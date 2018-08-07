Заправщиков будут штрафовать за недолив бензина

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-07T14:35:58+03:00

Штраф за недолив топлива составит не менее 500 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал в интервью «Комсомолке», как правительство планирует бороться с недоливами топлива на заправках.

- Сейчас подготовлен законопроект об ужесточении административной ответственности. Если его примут, штраф за недолив топлива составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. руб. А за повторное нарушение - уже 3%, но не менее 2 млн. руб, - сообщил Мантуров.

Сейчас к недоливу топлива есть много вопросов. Самый главный: каков масштаб бедствия?

Никто точно не знает, на каком количестве заправок недоливают. И сколько именно недоливают. В начале июля 2018 года Федерация автовладельцев России (ФАР) заявила, что проблема встречается на 76% АЗС. Такое заключение общественники сделали, проверив 34 станции в 13 регионах. То есть, по 2,5 заправки на субъект. Это при том, что в стране 25 тысяч заправок.

У ФАР явно недостаточная выборка для обобщения на всю страну. Но как декабристы разбудили Герцена, так и общественники растормошили проверяющих.

Московская полиция сама проинспектировала 400 АЗС. На 60 из них — 15% - нашли недолив.

Денис Мантуров рассказал, что в 2015 году нарушения были на 20% заправок, в 2017-м — на 11,5%. Хотя даже министр признал: количество жалоб на недолив за последний год удвоилось.

Разброс идет с 11,5% до 76% - истина, как водится, должна лежать где-то посередине.

- Недолив крайне редко встречается на заправках вертикально-интегрированных нефтяных компаний (когда у одной организации и месторождение, и завод, и сама АЗС), - рассказал «КП» источник в федеральной заправочной сети. - Большие компании два раза в месяц проверяют настройки насосов. У сотрудников АЗС доступа к управлению насосом нет. А вот на маленьких, частных станциях может быть все что угодно.

Масштабной проверкой заправок в августе 2018 года займется Росстандарт вместе с Роскачеством. Обе организации будут устраивать тайные закупки топлива на АЗС. Уведомлять коммерсантов не планируется, чтобы те не смогли заранее перенастроить насос.

По мнению президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, заправки недоливают топливо, чтобы сократить свои убытки. Оптовые цены на бензин и дизель для АЗС нефтяных компаний и независимых заправок — разные. Частный бизнес платит больше.

Логично, что на независимых станциях недолив встречается чаще. Ведь у них и расходов больше. А совсем задирать ценник нельзя — вся клиентура уйдет на заправки нефтяных компаний. Вот и остается единственный выход: недоливать.