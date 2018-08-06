Куда сдать старую одежду в Москве: Появилась карта пунктов приема вещей на благотворительность

СЕГОДНЯ 19:50 2018-08-06T20:09:01+03:00

Фонд "Второе дыхание" принимает вещи в любом состоянии - и каждой находит свое применение Фото: Facebook

В эти точки можно принести одежду и текстиль в любом состоянии - и они обязательно пойдут на доброе дело

Сделать доброе дело теперь стало еще проще. А при чем тут старая одежда, спросите вы? Все очень просто. Ставшие ненужными вам вещи могут согреть бездомных, порадовать семьи в трудной ситуации, и даже - дать людям работу. А еще они могут просто пойти на вторичную переработку, вместо того, чтобы отправиться на свалку. От вас требуется всего ничего - отдать ставшую ненужной вам одежду в фонд “Второе дыхание”.

На днях фонд опубликовал полную карту своих точек в Москве, где принимают вещи.

- На карте отметили все наши общедоступные контейнеры для сбора одежды, указали часы работы. Обратите внимание: многие контейнеры работают в режиме 24/7, - предупреждают в фонде.

Карта контейнеров фонда "Второе дыхание": сюда можно принести старую одежду и она пойдет на доброе делоФото: Facebook

Напомним, об этом уникальном проекте "Комсомолка" уже рассказывала. В фонд можно принести любые вещи из текстиля в любом состоянии. Модная одежда в отличном состоянии пойдет на витрины благотворительных магазинов Charity Shop. Функциональные вещи, которые все еще можно носить, и детская одежда безвозмездно перейдет в нуждающиеся семьи, благотворительные фонды, больницы. А рваные и заношенные тряпки фонд направляет на вторичную переработку.

Ненужная вам одежда может попасть к тем, кому она действительно подарит счастье!Фото: Facebook

При этом ваша ненужная одежда обеспечит работой десятки людей: выручка от продажи модных вещей в магазинах отправится на оплату работы продавцов, сортировщиков, грузчиков, доставку в регионы. У фонда есть своя программа трудоустройства - на работу здесь в первую очередь принимают тех, кому это необходимо как воздух - матерей-одиночек, бывших бездомных, подопечных различных благотворительных фондов.

- Мы можем принять любую одежду, мы за все благодарны, не надо ее выбрасывать, - говорит учредитель фонда Дарья Алексеева. Благодаря карте, опубликованной фондом, - это стало так просто!

Так выглядят контейнеры фонда - и их содержимоеФото: Facebook

ВАЖНО

Сайт фонда "Второе дыхание"

КСТАТИ

Ваша старая одежда может согреть бездомного, дать работу многодетной маме и спасти природу

Фонд "Второе дыхание" - единственная в стране благотворительная организация, в которую можно сдать абсолютно любую вещь из текстиля, и она получит вторую жизнь (подробности)