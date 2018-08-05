Как начиналась их любовь: Кэтрин Зета-Джонс показала редкое фото, сделанное в вечер ее знакомства с Майклом Дугласом

СЕГОДНЯ 02:15 2018-08-05T02:29:08+03:00

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История любви Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа – одна из самых красивых в Голливуде: пара вместе уже 20 лет, у супругов двое прекрасных детей. Они пережили немало трудностей, но по-прежнему вместе. В своем Инстаграме Кэтрин поделилась с поклонниками (у нее 1,4 миллиона подписчиков) редким кадром: актриса опубликовала фотографию, сделанную в тот вечер, когда она познакомилась с Майклом Дугласом.

Будущие супруги встретились в 1998 году в Европе, на кинофестивале во французском Довиле. На фото Майкл и Кэтрин сидят рядом на банкете. На актрисе – прелестное черное платье с открытыми плечами. Неудивительно, что Майкл не смог устоять перед прекрасной соседкой по столу. Дуглас на 25 лет старше актрисы, но тогда еще их разница в возрасте совершенно не бросалась в глаза.

- Не помню, о чем мы говорили, - призналась Зета-Джонс в Инстаграме.

catherinezetajones Meeting my husband for the first time at the Deauville Film Festival. Can t remember what he was talking about

Тогда, во Франции, Майкла и Кэтрин познакомил их общий друг Дэнни де Вито. Зета-Джонс представляла на фестивале свой новый фильм «Маска Зорро». Очарованный Дуглас настоял, чтобы их посадили рядом, за одним столом и практически сразу сказал ей: «Я хочу стать отцом твоих детей», чем немало смутил Кэтрин. Тем не менее, спустя два года, в 2000-м году, они поженились.

Ради Кэтрин Майкл оставил первую жену - в том же 2000 году он развёлся с Диандрой Дуглас, с которой прожил 23 года и воспитывал сына Кэмерона. В отместку первая жена ободрала Майкла как липку, отсудив половину его многомиллионного состояния.

Майкл и Кэтрин в августе 1999 года: актер пока еще женат, и их свадьба будет только в 2000-м.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но и Кэтрин в случае развода получит немало. По брачному контракту Майкл обязался выплатить ей по 3,5 миллиона долларов за каждый год совместной жизни. И еще по 5 миллионов – за каждую измену. Платил ли он этот «штраф» за поход налево – неизвестно, по крайней мере, в прессу ничего подобного не просачивалось.

Майкл с женой Кэтрин Зета-Джонс, сыном Диланом и дочкой Кэрис.Фото: EAST NEWS

К слову, у супругов один день рождения на двоих, но с разницей в четверть века – они оба родились 25 сентября. Сегодня Майклу 73, Кэтрин – 48, и они по-прежнему счастливы. Пара пережила немало испытаний – рак Майкла, лечение Кэтрин от биполярного расстройства и даже разрыв, который, к счастью, так и не привел к разводу. У супругов есть 14-летняя дочь Кэрис – красавица, вся в маму - и 17-летний сын Дилан.

Светские сплетники регулярно предсказывают распад брака Кэтрин и Майкла.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пара рассталась лишь однажды: впервые слухи о том, что у супругов не все гладко, появились в феврале 2013 года. А уже в августе 2013-го представитель актерской четы сообщил, что они «временно разъехались». Разлука помогла: в конце 2013 года супруги начали посещать психолога и «работать» над отношениями. В январе 2014-го Кэтрин, Майкл и их дети отправились всей семьей в Аспен – кататься на лыжах. В микроблоге Зета-Джонс вновь появились совместные снимки их счастливого семейства. Все разногласия между любимцами Голливуда остались позади.