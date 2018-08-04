2018-08-04T18:54:56+03:00
Общество

На Сырном фестивале заложили новую сыроварню и поставили два рекорда

Фермер Олег Сирота разрезал первую головку пармезана, приготовленного в России
Алексей ОВЧИННИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заложил первый камень в новую сыроварнюГубернатор Московской области Андрей Воробьев заложил первый камень в новую сыроварнюФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Изменить размер текста:

К субботе деревня Дубровское Истринского района, близ которой четыре года назад прочно обосновался сыровар Олег Сирота, окончательно превратилась в сырную столицу России. Народу было столько, что поля вокруг очень скоро стали одной большой парковкой, а фермеры едва успевали обслуживать любителей деликатеса.

А в обед деревню навестилгубернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сходу вооружился мастерком и вместе со строителями и фермером торжественно заложил камень на месте новой сыроварни Олега Сироты: тому стало тесно в своих цехах и он требует расширения.

- Благодаря грантам, выделенным минсельхозом области, мы смогли получить кредит в банке под 3% годовых! - благодарил высокого гостя восторженный сыровар и описал перспективы: - Сейчас мы будем строить сыроварню больше, чем в знаменитом Грюйере: они варят 22 тонны молока, мы будем варить 30 тонн!

Цифра Андрею Воробьеву определенно понравилась. Да и другие цифры тоже: после запуска второй очереди проекта здесь появится более 100 новых рабочих мест, а ежегодно только в виде налогов в бюджет области будет поступать около 180 миллионов рублей.

За первую головку российского пармезана Сироте предлагали 1500 евро Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

За первую головку российского пармезана Сироте предлагали 1500 евроФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- За полгода построите? - на всякий случай поинтересовался глава Подмосковья у гендиректора компании «МодульДом» Геннадия Соснюка.

- Справимся. Этот, кстати, тоже мы построили, - отвечал он, указав на основной комплекс сыроварни. А Воробьев пообещал и впредь поддерживать таких, как Сирота, не без удовольствия заметив, что регион выбился в лидер по производству сыров. И дело тут не только в словах поддержки: подмосковные программы помощи земледельцам - самые мощные в стране. И лишь здесь выдают гранты на развитие сыроварен. Оттого и результаты такие потрясающие: каждый четвертый сыровар на этом фестивале - из Московской области. Хотя четыре года назад года назад большинство из них понятий не имели, как делать этот деликатес.

- Это все наше? - вскоре интересовался Андрей Воробьев уже у стендов производителей заквасок и ферментов для приготовления сыров.

- Наши, подмосковные! - обрадовали его.

До сырного бума их в России практически не производили, и сыроделы первой волны вынуждены были обходиться импортными. Спецы по закваскам обещают переломить ситуацию.

Фермер Олег Сирота Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Фермер Олег СиротаФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Глаза Сироты блестят и он ведет своего гостя к столу, на котором стоит 30-килограммовая головка сыра — это и есть тот самый первый пармезан, о котором с самого начала мечтал Олег. Между прочим, недавно именно за эту головку, которая вызревала 20 месяцев, шеф-повар сборной Франции по футболу Ксавье Руссо предлагал фермеру 1500 евро, но тот ее не отдал. Специально оставив для Сырного фестиваля и его гостей. И вот уже Андрей Воробьев разрезает головку, а любители сыра разбирают ее по кускам.

Еще один кусок пармезана отправляется на терку, чтобы быть добавленным к другим 149 сортам сыра — впервые в России готовится пицца со столь многочисленным составом.

- Заявляю: официальный рекорд зафиксирован: испечена пицца со 150 сортами сыра! - через несколько минут объявляют представители Книги рекордов России. - Официально фиксируется и второй рекорд: наибольшее число сыроваров, которые предоставили свои сыры для этой пиццы — 100 человек!

На фестивале испекли пиццу со 150 сортами сыра Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

На фестивале испекли пиццу со 150 сортами сыраФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Еще больше материалов по теме: «Как обычный москвич решил сыроваром стать»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Алексей ОВЧИННИКОВ

 
Читайте также
Лодка Рафаэля на берегу скелетов
Наши корреспонденты начали вторую часть большого пути по великой реке, начатого год назад, тогда они прошли немногим более полутора тысяч километров, сейчас им предстоит преодолеть 1644 километра. Их путешествие началось там, где Кама впадает в Волгу
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
Новости 24
В аэропорту Брюсселя успешно сел самолет с отказавшим двигателем
Появилось видео с места крушения двух самолетов в Румынии
Самолет рухнул рядом с имением Рахманинова в Швейцарии
Во Франции остановили работу реактора старейшей АЭС из-за жары
Умер академик Сергей Амбарцумян
На юге Москвы у мужчины отобрали рюкзак с 3,2 млн рублей
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в субботу
Помпео передал ответное письмо Трампа лидеру Северной Кореи
The National Interest рассказал об уязвимости ВВС США перед новейшими российскими и китайскими ракетами «воздух-воздух»
Минобороны РФ подтвердило отправку в США тайного письма по Сирии
Два самолета столкнулись в воздухе перед началом авиашоу в Румынии
В Британии предложили «найти своего Мюллера» для расследования «российского вмешательства»
В МИД КНДР обвинили США в поддержании напряженности на Корейском полуострове
Турция заморозит активы двух американских министров в ответ на санкции Вашингтона
WP: Бутина переписывалась с членом предвыборного штаба Дональда Трампа
Росстат заявил о росте средней зарплаты россиян на 11,2%
Украине предсказали дефолт в случае повышения цен на газ
Reuters: Глава российского генштаба предложил американскому коллеге сотрудничать в восстановлении Сирии
Суд США отклонил без рассмотрения ходатайство о снятии обвинений с Бутиной
ДТП в Оренбургской области унесло жизни семи человек
Глава МИД КНР обвинил США в милитаризации Южно-Китайского моря и давлении на страны Азии
Советник Трампа заявил о решимости президента США «давить» на «слабую» экономику КНР
Крушение Ми-8 в Красноярском крае: Ространснадзор проверит «Ютэйр — вертолетные услуги»
Власти КНР запретили показ нового фильма о Винни-Пухе из-за мемов про Си Цзиньпина