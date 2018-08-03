Сериал на выходные: "4 квартала" - новый немецкий криминальный триллер про настоящих хозяев Германии

СЕГОДНЯ 22:00 2018-08-03T22:02:34+03:00

"В Берлине сегодня говорят на арабском" - сообщает главный герой, и эта фраза красной нитью проходит через весь фильм

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В отличие от красочного Тыкверовского Берлина 30-х годов прошлого века в его историческом детективном боевике "Вавилон Берлин" мы попадаем в столицу Германии сегодняшнюю, темную, пугающую, чужую, к которой приставка "вавилон" пошла бы куда больше, чем цветастому творению автора "Облачного атласа" и "Парфюмера". Ибо речь как раз пойдет об основном населении знаменитого древнего города Вавилон - арабах, сегодня прочно осевших в главном немецком городе. Ведь если судить по последним подсчетам, только в одном районе Нойкельн проживает 15 процентов турок и 10 - арабов. Район в связи с этим считается кране неблагополучным, криминальный бизнес в нем захватили те самые приезжие, наводнившие его более четверти века тому назад и теперь только увеличивающие свое присутствие и влияние.

Полиция громит арабскую мафию, но искоренить ее не получается (Актера Мазуччи можно увидеть и в сверхъестестенном сериале "Тьма)Фото: кадр из фильма

Действие "Четырех кварталов", свежего немецкого криминального триллера, происходит как раз в этом опасном для "обычного фольксдойче" районе, а главными действующими персонажами становятся как раз те самые бородачи, попивающие по утрам чай из стеклянных стаканчиков в лавке восточных сладостей.

Кроме сладостей, бородачи обычно промышляют сбытом всех видов тяжелых наркотиков, похищениями людей, грабежами и убийствами. Главарь их - рассудительный Тони (почти как Сопрано) Хамади, владеющий в районе четырьмя кварталами, пытается поскорее перейти из криминального бизнеса в легальный, получить наконец нормальный немецкий паспорт, купить домик и чинно-благородно доживать свой век в окружении красавицы жены и маленькой дочурки.

Босс клана хочет завязать, но это невозможно.Фото: кадр из фильма

Однако, у босса, которому каждый день в зубах приносит круглые суммы его подчиненная шушера, никогда не найдется тех самых двух рублей за выход из мира криминала. Кроме того, о его слабости, его одержимости "не той семьей" ему постоянно напоминает его бестолковый братец Аббас с большими кулаками и крошечным мозгом.

В момент, когда Тони и его семье миграционная служба уже назначает сроки выдачи заветного документа, в районе вдруг объявляется старый знакомец - рыжеватый немец Винс, с которым они не виделись 15 лет... С этого момента дела Тони вдруг начинают стремительно ухудшаться, брат оказывается предателем и убийцей главы клана, байкеры вытесняют семью из бизнеса по наркотикам, жена ежечасно включает рыбу-пилу, а немецкое гражданство накрывается в итоге медным тазом.

Оказывается, Винс не просто так всплыл на поверхность спустя время. Он - двойной агент полиции, и у него есть свои счеты к клану Хамади. Немец быстро входит в ближний круг Тони, добивается там результатов и даже начинает получать бонус от своего длиннобородого покровителя, чем крайне огорчает Аббаса, считающего, что бонуса могут быть достойны только те, у кого борода черного цвета.

Винс - двойной агент, преступное прошлое можно угадать даже по походкеФото: кадр из фильма

Оказывается, не только Тони хорошо помнит Винса. Его красивая и очень миловидная сестра до сих пор питает чувства к рыжей щетине. Но тут харам, она уже замужем за еще одним членом клана, которого не так давно упаковали на нары.

Параллельно рассказывается история двух подростков, шестерок Тони, которые толкают наркоту в местном парке. Один из них хочет добиться авторитета и все делает, чтобы угодить старшим, другой - смотрит на мир криминала с опаской, готовый в удобный момент соскочить и забрать с собой больного на голову товарища.

Сразу не понять, что это - Европа ли это.Фото: кадр из фильма

Именно глядя на жизнь этих подростков, раскрывается суть двух не похожих друг на друга миров - Востока и Запада, они не желают иметь между собой ничего общего, но вынужденно сожительствуют, а как известно, чтобы жить - нужны деньги. Не давая арабам легальной работы, их практически вынуждают идти на улицу. И эта история продолжается год за годом, десятилетие за десятилетием.

Они носили бороды до того, как это стало модным.Фото: кадр из фильма

"4 квартала" показывают настоящих хозяев Берлина, которые не признают местной культуры, местных законов, а на обидное "Валите в свои аулы", отвечают: "В Берлине давно говорят на арабском".

Сериал составит серьезную конкуренцию успешной во всем мире итальянской "Гоморре", которая, к слову, в третьем сезоне значительно снизила планку. А "4 квартала" скоро ждет продолжение - вторая глава выйдет в октябре этого года.