Сколько можно пить на самом деле: новейшее исследование о нормах алкоголя

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-07T17:00:14+03:00

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НОВЫЕ ДАННЫЕ: 2 БОКАЛА В НЕДЕЛЮ И БАСТА

Очередную сенсацию, как водится, преподнесли британские ученые. В данном случае — авторитетные исследователи из Университета Кембриджа, опубликовавшие свой труд в ведущем научно-медицинском журнале «Ланцет». Команда во главе с доктором Анджелой Вуд изучила состояние здоровья и уровень потребления алкоголя более 600 тысяч человек из 19 государств. В итоге для мировой общественности есть несколько новостей, и все их трудно назвать хорошими — по крайней мере для тех, кто не мыслит ударного пикника или приятного ужина без бокала вина, кружки пива или рюмки чего покрепче. Главные выводы исследования такие:

- у тех, кто регулярно пьет 18 и более стандартных единиц алкоголя (units, они же «дринки») в неделю, продолжительность жизни сокращается в среднем на 5 лет. Пересчет «дринков» в разные виды спиртных напитков — см. ниже в нашей инфографике;

- от 10 до 15 «дринков» еженедельно укорачивают жизнь на 1 — 2 года;

- 5 — 10 «дринков» в неделю - минус 6 месяцев жизни.

В общем, у исследователей вышло, что жизнь укорачивается при регулярном употреблении алкоголя уже начиная с 5 «дринков» в неделю. Если взять, к примеру, вино крепостью 13 градусов, то получится 2,3 бокала по 175 мл либо 2,5 бокала по 150 мл. Повторим: в неделю! Впрочем, ученые не стали отрываться от реальной жизни и определили еще одну цифру: предельно допустимое количество алкоголя в неделю. Оно несколько снизит ваши шансы на долголетие, предупреждают эксперты, но относительно не критично — судя по расчетам, примерно минус полтора года жизни. Этот лимит — 14 «дринков» в неделю, причем, и для женщин, и для мужчин (подробно см. инфографику).

Переводим дринки в напиткиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ЭТОМУ ВЕРИТЬ

- Я бы не стала доверять на 100%, - пожимает плечами научно-медицинский консультант «КП», врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Карина Гямджян. - Прочитав исследование в оригинале, можно сделать несколько замечаний. Во-первых, участники самостоятельно сообщали о количестве принятого алкоголя. Такие данные могут быть субъективными и неточными. Во-вторых, ученые получили данные об употреблении спиртного не в течении всей жизни добровольцев, а только начиная с 55 — 57-летнего возраста. Наконец, это наблюдательное исследование, что означает: участникам не устанавливали определенный режим употребления алкоголя, он мог меняться людьми по своему усмотрению. В том числе, например, кто-то мог начинать пить меньше из-за того, что его здоровье ослабело по другим причинам, а не из-за алкоголя. Словом, и сами авторы работы говорят в заключении, что нужно уточнять данные и продолжать исследования.

Но в любом случае независимые эксперты отмечают, что даже с учетом таких оговорок, на сегодня это самый масштабный обзор. Как известно, в некоторых странах есть свои национальные рекомендации по максимально допустимым дозам алкоголя (официальных российских, кстати, нет). Авторы британского исследования, по сути, сравнили, как работают разные рекомендации на практике по всему миру, и выяснили, какой подход выглядит самым эффективным на данный момент.

ВОПРОС-РЕБРОМ

А как же сухое красное для продления жизни?

Кроме нового британского исследования в Интернете полно обнадеживающих данных о том, что красное вино продлевает жизнь, водка «чистит сосуды», виски снимают стрессы и т. д. Как же так? Чему верить в этом море противоречивых данных?

- Никто не опровергал, что красное вино содержит полезное вещество ресвератрол, - подтверждает исследователь, эксперт по прикладным биомедицинским технологиям Андрей Гаража. - Однако давно известно, что в вине это вещество содержится в минимальных количествах. А если выпить побольше, то вред этанола для всего организма, увы, многократно превысит возможную пользу ресвератрола. Вообще же есть важный нюанс, о котором многие не догадываются либо предпочитают закрывать глаза. Секрет абсолютного большинства исследований, которые якобы подтвердили «оздоравливающее» действие алкоголя, в том, что эксперименты ставились с очень небольшим количеством добровольцев, причем, зачастую это были молодые здоровые люди. А чем меньше число участников, тем менее достоверны и показательны результаты исследования.

Словом, сейчас у нас нет весомых доказательств, что алкоголь может способствовать продлению жизни. Поэтому, скорее, стоит задача-минимум не укорачивать ее, соблюдая те самые нормы разумного употребления спиртного.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Польза спиртного для сосудов — это миф

- Когда я был совсем молодым кардиологом, то слышал, как некоторые светила рекомендуют бокальчик красного вина для здоровья сердца, - вспоминает врач-кардиолог, главный терапевт Ильинской больницы, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. - Тогда сравнивали тех, кто пьет один-два бокала, и тех, кто не пьет вообще — оказалось, что у первых риск смерти от ишемической болезни сердца и инфаркта меньше. Но потом посмотрели пристальнее. Выяснилось: у большинства трезвенников уже были серьезные хронические заболевания, потому они и не пили. А те, кто пьет умеренно, ведет очень здоровый образ жизни, как правило. Если сделать поправку на эти факторы, то окажется, что алкоголь не приносит совершенно никакой пользы для сердца. Просто он более-менее безопасен, если употреблять умеренно при отсутствии противопоказаний. А вот вред от злоупотребления давно доказан и велик: продукты распада алкоголя являются ядовитыми веществами и вызывают воспаление оболочки кровеносных сосудов.

МНЕНИЕ НЕЙРОБИОЛОГА

Если не злоупотреблять, то можно улучшить работу мозга

В ходе исследований выяснилось, что если употреблять алкоголь в малых дозах (такую «норму» определяет каждый сам для себя опытным путем), происходит легкая стимуляция передачи импульсов между нервными клетками головного мозга. В результате у человека временно могут повышаться когнитивные, то есть мыслительные способности! Об этом рассказал в интервью «КП» один из ведущих мировых нейробиологов Рауль Гайнетдинов (читайте текст в разделе «Здоровье» на сайте kp.ru). «Такой плюс проявляется только при употреблении легких, разумных доз! - подчеркивает эксперт. - Если вовремя не остановиться, положительный эффект пропадет, а отрицательное воздействие алкоголя проявится во всей красе».

КСТАТИ

Многое зависит от генетики

- Этиловый спирт, входящий в состав алкогольных напитков, у нас в организме перерабатывается в промежуточный продукт — токсичное вещество ацетальдегид, которое потом выводится из организма, - поясняет генетик, руководитель медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский. - Если это вещество по какой-то причине полноценно не выводится, то у человека наступает похмелье, то есть фактически - отравление ацетальдегидом.

За выведение ацетальдегида из организма отвечает определенный белок, который закодирован в гене ацетальдегиддегидрогеназы, или ALDH2. У части людей встречается мутация, которая выключает работу этого гена. В результате человек, выпив даже небольшое количество алкоголя, начинает испытывать симптомы отравления. Носитель такой мутации, скорее всего, никогда не станет алкоголиком. А вот люди, у которых все хорошо, ген выведения токсичных веществ работает отлично, потенциально могут пить достаточно много, не страдая тяжелым похмельем. Им легче стать алкоголиками, поэтому, зная такую генетическую особенность, нужно усиленно контролировать себя.