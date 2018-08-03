Госдума обсудит изменения пенсионной системы досрочно

3 Авг. 23:44 2018-08-03T23:50:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Об этом сообщается на сайте Госдумы. Надо заметить, неожиданно – ведь после принятия пенсионного законопроекта в первом чтении 19 июля, депутаты разъехались на каникулы. И дальше прения должны были возобновиться лишь в конце сентября. Неужели что-то экстренное?

«Принятие такого решения вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению. 24 сентября мы установили датой окончания сбора поправок. С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах. Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии», — объяснил Вячеслав Володин.

Напомним, главный вопрос законопроекта – изменение пенсионного возраста. Для женщин его предлагают поднять с 55 до 63 лет, для мужчин – с 60 до 65 лет.