На Сырном фестивале заложили новую сыроварню и поставили два рекорда

СЕГОДНЯ 17:58 2018-08-04T18:54:56+03:00

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К субботе деревня Дубровское Истринского района, близ которой четыре года назад прочно обосновался сыровар Олег Сирота, окончательно превратилась в сырную столицу России. Народу было столько, что поля вокруг очень скоро стали одной большой парковкой, а фермеры едва успевали обслуживать любителей деликатеса.

А в обед деревню навестилгубернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сходу вооружился мастерком и вместе со строителями и фермером торжественно заложил камень на месте новой сыроварни Олега Сироты: тому стало тесно в своих цехах и он требует расширения.

- Благодаря грантам, выделенным минсельхозом области, мы смогли получить кредит в банке под 3% годовых! - благодарил высокого гостя восторженный сыровар и описал перспективы: - Сейчас мы будем строить сыроварню больше, чем в знаменитом Грюйере: они варят 22 тонны молока, мы будем варить 30 тонн!

Цифра Андрею Воробьеву определенно понравилась. Да и другие цифры тоже: после запуска второй очереди проекта здесь появится более 100 новых рабочих мест, а ежегодно только в виде налогов в бюджет области будет поступать около 180 миллионов рублей.

За первую головку российского пармезана Сироте предлагали 1500 евроФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- За полгода построите? - на всякий случай поинтересовался глава Подмосковья у гендиректора компании «МодульДом» Геннадия Соснюка.

- Справимся. Этот, кстати, тоже мы построили, - отвечал он, указав на основной комплекс сыроварни. А Воробьев пообещал и впредь поддерживать таких, как Сирота, не без удовольствия заметив, что регион выбился в лидер по производству сыров. И дело тут не только в словах поддержки: подмосковные программы помощи земледельцам - самые мощные в стране. И лишь здесь выдают гранты на развитие сыроварен. Оттого и результаты такие потрясающие: каждый четвертый сыровар на этом фестивале - из Московской области. Хотя четыре года назад года назад большинство из них понятий не имели, как делать этот деликатес.

- Это все наше? - вскоре интересовался Андрей Воробьев уже у стендов производителей заквасок и ферментов для приготовления сыров.

- Наши, подмосковные! - обрадовали его.

До сырного бума их в России практически не производили, и сыроделы первой волны вынуждены были обходиться импортными. Спецы по закваскам обещают переломить ситуацию.

Фермер Олег СиротаФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Глаза Сироты блестят и он ведет своего гостя к столу, на котором стоит 30-килограммовая головка сыра — это и есть тот самый первый пармезан, о котором с самого начала мечтал Олег. Между прочим, недавно именно за эту головку, которая вызревала 20 месяцев, шеф-повар сборной Франции по футболу Ксавье Руссо предлагал фермеру 1500 евро, но тот ее не отдал. Специально оставив для Сырного фестиваля и его гостей. И вот уже Андрей Воробьев разрезает головку, а любители сыра разбирают ее по кускам.

Еще один кусок пармезана отправляется на терку, чтобы быть добавленным к другим 149 сортам сыра — впервые в России готовится пицца со столь многочисленным составом.

- Заявляю: официальный рекорд зафиксирован: испечена пицца со 150 сортами сыра! - через несколько минут объявляют представители Книги рекордов России. - Официально фиксируется и второй рекорд: наибольшее число сыроваров, которые предоставили свои сыры для этой пиццы — 100 человек!