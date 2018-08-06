«Кремль в крови»: в сети появились новые постеры 6 сезона сериала «Карточный домик»

СЕГОДНЯ 16:25 2018-08-06T16:26:21+03:00

В воскресенье создатели сериала опубликовали новые постеры, которые намекают, что в последнем сезоне "Карточного домика" без российского президента дело не обойдется. Авторство: instagram.com/houseofcards

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- Президенту Петрову и его маленькому «огурчику». Мы лгали очень долго. Мы убийцы, - в воскресенье в официальном инстаграме шестого сезона сериала «Карточный домик» один за другим появились три сообщения с этим текстом.

Кадры складываются в панораму Кремля, если смотреть на него с Москва-реки. На центральном кадре изображен Большой Кремлевский дворец. На правом — колокольня Ивана Великого и церковь Иоанна Лествичника, на левом - Водовзводная башня. С верхнего края двух последних снимков течет кровь.

Вероятно, это отсылка к одному из главных героев сериала - президенту Российской Федерации Владимиру Петрову. Его, приструнившего олигархов и пытающегося шантажировать США поставками дорожающей нефти, сыграл датский актер Ларс Миккельсен. Однако в конце концов Петров уступает американским партнерам и позволяет компаниям из США добывать нефть в Восточной Сибири.

Интересно, что все фото в инстаграме сериала выкладываются так, чтобы из трех снимков складывалась цельная композиция. На первой изображена сидящая спиной к зрителю Клэр Андервуд, по бокам от которой расположились картинки с перевернутым флагом США без звезд, обозначающих штаты. На второй мы видим Андервуд, повернувшуюся к нам лицом, а на боковых кадрах написано: «Моя очередь». Эти слова она произносит в последней серии пятого сезона, когда ее муж уходит в отставку. Третья панорама - вид Белого дома, четвертая — передовица «The Washington Herald», на которой виднеется заголовок «Памяти Зои Барнс» (журналистка, убийство которой подстраивает в начале второго сезона Фрэнк Андервуд). Следующая панорама после передовицы — вид Кремля. Если смотреть на всю композицию, то получается, что передовица американской газеты - это разделительная линия между Белым домом и Большим Кремлевским дворцом, Америкой и Россией.

Похоже, что Клэр Андервуд придется уделить немало времени обитатателям Большого Кремлевского дворца вторство: instagram.com/houseofcards

В этот понедельник инстаграм сериала пополнился тремя новыми фотографиями. На них изображены демонстранты, поддерживающие Клэр Андервуд, вице-президента и жену президента Фрэнка Андервуда, которая после его отставки в конце пятого сезона стала главой страны.

Куда же американцам без Ивана в своих сериалах. Создатели "Карточного домика", впрочем, пока ограничились лишь колокольней Ивана Великого. Авторство: instagram.com/houseofcards

Напомним, что Кевину Спейси, который играл Фрэнка Андервуда на протяжении пяти сезонов пришлось покинуть сериал после того, как девять членов съемочной группы обвинили в сексуальных домогательствах.

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