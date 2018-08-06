СЕГОДНЯ 20:55 2018-08-06T21:04:30+03:00

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Релиз клипа Светланы Лободы «SuperSTAR» весьма успешен. За полдня ролик попал в тренды Ютуба и набрал более 500 тысяч просмотров. Режиссером нового клипа Светланы стала ее продюсер Нателла Крапивина.

В недавнем интервью «КП-Украина» Нателла рассказала о съемках провокационного ролика «SuperSTAR»:

«Клип очень интересный, на мой взгляд, очень актуальный. О женщинах-манифестантках (улыбается).

lobodaofficial Goodnight

Меня очень вдохновила история Кейт Бланшетт, ее манифест. Она была в этом году председателем жюри Каннского фестиваля, и там был поднят вопрос, почему по-прежнему есть дискриминация женщин-режиссеров. Они вышли на площадь, у них была забастовка, они все сняли каблуки, сказали: больше по дресс-коду мы каблуки носить не будем и т.д. Мне очень нравится эта тема.

А фраза в песне Светланы «Все люди как люди - я суперзвезда!» - это обращение ко всем женщинам. Каждая из них - суперзвезда. Стоит только верить в себя и никому не позволять сомневаться».

Ролик получился весьма провокационным. К примеру, на одном из кадров, недавно ставшая второй раз мамой Светлана Лобода (по Сети «гуляют» слухи, что отец младшей дочери Лободы Тильды - солист группы Rammstein Тилль Линдеманн -ред.), сливается в жарком поцелуе с красавицей-шатенкой.

«Пошла по стопам Мадонны. Напоминает знаменитый поцелуй Мадонны и Бритни Спирс!» - пишут о новом ролике Лободы блогеры, называя певицу королевой провокаций.

По стопам Мадонны: Лобода выпустила скандальное видео с жаркими поцелуями.

Напомним: аудиоверсия «SuperSTAR» еще до выхода клипа набрала беспрецедентные 26 млн. просмотров на YouTube. Премьера состоялась на премии Муз.ТВ, где Лобода второй год подряд становится лучшей певицей. А 10 июня появился тизер на песню, моментально покоривший сердца миллионов зрителей. Поклонники стали выкладывать в сеть ролики, самые интересные из них Светлана отмечала на своих страницах в соцсетях. Певица настолько вдохновилась многочисленными видео, что вместе со своей командой сняла настоящий супергеройский клип. По словам пресс-секретаря певицы Дарьи Бурлаковой, Лобода трое суток, невзирая на 60 градусную жару, Лобода работала над провокационным роликом. Кстати, мужская половина поклонников Светланы заметила, что певица быстро пришла в форму после вторых родов.

- На протяжении всей беременности я занималась спортом и музыкой - готовила новый альбом в Америке, снимала кино, - рассказывает Светлана. - Планирую очень быстро прийти в форму, так как гастрольный график плотно расписан. Но при этом обязательно буду кормить малышку грудью! У меня уже есть опыт с Евочкой (старшей дочери 7 лет. - Ред.) - 6 месяцев мы с ней продержались. Это было нелегко, но ничего, мы справимся и в этот раз. Я - ответственная мама. Сегодня я счастлива как никогда!