"Саша пока не горит желанием снова идти в горы": жена спасенного в Пакистане альпиниста рассказала, как ему удалось выжить

СЕГОДНЯ 14:11 2018-08-07T14:22:09+03:00

А также - всю правду о запасах еды и почему можно было избежать критичной ситуации [видео]

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"Серега улетел, меня нужно эвакуировать," - эти сообщения альпиниста Александра Гукова знает весь мир. Их он отправил друзьям с горы Латок-1 в Пакистане, когда напарник Сергей Глазунов сорвался, а он остался без снаряжения. Шесть дней, как сообщали журналисты, скалолаз оставался на высоте 6200 метров практически без связи и еды. Из-за непогоды Александра не могли эвакуировать на вертолете. За спецоперацией по спасению питерского альпиниста в горах Пакистана наблюдал весь мир. И чудо случилось, пилоты смогли найти Александра, бросить ему трос и вернуть в Россию.

Уже 7 августа Александр Гуков должен был пообщаться с журналистами в Москве, но врачи сказали: "Рано". Реабилитация продлится несколько месяцев. Поэтому на все вопросы отвечала супруга Юлия Крисанова, главный редактор Mountain.ru Анна Пиунова и старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.

- Когда увидела Сашу в Москве, обнялись и поцеловались, а что он мне сказал, и не помню, - говорила с волнением супруга альпиниста Юлия Крисанова.

Супруга альпиниста Юлия Крисанова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С Александром она живет уже более 10 лет, воспитывают сына и дочь. Отговаривать его от походов в горы было бессмысленно - это главное дело жизни. Случаи, когда Александр приходил позже, когда засыпало снегом, были, но он всегда возвращался. Здесь была другая ситуация, но Юлия верила и ждала.

- Уникальность операции - на такой высоте вертолетом очень сложно управлять, а еще нужно закинуть веревку 50-60 метров, чтобы Саша закрепился. Плюс, он еще создавал дополнительные колебания, пилоты сработали на высшем уровне. Таких операций за последних лет 20 было всего три, - рассказал старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.

Отпустит ли жена Александра снова в горы, она и сама не знает.

- Он не говорил, что планирует покорять новые вершины. А вот в плавание ему нужно уже через месяц (прим. автора - Александр моряк и уходит в плавание по работе), - сказала Юлия Крисанова.

- Александр рассказывал о пельменях, которые он видел во снах-галлюцинациях, вы всегда встречали его с пельменями? - спрашиваю.

- Нет. Первый раз о них слышу.

- Это были воспоминания от прошедшего восхождения, они сидели с напарником на кухне и ели пельмени, - уточнила главный редактор Mountain.ru Анна Пиунова.

Вспоминать все, что происходило с Юлией все эти дни ожидания, сложно. Супруге даже не сообщали о некоторых подробностях.

- Мы с Сашей были на связи четыре дня. Я ему писала о том, что вертолеты летают, осматривают местность, но из-за плохой погоды не могут приблизиться ближе и забрать его. Саша даже в какой-то момент начал сдавать эмоционально и писал: "Где вертолет? Вот так и умру здесь на камушке". Юлии я об этом тогда не говорила, - рассказала Анна Пиунова.

И все же, как можно было выжить без еды, связи, в полном одиночестве в палатке, заваленной снегом? Пришлось топить снег, не всегда получалось даже сходить в туалет. Жена просила передать, чтобы он делал зарядку, прыгал, но он с трудом шевелился и делал массаж ног. Была даже колбаса, но организм не принимал такую еду.

Оказывается, избежать всего этого было можно, если бы ребята не проявляли излишний героизм. За день до ухудшения погодных условий Анна Пиунова сообщила альпинистам прогнозы, но те решили продолжить идти - оставался последний рывок до вершины. Позже Александр перестал писать сообщения. И еще до сигнала "sos" друзья почувствовали неладное и отправили вертолет с едой, пилоты сказали, что ребят видели, сверток кинули. А через два часа от Гукова пришло три сообщения "sos".

Альпинисты, как оказалось, все же развернулись в обратную сторону, но за 19 дней они были так обессилены, что даже момент падения напарника Гуков не заметил - Сергей как раз спустился на очередную "планку" немного раньше и не закрепился, что было грубейшей смертельной ошибкой. Сергей улетел вниз со всем снаряжением - именно поэтому у Александра не было даже возможности продолжить спуск самостоятельно.

- Какое все же количество еды было у Александра?

- Была колбаса, но от истощения он не смог ее есть, и батончики - штук шесть, - сказала Анна Пиунова. - Мы не думали, что он будет там так долго. Планировали забрать в тот же день, но погода резко изменилась.

Главный редактор Mountain.ru Анна Пиунова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врачи пока не советуют альпинисту Александру Гукову покидать больницу, хотя его здоровью уже ничего не угрожает.

- Состояние у него удовлетворительное, настроение хорошее, но он все же получил обморожение пальцев и ступней 2 и 3 степени, - сказал главный хирург Минздрава России Амиран Ревишвили. - Потребуется реабилитация, а это несколько месяцев. Но мы надеемся, что состояние здоровья будет таким, что он сможет продолжить заниматься альпинизмом и плаванием.

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