2018-08-04T03:29:25+03:00
Звезды

«Старушка и море»: 55-летняя Алена Свиридова показала подтянутую фигуру в бикини

Певица отдыхает в Крыму [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Алена Свиридова, отметив 55-летие, не раз веселилась в соцсетях по поводу своего пенсионного возраста и публиковала снимки в бикини со словами «не несите пенсию». Фото: Инстаграм.Алена Свиридова, отметив 55-летие, не раз веселилась в соцсетях по поводу своего пенсионного возраста и публиковала снимки в бикини со словами «не несите пенсию». Фото: Инстаграм.
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Алена Свиридова порадовала подписчиков своего Инстаграма новым отпускным снимком в бикини: певица опубликовала на своей страничке фотографию, сделанную в ее загородном доме в Керчи. Артистка позирует перед зеркалом в черно-красном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру и отличную форму. Похваставшись свежим загаром, Свиридова рассказала, как она проводит лето.

- Кто-то может подумать, что я целыми днями жарюсь на пляже, но это не так, - написала певица. - Просто каждое утро, до завтрака, я ухожу в море и плаваю, примерно около часа. Надеваю ласты и веселюсь всеми возможными способами - кролем, брассом, на спине, на боку, по-собачьи, по-лягушачьи, по-дельфиньи, наконец. Приветствую бакланов, что сидят на торчащих сваях разрушенного причала.

- Привет, блохастые! - кричу я им. Они сидят строго в одну сторону, как на параде, раскрыв крылья и подставив грудь ветру - чисто гербовые орлы. Иногда мимо проплывают рыбаки, которые теперь знают, что спасать меня не нужно. Когда хочется отдохнуть, я ложусь на спину, подложив руки под голову, и море держит меня, как хороший диван. Обычно в 9.00 я уже сажусь завтракать. А потом дела - писать, играть, обрезать розы и многое другое. Возвращаюсь в море всегда к пяти. Получается, что я живу, как Хэмингуэй. Только местного масштаба.

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Если кто и сомневается, что Африка - родина человечества, то я лично - нет:)
5401 отметок «Нравится»252 комментариевInstagram

Проникновенный пост Свиридова сопроводила шутливым хэштегом «старушка и море». Поклонники тут же возмутились: какая еще старушка с такой фигурой? К слову, сама Алена, отметив 55-летие, не раз веселилась в соцсетях по поводу своего пенсионного возраста и публиковала снимки в бикини со словами «не несите пенсию».

По-видимому, в Керчи Алена отдыхает одна, без своего гражданского мужа Давида Варданяна. Поклонники с тревогой заметили, что последние совместные снимки Свиридовой со спутником жизни появлялись в ее Инстаграме еще в мае. Подписчики странички певицы обсуждают в комментариях, не поссорились ли они?

alenasviridovaalenasviridova
Земля! Приём! Мы прилетели:) Классная вечеринка! #боско #etro @etro #alenasviridova
873 отметок «Нравится»10 комментариевInstagram

Впрочем, за пять лет совместной жизни пара доказала, что им хорошо вместе, несмотря на внушительную разницу в возрасте. Давид младше своей половинки на 14 лет, однако Алена – такая роскошная женщина, что на это маленькое недоразумение можно смело закрыть глаза.

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