2018-08-05T02:44:20+03:00
Звезды

«Плюс сто килограммов»: Анастасия Шубская на девятом месяце беременности снялась в бикини

Жена Александра Овечкина поделилась в Инстаграме смелыми кадрами [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Хоккеист Александр Овечкин вот-вот станет отцом. Фото: Инстаграм.Хоккеист Александр Овечкин вот-вот станет отцом. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Хоккеист Александр Овечкин вот-вот станет отцом: его супруга Анастасия Шубская уже на девятом месяце беременности. В ожидании счастливого события Настя опубликовала в Инстаграме смелый и неожиданный видеоролик: будущая мама снялась в бикини.

- Плюс сто кг, но мы не унываем, — шутит Анастасия, демонстрируя идеальную фигуру в купальнике.

Супруга спортсмена выглядит стройной, как и всегда – не считая округлившегося животика. Кажется, Настя прибавила в весе совсем немного, и наверняка сразу после родов быстро придет в форму. Поклонники в комментариях называют ее «тростинкой» и желают ей благополучных родов.

Анастасия Шубская поделилась снимком в бикини. Фото: Инстаграм.

Анастасия Шубская поделилась снимком в бикини. Фото: Инстаграм.

К слову, слухи о том, что Анастасия беременна, начали гулять по Интернету практически сразу после свадьбы Овечкина и Шубской. Возможно, поэтому супруги до последнего не рассказывали, что ждут ребенка, предпочитая радоваться периоду ожидания без внимания публики. И для 32-летнего Александра, и для 24-летней Анастасии это будет первый ребенок.

Будущие супруги до свадьбы были знакомы несколько лет: отец модели Кирилл Шубский работал в Олимпийском комитете России. Именно он привез дочь на Олимпиаду в Пекин, где Анастасия познакомилась с Александром. Хоккеист Овечкин приехал на летнюю Олимпиаду как гость – поболеть за российскую сборную. Выпускница ВГИКа Анастасия Шубская считалась одной из самых богатых невест России: отец девушки, Кирилл Шубский — президент страховой компании «Согласие-Альянс», его состояние оценивается примерно в 2 миллиарда долларов. Впрочем, и Овечкин был не менее завидным женихом. В январе 2008 года он подписал с «Вашингтон Кэпиталз» 13-летний контракт на сумму 124 миллиона долларов.

nastyashubskayanastyashubskaya
Плюс сто кг, но мы не унываем
23460 отметок «Нравится»562 комментариевInstagram

Родители Насти, Кирилл Шубский и режиссер Вера Глаголева, выбор дочери одобрили. Да и родителям Александра Настя сразу пришлась по душе. Роскошную свадьбу Шубская и Овечкин сыграли 8 июля 2017 года.

До Анастасии Александр три года встречался с теннисисткой Марией Кириленко, пара даже объявила о помолвке. Спортсмены расстались в июле 2014 года. А в январе 2015 года Маша вышла замуж за столичного чиновника.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Друг Петросяна и Степаненко об их разводе: Сначала Евгений Ваганович поделит имущество с Еленой, а потом уже будет думать о другой
Судя по тому, что пара Петросян-Степаненко не комментирует раздел семейного имущества, они старались сохранить развод в тайне [видео]
Новости 24
В Венесуэле совершено покушение на Мадуро, семь человек пострадали
Порошенко «потерялся»: его уже неделю не видели на работе
Поиски унесенной рекой Сочи девочки продолжатся с рассветом
Тела убитых в ЦАР журналистов доставили из Парижа в Москву
Трамп: Рынок Китая упал на 27%, пошлины работают даже лучше, чем ожидалось
В Швейцарии разбился второй за сутки небольшой самолет
В Канаде косатка «угнала» яхту и столкнула ее с другим судном
В Дании начали штрафовать за никабы
Госдеп отказался комментировать назначение Стивена Сигала спецпредставителем МИД России
«Миссия удушается»: посол РФ заявил, что Лондон блокирует обновление российского диппредставительства
Путин прибыл на открытие фестиваля «Опера в Херсонесе»
«Искренне благодарен»: Стивен Сигал прокомментировал свое назначение спецпредставителем МИД России
Авиабаза НАТО на Балканах появится в городе, который носил имя Сталина
Стивен Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США
Ученые доказали, что курение кальяна смертельно опасно
В Италии задержали серийного грабителя аптек по прозвищу «Старичок»
«Мы за Крым триста лет воевали»: Сукачев объяснил, почему не согласен с Макаревичем
Священник посетил Сенцова в колонии и предложил ему исповедоваться
«Будем советоваться»: в Верховной раде заявили, что судьба закона о статусе Донбасса зависит от Запада
В аэропорту Брюсселя успешно сел самолет с отказавшим двигателем
Появилось видео с места крушения двух самолетов в Румынии
Самолет рухнул рядом с имением Рахманинова в Швейцарии
Во Франции остановили работу реактора старейшей АЭС из-за жары