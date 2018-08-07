Улюкаев, Белых и Реймер готовятся к конкурсу библиотекарей

СЕГОДНЯ 13:05 2018-08-07T13:10:38+03:00

12 апреля 2018. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет колонии строгого режима за получение взятки в размере 2 миллиона долларов, во время рассмотрения апелляционной жалобы защиты на приговор в Мосгорсуде. ФОТО Михаил Почуев/ТАСС

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Как стало известно "Комсомолке", бывшим коррупционерам поставили задачу поднять вверенные им библиотеки "на качественно новый уровень". Справятся с задачей - получат серьезные поблажки.

КНИГА — ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ

Недавно заместитель главы ФСИН Валерий Масименко подтвердил, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, экс-губернатор Кировской области Никита Белых и еще недавно руководивший ФСИН Александр Реймер стали библиотекарями в колониях, куда их отправили отбывать свои срока.

Экс-министр листает страницы в образцовой тверской ИК-1. Бывший губернатор систематизирует литературу в колонии строгого режима в Рязани (тут был лагерь для военнопленных).

Ну, а вчерашний всесильный генерал проводит ревизию книжных богатств в «красной» ИК-5 в Кирово-Чепецке Кировской области (некогда он сам ее пристально инспектировал).

"Все трое, о ком мы говорим - они с большим интеллектом, опытом, потенциалом. Ну и какой смысл использовать таких людей на тяжелых физических работах?" – заявил Максименко, и назвал новую должность работавших на "больших государственных должностях" осужденных "специфической".

А еще объяснил почему, например, 43-летний Белых и 62-летний Улюкаев в ближайшие годы не станут переносить ничего, тяжелее первого тома советской энциклопедии: "Ну, не самые здоровые, мягко скажем, люди".

Так что за конкурс, в котором поучаствуют эти знаменитые заключенные и почему у библиотекаря на зоне — особый статус?

ПРОСВЕТИТЕЛИ

Об этом "Комсомолка" рассказала один из членов жюри — глава Общественного совета УФСИН России по Костромской области Таисия Котяшкина.

- Труд библиотекаря в любой колонии — это важная просветительская работа. В его обязанности входит не просто выдавать книги и вести формуляры. Такому человеку надо проводить различные воспитательные мероприятия, оформлять стенды. Еще составлять программу работы с осужденными вместе с сотрудниками воспитательного управления, следить за книгами.

- Библиотекарь что — вне распорядка жизни колонии?

- Нет, библиотекарь, как и все, должен ходить на построения, общие мероприятия. Он подчиняется распорядку дня в колонии. В рабочее время обязан находиться в помещении библиотеки, куда приходят заключенные.

- А если его «клиенты» оказались в штрафном изоляторе?

- Библиотекарь должен сам приносить туда заказанные «штрафниками» книги.

- Таисия Ивановна, кто библиотекарей назначает? Люди из руководства ФСИН?

- Как правило, библиотекаря назначает начальник колонии. Он должен лично знать кандидата. Для этого человеку недостаточно быть «просто хорошо образованным». От него должно исходить желание просвещать окружающих. Нужно иметь склонность и возможность помогать другим людям. Библиотекарю в местах лишения свободы необходимо иметь хороший кругозор, быть коммуникабельным, уметь ладить с заключенными. И при этом он в любом случае должен работать с воспитательным отделом колонии в одной связке.

- За что чаще отбывают сроки библиотекари?

- Тех, с которыми работала я, сидят за наркотики.

- Какие плюсы для «сидельца» дает работа в библиотеке на зоне?

- В первую очередь, не надо работать в промзоне с остальными осужденными. Это помогает избегать каких-либо рабочих моментов, что часто приводят к конфликтам. Работа библиотекаря дает в перспективе право перейти со строго режима на облегченные условия содержания. Речь идет об отдельном корпусе в колонии, где отбывающие срок граждане живут в комнатах уже не на 50, а на 5 человек. В такой комнате проще договорится о свидании с женами и близкими.

А после облегченных условий содержания осужденный может попроситься пожить в поселение. Там осужденные мужчины и женщины отбывают наказание вместе. Отбыв три четверти приговора, можно писать ходатайство на условно-досрочное освобождение.

ЧТО ЧИТАЮТ ЗЭКА

- Как вы будете выбирать самого хорошего библиотекаря?

- Наша общественная организация ежегодно проводит конкурс "Открывая книгу – открывают мир". В нем принимают участие осужденные трудоустроенные в колониях на должности библиотекаря. Каждый из них должен сделать презентацию своей библиотеки, показать свое участие в общественной жизни колонии. Представить, что ему удалось сделать, чтобы улучшить библиотеку. По условиям конкурса участники должны представить жюри эссе на тему: "Я – библиотекарь". Разработать программу занятия, читательской конференции или интеллектуальной викторины для своих посетителей. Мы также учитываем дополнительные баллы за отзывы о работе библиотекаря от постоянных читателей.

- А что сейчас предпочитают читать зеки?

- Там ведь и школы есть, где многие получают дополнительное образование. Но по внеклассному чтению мужчины больше предпочитают исторические книги, что-нибудь о политике. Женщины обычно берут книги про любовь. Естественно, многие выбирают книги по юриспруденции, чтобы попытаться облегчить себе условия содержания, и сократить срок.

Удастся ли Улюкаеву, Белых и Реймеру (каждый приговорен к 8 годам колонии) пройти свой новый профессиональный конкурс - покажет время

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Напомним, в 2017 году Улюкаев приговорен за взятку в 2 миллиона долларов у главы "Роснефти". В том же году Реймер получил срок за махинации почти на 3 миллиарда рублей при госзакупках электронных браслетов для арестантов. В 2018 году, за взятку в 600 тысяч евро у предпринимателя за "общее покровительство" был осужден Белых.

Бывшие подчиненные Реймера отмечают, что экс-чиновники ведут себя в колониях прилично. Они сначала обустраивают свои камеры новой техникой, потом пытаются облагородить саму колонию. Благо, каждый заключенный имеет электронный счет, куда родственники могут перечислять любые суммы. Тратить деньги в колонии можно в ведомственных интернет-магазинах. Понятно, что все в рамках разрешенного списка.