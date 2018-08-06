2018-08-06T20:30:44+03:00
Общество

По приговору - киллер, по закону гор - герой

Почему умершего в колонии убийцу полковника Юрия Буданова провожали на родине как национального героя
Александр КОЦ@sashakots
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Жители республики три дня шли к дому Юсупа Темирханова, чтобы выразить соболезнование его семье. Фото: Елена Афонина/ТАССЖители республики три дня шли к дому Юсупа Темирханова, чтобы выразить соболезнование его семье. Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Пробка из сотен машин, людской поток, заполнивший узкие улочки чеченского села Гелдаган - жители республики три дня шли к дому Юсупа Темирханова, чтобы выразить соболезнование его семье. Среди первых посетителей - отец Эльзы Кунгаевой, убитой в 2000 году под Танги-Чу.

За это преступление в 2003-м был осужден командир 160-го гвардейского танкового полка полковник Юрий Буданов. Через 6,5 лет вышел по условно-досрочному, и в июне 2011-го был убит в Москве. По версии следствия, в бывшего полковника (звания и наград его лишили по суду) на Комсомольском проспекте стрелял Юсуп Темирханов. Это подтвердил суд, но Темирханов вину не признал.

Людской поток заполнил узкие улочки чеченского села Гелдаган Фото: скриншот видео

Людской поток заполнил узкие улочки чеченского села ГелдаганФото: скриншот видео

На минувшей неделе в колонии у него остановилось сердце, и похороны киллера в Чечне обнажили ментальную пропасть между жителями, казалось бы, одной страны.

По версии следствия, в Буданова на Комсомольском проспекте стрелял Юсуп Темирханов Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По версии следствия, в Буданова на Комсомольском проспекте стрелял Юсуп ТемирхановФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Къонах - таким званием наградили Темирханова чеченские СМИ. Это высшее признание заслуг перед чеченским народом. Герой, пожертвовавший собой ради блага нации. Чтобы заслужить это звание, нужно, как минимум, отправиться в исследовательскую экспедицию на Марс, причем понимая, что это билет в один конец. Или убить человека в спину... Не ставится знак равенства, правда?

«Лишение его свободы сделало его в глазах чеченского народа и миллионов молодых людей из других регионов человеком, отомстившим за надругательство над Эльзой Кунгаевой и ее убийство Юрием Будановым, - прокомментировал Рамзан Кадыров. - Он сохранил честь, мужество, достоинство, найдя в себе силу воли не взять на себя чужую вину, не признаться в том, что он не содеял. Однако, суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Темерханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь».

Темирханов на суде свою вину не признал. Фото ТАСС/ Антон Новодережкин

Темирханов на суде свою вину не признал. Фото ТАСС/ Антон Новодережкин

Глава Чечни тоже приехал на поминки в Гелдаган и по-восточному витиевато объяснил необъяснимое - как можно считать героем убийцу, который к тому же в убийстве не признался. В Чечне, наверно, его поняли. За ее пределами (так и хочется написать «в России») - не очень.

- Если мы живем в одной стране и составляем единое общество, то нужно выработать общую систему оценки тех или иных фигур, границ дозволенного, - поделился с «КП» публицист Егор Холмогоров. - Да, для носителей своего мировоззрения и культуры Темирханов - герой. Он отомстил. Но при этом что говорят русским - не считайте Буданова героем, давайте жить в общем доме. Нам говорят - не имейте своих пристрастий, оценок происходящего, не вспоминайте темные и мрачные страницы нашего недавнего прошлого, как, например, истребление русских при Дудаеве. А с той стороны, наоборот, подобные публичные демонстрации проводятся на высоком уровне.

- И в остальной России это вызывает оторопь...

- Очень важно, чтобы в Чечне услышали, что подобная демонстративность и подчеркнутость вызывает в остальной России удивление, мягко говоря. Надо помнить и другое. Все, что сделал Буданов, так или иначе происходило в рамках боевых действий. На войне случаются многие ужасные вещи, которые в мирной жизни представить невозможно. А Буданова застрелили на московской улице в спину. Это даже не мужской поступок. И претензия на героизацию Темирханова создает настолько странный образ чеченского народа, что мне боязно. Только начали все эти старые раны затягиваться, и вдруг новое напоминание о том, что все может вспыхнуть в любой момент.

Юрий Буданов. Фото Валерия Матыцина (ТАСС)

Юрий Буданов. Фото Валерия Матыцина (ТАСС)

- Может мы просто живем в разных мирах? У нас общество более-менее демократичное и открытое. У них - моноэтнический регион с жестким управлением на восточный манер...

- Если в Чечне будет демократия, то России от этого лучше не станет. Режим там жесткий, но ориентированный на сосуществование с Россией. И я, в принципе, понимаю, почему Кадыров поехал на похороны - он хочет быть популярным у своего народа. Но тот факт, что для этого ему нужно делать подобные жесты, говорит о том, что подлинного замирения и интеграции не произошло.

Похороны Юрия Буданова Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Похороны Юрия БудановаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

«Буданова тоже хоронили как героя - с военным оркестром», - вспоминают сегодня в соцсетях. Но почетный караул тогда был личной инициативой друзей полковника, а не позицией Министерства обороны и тем более государства. Хотя он армии отдал почти 20 лет. Из политиков на похоронах был разве что Жириновский, которого пришедшие проститься с Будановым офицеры быстро осадили: «Здесь вам не митинг». Да и сам факт убийства Эльзы Кунгаевой воспринимать как подвиг никому в голову не приходило. Юрий Буданов понес за него наказание по законам Российской Федерации.

Но, как показали похороны Темирханова в Чечне, законы гор там чтят выше.

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