их здесь было меньше сотни). Но с открытием сегодня в пятницу начались рекорды и вовсе неожиданные: несмотря на рабочий день, с самого утра обрушилось целое нашествие любителей сыра. Хотя основной наплыв ждали все-таки в выходные дни.

Но не сыром единым жив человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Что происходит? - не совсем понимал Олег Сирота, глядя на потоки машин, проталкивающихся на стоянку. Гости прибывали на фестиваль, дружно набивали пакеты и уже спрашивали, кто последний. - Пятница же только, что же в субботу-то будет? А еще, говорят, что в стране кризис...

Но не сыром единым жив человек. Территория вокруг сыроварни превратилась в агропарк, где можно было и на лошадках покататься, детей на батуты запустить, подружиться с коровками-козочками и даже покататься на обычном подмосковном верблюде, покушать шашлычка, порулить «Кировцем», поучиться ремеслам в многочисленных мастер-классах, а потом затянуть народные песни с местным ансамблем.

- Это ваша книга? Можно автограф? - атаковали Олега Сироту гости фестиваля, заметив в палатке «Комсомольской правды» (какой же праздник без нас?) книгу «Дневник сыровара», изданную на основе дневников, которые фермер старательно вел с самого начала своей деятельности и публиковал в «Комсомолке». И снова очередь.

Клубника на сырном фестивалеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие стали сыроварами после 2014-го года

К обеду многие фермеры начали жалеть, что снова не совсем поверили в возможности Сырного фестиваля и не загрузили свои машины сыром доверху. И, как и в прошлом году, начали названивать в свои хозяйства: срочно везите еще!

- Хожу, разговариваю и восхищаюсь: столько молодых ребят, бывших офисных сотрудников, которые завели хозяйства! - говорит батюшка Феодосий, прибывший из Ниловой пустыни. - Скоро мы у них поучимся и тоже начнем, через год со своими сырами приедем! Пока вот маслица да творогу нашего отведайте!

Для многих сыроваров, приехавших на Сырный фестиваль, контрсанкции — это не модный транспарант, а реальный инструмент и возможности завести собственное дело.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И в этом отец Феодосий абсолютно прав: для многих сыроваров, приехавших на Сырный фестиваль, контрсанкции — это не модный транспарант, а реальный инструмент и возможности завести собственное дело. Причем, многие из них пришли к этому именно после 2014 года. Кирилл Шаршуков, например, до санкций возил бурату из Италии, а после — привез оттуда технолога и наладил производство модного сыра под Люберцами. Однажды заскучавший от бесконечной арифметики бухгалтер Алексей Рубцов, оставшийся без любимого камамбера, два года назад сорвался в Нормандию — за рецептом.

- Представляешь, как они там эту тайну охраняют — не дают, и все. Но мы нашли ходы! А недавно сразу несколько французских поваров московских ресторанов включили наши сыры в свою сырную тарелку!

- Мама, попробуй, вкуснотища какая! - тянет девушка кусочек вяленого мяса ко рту родительницы. - Помнишь я в прошлом году такой хамон из Испании привозила? Сказочный просто! Оттуда, да? - заговорщицки переходит она на шепот, обращаясь уже к продавцу.

- Да нет, - улыбается тот. - Из подмосковного Королева.

Деликатес годовалой выдержки идет по 1850 рэ за кило. Девушка, видимо, вспоминая о испанском турне, переводит в евро, кивает и тянется за кошельком.

Ежегодный всероссийский сырный фестиваль в Истринском районе Московской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гламур на «Кировце»

А вот и старый знакомый - герой целой серии публикаций «Комсомольской правды», псковский фермер Анвар Зуфаров. В свое время из-за международной бюрократии он долго не мог получить российский паспорт — от гражданства Узбекистана отказался, а Россия упорно не хотела его признавать своим. Даже несмотря на наличие фермы в Печорском районе Псковщины, русской жены и детей. Помогло вмешательство нашей газеты и ряда других СМИ, и весной этого года Анвар, наконец, стал россиянином. Но сегодня он отчего-то снова грустный.

- Сыра не привез, - говорит Анвар. - Мало его из-за того, что коров все меньше в районе. Пошел в район заявку на грант подать, чтобы своих буренок завести, а мне с порога: ничего ты не получишь! И кредитов не дают... Почему у нас такое отношение со стороны чиновников? Завидую фермерам Подмосковья и некоторых других регионов — там власти как-то стараются помогать...

Коллеги-сыровары окружают Анвара и вот уже обсуждают, как ему помочь. А потом вместе идут общаться с прибывшими на фестиваль чиновниками. Здесь это — запросто! Сырный фестиваль Олега Сироты как-то незаметно вырос из банальной торговой площадки, и уже второй год подряд это - еще и некий сырный экономический форум, где фермер может напрямую задать наболевшие вопросы чиновникам, обсудить возможности кредитования с банкирами и лично оценить новенькие комплекты молочного оборудования, которое привезли на фестиваль отечественные производители, рекордными темпами импортозаместившие иностранные аналоги. Прибывшие же по заказу ресторанов сомелье в один голос признавали: по части изобретательности наши сыровары давно заткнули за пояс западных — многие феноменальные, как они отмечали, сыры, не имеют аналогов, и если дело так пойдет дальше, то скоро уже западные фермеры будут умолять наших поделиться с ними рецептами.

- Это ваша книга? Можно автограф? - атаковали Олега Сироту гости фестиваля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… А праздник тем временем продолжается. Фестиваль шумит, довольные детишки греются на солнышке.

- Вы журналист? - останавливает меня один из гостей. - А вы заметили, что Россия меняется? Я не только про фестиваль — люди другими становятся, более понимающими, что ли...

Я киваю и мы зачарованно наблюдаем очередное такое изменение: пара гламурных девушек из числа тех, чей инстаграмм обычно полон сэлфи на фоне «феррари» и прочих дорогих игрушек, взбираются на мощный трактор «Кировец», вытягивая красивые ноги. Нежно обнимаются с трактором и делают загадочный взгляд для фотки.

Многие стали сыроварами после 2014-го годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я бы на таком погоняла! - восхищенно говорит одна из них. Подруга соглашается.

Похоже, такими темпами девушки скоро не за футболистами, а за трактористами в очередь вставать будут...

Сырный фестиваль продолжит свою работу в субботу и воскресенье. Адрес все тот же: Истринский район, деревня Дубровское. В субботу здесь будет установлен новый рекорд: усилиями 100 фермеров будет испечена пицца из 150 сортов сыра. Представители Книги рекордов России уже выехали на место.

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