Семь любимых фантастических романов писателя Владимира Данихнова

СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-05T13:20:29+03:00

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Существует миф о том, что после Стругацких качественная фантастическая литература на русском языке - закончилась. К сожалению, в нашем литературном мире ситуация с фантастикой не очень радужная. В большой литературе ее считают легким жанром, а авторов - недописателями. Зачастую талантливых и трэшовых авторов уравнивает безвкусная коммерческая обложка, и кто есть кто - определить практически невозможно. Как писал Шкловский много лет назад, "одни в искусстве проливают кровь. Другие мочатся. Приемка по весу". Отсюда и рождаются удивления, когда выясняется, что такой-то писатель победил в таком-то зарубежном фантастическом конкурсе. Отсюда и зарождаются сомнения, а что если победивший и впрямь наследник Стругацких?

Разобраться, кто есть кто в мире фантастики, мы попросили известного фантаста Владимира Данихнова, шорт-листера многих престижных премий и автора нашумевшего романа "Тварь размером с колесо обозрения", вошедшего в лонг-лист "Большой книги" этого года.

Владимир выбрал семь фантастических романов отечественных авторов, которые непременно стоит прочесть.

Олег Дивов, “Родина слонов”

У писателя Дивова, известного по замечательной (но довольно мрачной) повести “Выбраковка”, в “Родине слонов” получилось что-то такое, как если бы смешать "Территорию" Куваева с повестями Шефнера (я не люблю, когда одного автора сравнивают с другим, никакого почета тут нет, но сравнивать приходится, чтоб дать хоть какие-то ориентиры). От Куваева производственный роман, от Шефнера... эм-м... доброта? Пусть будет доброта. И от этой доброты тоскливо. В хорошем смысле: такая светлая печаль. Хочется, чтоб было все на самом деле: тундра, снег, хорошие работящие люди и… мамонты. Они здесь, не вымерли и помогают строить светлое будущее. И ты, где-то там, в этой тундре, среди этих хороших людей, рядом с мамонтами. Пусть даже навоз убирать за животными; все равно ведь романтика.

При том “Родина слонов” кажется устаревшей: она не вписывается в современный мир, в современную мещанскую логику, в современные тренды, там вот слово "тренды" тоже, кажется, есть, а все равно ощущение, что оно здесь чужое; нет тут никаких трендов, это все из другой реальности.

Эдуард Веркин, “Остров последнего злодея”, “Чудовище с улицы Розы”

Тексты Веркина (не все, но многие) напоминают рассказы Кира Булычева годов семидесятых-восьмидесятых (довольно часто среди них проглядывает прекрасное далеко, которое так и не наступило, и, кажется, уже не наступит). Фантаст он подростковый, но при этом Веркин пытается говорить со своими молодыми читателями о самом настоящем аде, который люди носят в себе.

Например, в повести "Остров последнего злодея" рассказывается о сытом мире будущего (то самое “прекрасное далеко”), который не нравится главному герою, цинику и мизантропу, и он при помощи психологического эксперимента на отдаленном острове пытается доказать, что в душах людей содержится еще достаточно грязи. Звучит достаточно страшно (есть тут что-то от “Повелителя мух”, а что-то, быть может, даже от х/ф “Пила”, только без расчлененки, конечно), но написано бодро и без лишней чернухи.

Хватает у Веркина и хоррора: к примеру, повесть "Чудовище с улицы Розы". При всех описываемых ужасах вещь скорее подростковая, но и серьезные темы в наличии: дружба между людьми и братьями нашими меньшими (собаками), отношение приемных родителей к усыновленным детям и то, как быстро приемных детей могут предать, — потому что чужая ведь кровь, телевизионная пропаганда, — всё это легко и прекрасно вписывается в криповый подростковый триллер про неведомую тварь из леса, которая пришла в поселок, чтобы пожрать человечинки.

Леонид Каганов, “Эпос хищника”, “Мне повезет”

Каганов – известный в сети блогер и писатель. В последнее время, к сожалению, больше блогер. Его “Эпос хищника” на мой вкус один из лучших фантастических рассказов последних двух десятилетий. Это история о двух существах, человеческом и инопланетном, которые застряли на космическом корабле после аварии. Совсем рядом спасательная шлюпка, но чтоб добраться до нее, следует влезть в скафандр и пролететь в безвоздушном пространстве определенное расстояние, а скафандр всего один. И вот инопланетное существо начинает (внезапно!) рассказывать сказки. Сказки своей расы, чужих рас, человеческой; эпос травоядных – эпос хищника-одиночки – эпос стадных хищников. Звучит, может быть, странно, однако сплетено все это настолько мастерски, что от рассказа невозможно оторваться.

Каганов силен своими идеями, парадоксальным взглядом на привычные вещи. В рассказе “Мне повезет” описывается цивилизация, открывшая путешествия во времени. Но – только вперед, в будущее. Путешествия дешевые, доступны всем, достаточно нажать кнопку. Каждому хочется побывать в будущем: в том будущем, где не станет бедности, где изобретут лекарство от рака, где наступит всеобщее счастье. И вместо того, чтобы работать и приближать такое будущее здесь и сейчас, люди массово покидают настоящее и прыгают все дальше и дальше во времени в поисках рая, который за них создаст кто-то другой.

Евгений Лукин, “Зона справедливости”

У Лукина, мастера юмористической фантастики (юмор этот чаще горький), хватает отличных книг. Самые яркие из них написаны в конце девяностых. Мне особенно запомнилась “Зона справедливости”: с нее я начал знакомство с автором. В одном обычном городе, в самой обыкновенной подворотне появляется таинственная зона, которая работает по принципу око за око. Если вы оказались внутри зоны, каждый удар, каждая пощечина, что вы нанесли кому-то в прошлом, возвращаются вам в течение нескольких секунд. А если вы кого-то убили? Что ж, у меня для вас плохие новости: попав в зону справедливости, вы тоже умрете. И вот вокруг этой зоны как сор в водовороте судеб кружат самые простые люди самого обычного города: обыватели, бандиты, милиционеры. Очень смешно и грустно: отчасти как напоминание о том, что творилось с нашей страной в девяностые.

Константин Образцов, “Красные цепи”

“Красные цепи” – это и нуар, и мистика, и ужасы, и боевик, и экскурс в эзотерику, это совершенно адский коктейль и не совсем понятно, как автору удалось намешать столько всего и не пересолить, не переперчить, в общем сделать ровно так, как надо; конечно, некоторые главы могут показаться затянутыми, но автор часто переключает внимание с одной сюжетной линии на другую, так что долго скучать не придется. Начинается история как в черно-белой полицейской драме: темная улица, дождь, кабачок, одинокий посетитель с темным прошлым, жестокое убийство. Дальше – больше: странные существа, живущие на улицах Питера, бандиты, серийные убийцы, сам город, как загадочное существо, повелевающее людскими пороками. Возможно, не каждому придется по вкусу эта дьявольская смесь, но попробовать определенно стоит. А если затянет, то у книги есть продолжение.

Роберт Ибатуллин, “Роза и червь”

Я, к сожалению, не большой любитель научной фантастики, по крайней мере такой, где люди – лишь унылая пристройка к масштабному межзвездному полотнищу. А фантастический роман Ибатуллина (он, кстати, произвел определенный фурор в отечественном НФ болоте, давно мечтающем о нашей собственной “Ложной слепоте”) в каком-то роде именно такая книга. Это грандиозная космическая опера (в пределах Солнечной системы), которая будет особенно интересна читателям, изучающим под микроскопом “твердоту” описываемых событий – то есть соответствие их физическим законам, и гораздо меньше тем, для кого интересней люди. Тем не менее книга действительно была замечена, она выделяется из массы подобного, и если вы хотите почитать чего-нибудь отечественного и при том научно-фантастического, то “Роза и червь” будет не самым плохим выбором. Я же, пожалуй, пройду мимо.

Мария и Сергей Дяченко, “Vita Nostra”

“Гарри Поттер” для взрослых. Фэнтези-роман супругов Дяченко запомнился мне прежде всего даже не своей фантастической идеей, а вот этой вот (удачной) попыткой впихнуть в сюжет про “школу магии” жестокого реализма. Тут вам и внезапные описания физиологических подробностей, и исчезновения людей, и психологическое насилие; ждешь, что в конце все эти культисты соберутся на станции метро, объявят, что собираются прочь с Земли на встречу со своим черным богом и учинят массовое самоубийство, распылив зарин. Тем не менее это все-таки фантастика (причем высокого уровня), поэтому и концовка соответствующая.

СПРАВКА КП

Владимир Данихнов — писатель-фантаст. Лауреат премии Европейского общества научной фантастики (2008), лауреат премии "Дебют", шорт-листер «Русского Букера». О борьбе с редким видом рака Данихнов написал свою следующую книгу "Тварь размером с колесо обозрения", вошедшую в лонг-лист "Большой книги".