Средняя зарплата россиян выросла на 11%

СЕГОДНЯ 13:55 2018-08-05T14:18:05+03:00

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По итогам первого полугодия средняя зарплата россиян составила 42550 руб в месяц. Это на 11,2% больше, чем было по итогам первой половины 2017 г. Такие данные приводятся в докладе «Социально-экономическое положение России», опубликованном на сайте Госкомстата.

Это речь о начисленной зарплате. Статистическое ведомство учитывает еще и реальные располагаемые доходы — то есть, что можно купить на получку, которая осталась после уплаты налогов и других обязательных платежей (например, коммуналка), делается еще и поправка на изменение потребительских цен. Так вот, в первом полугодии реальные доходы составили 30499 руб, а рост по сравнению с тем же периодом прошлого года — лишь 2,6%.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что за полгода ведомство добилось погашения задолженности по зарплате перед 300 тыс. работников.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В 2018 году (в рублях):

Январь - 39017

Февраль - 40443

Март - 42364

Апрель - 43381

Май - 44076

Июнь - 45840

II квартал - 44410

I полугодие - 42550