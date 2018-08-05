«Плюс сто килограммов»: Анастасия Шубская на девятом месяце беременности снялась в бикини

СЕГОДНЯ 02:00 2018-08-05T02:44:20+03:00

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Хоккеист Александр Овечкин вот-вот станет отцом: его супруга Анастасия Шубская уже на девятом месяце беременности. В ожидании счастливого события Настя опубликовала в Инстаграме смелый и неожиданный видеоролик: будущая мама снялась в бикини.

- Плюс сто кг, но мы не унываем, — шутит Анастасия, демонстрируя идеальную фигуру в купальнике.

Супруга спортсмена выглядит стройной, как и всегда – не считая округлившегося животика. Кажется, Настя прибавила в весе совсем немного, и наверняка сразу после родов быстро придет в форму. Поклонники в комментариях называют ее «тростинкой» и желают ей благополучных родов.

Анастасия Шубская поделилась снимком в бикини. Фото: Инстаграм.

К слову, слухи о том, что Анастасия беременна, начали гулять по Интернету практически сразу после свадьбы Овечкина и Шубской. Возможно, поэтому супруги до последнего не рассказывали, что ждут ребенка, предпочитая радоваться периоду ожидания без внимания публики. И для 32-летнего Александра, и для 24-летней Анастасии это будет первый ребенок.

Будущие супруги до свадьбы были знакомы несколько лет: отец модели Кирилл Шубский работал в Олимпийском комитете России. Именно он привез дочь на Олимпиаду в Пекин, где Анастасия познакомилась с Александром. Хоккеист Овечкин приехал на летнюю Олимпиаду как гость – поболеть за российскую сборную. Выпускница ВГИКа Анастасия Шубская считалась одной из самых богатых невест России: отец девушки, Кирилл Шубский — президент страховой компании «Согласие-Альянс», его состояние оценивается примерно в 2 миллиарда долларов. Впрочем, и Овечкин был не менее завидным женихом. В январе 2008 года он подписал с «Вашингтон Кэпиталз» 13-летний контракт на сумму 124 миллиона долларов.

nastyashubskaya Плюс сто кг, но мы не унываем

Родители Насти, Кирилл Шубский и режиссер Вера Глаголева, выбор дочери одобрили. Да и родителям Александра Настя сразу пришлась по душе. Роскошную свадьбу Шубская и Овечкин сыграли 8 июля 2017 года.

До Анастасии Александр три года встречался с теннисисткой Марией Кириленко, пара даже объявила о помолвке. Спортсмены расстались в июле 2014 года. А в январе 2015 года Маша вышла замуж за столичного чиновника.