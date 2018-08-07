СЕГОДНЯ 14:36 2018-08-07T15:09:26+03:00

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Знаменитая «хуторянка» сегодня отмечает 71-летие. Хотя в это трудно поверить, поскольку София Михайловна остаётся одной из самых красивых артисток на эстраде. Журналист Ирина Барышева знает Софию Михайловну много лет. В день рождения певицы она решила поделиться с читателями «КП» отрывками из своих бесед с Софией Михайловной.

О еде

- София Михайловна, вы посещаете рестораны?

- В ресторанах мы питаемся в основном во время гастролей. А дома я предпочитаю готовить сама. Я люблю готовить и мои друзья утверждают, что умею. Уверена, что вкус блюда зависит не только от продуктов, но в первую очередь от состояния души, от энергетики человека. Если ты злишься или чем-то обеспокоен, вряд ли блюдо получится. Сама я в еде я не привередлива, в нашем доме никогда не было культа еды. Все как у всех: есть время и настроение - готовлю что-нибудь более изысканное, нет времени - обхожусь чем-нибудь попроще. Но в любом случае я всегда готовлю здоровую и вкусную пищу. Витамины предпочитаю естественные - овощи, фрукты, зелень. Лечебным голоданием никогда не занималась, но иногда пользуюсь какой-нибудь диетой. Вино люблю домашнее, красное, изготовленное родными, и всегда пью его, приезжая домой.

- Традиционный тост есть?

- Наш любимый молдавский тост - "Норок!" Это слово у нас имеет очень много значений: и "Привет!", и "За встречу!", и "Счастья!"

О семье

- Секреты счастья у каждой семьи свои. Но уверена, что в любом случае главное - это любовь. Я до сих пор вспоминаю этот самый счастливый момент в своей жизни: мой любимый сделал мне предложение, и я выхожу замуж! (Муж певицы Анатолий Евдокименко умер в 2002 году-Ред.). Наши музыканты вперемежку играли молдавские и украинские мелодии. Все было так прекрасно и неповторимо! У нас с Толей, кроме этого, была еще и общая любимая работа, которая нас еще больше связывала друг с другом.

София Ротару на сцене фестиваля "Жара", 2017 год.Фото: Евгения ГУСЕВА

Конечно, мои близкие - сын, невестка, внуки. Как и всякая мать, я убеждена, что мой Руслан - самый добрый, самый талантливый, самый умный и вообще самый-самый. И это действительно так. "Ничто человеческое мне не чуждо" - говорил кто-то из классиков. Я такая же, как и все другие, мать, мечтающая небо над сыном наклонить. Я такая же, как и все другие, бабушка, любящая до безумия своих внуков. Так сложилось, что я не могла много внимания уделять воспитанию сына. Слава Богу, он вырос хорошим человеком, добрым, умным и любящим сыном, хорошим семьянином. Мне с ним повезло. Руслан прекрасно разбирается в музыке, у него идеальный слух, и все что касается подбора репертуара и работы в студии - это его заботы. Тут он мой первый советчик и объективный критик. У него было хобби, которое переросло в профессию - это дизайн интерьера. Невестка Светлана - мой консультант по сценическим костюмам, держит меня в курсе новинок парфюмерии, направлениях моды. Вместе с Русланом они создали и поддерживают мой сайт в Интернете. А особых секретов воспитания у меня нет. Вспоминаю своих родителей, которые специально воспитанием не занимались, но своим отношением к труду, к людям, к природе прививали нам, детям, трудолюбие, оптимизм, доброту, любовь. Все это я старалась передать своему сыну и внукам. Так сложилось, что я не могла много внимания уделять воспитанию Руслана. Слава Богу, он вырос хорошим человеком, добрым, умным и любящим сыном, хорошим семьянином. Мне с ним повезло. Я давно жалела, что у меня только один ребенок, очень мечтала о дочке, но, к сожалению, гастрольная жизнь не дала мне такой возможности, Когда Руслан женился, дочкой мне стала невестка Светлана. А когда в 2001 году родилась внучка Сонечка – я была просто счастлива!

О маме

- Мама моя умерла много лет назад. Она была действительно героическая женщина: на ее плечах дом и большое хозяйство, да еще и нас шестеро детей. И нужно было успеть везде. Она и успевала, невзирая на болезни и усталость. Ни дня для себя не прожила. Я всегда ей удивлялась: когда приезжала из музучилища домой на выходные, вижу, мама встает в субботу в 5 утра, в воскресенье в 5 утра. Я говорю: "Ну хоть в выходные ты можешь выспаться?" Никогда не забуду ее взгляд: она такими грустными глазами на меня посмотрела, головой покачала: "Соня, Соня, вот когда тебе будет столько лет, сколько мне, ты поймешь, почему я такая!" До сих пор помню эти слова. И сейчас маму так понимаю! С возрастом заботы другие, отношение к своим обязанностям, к людям другое, ценности совершенно иные появляются...Я теперь с горечью и сожалением думаю: "Ну почему я так мало уделяла маме внимания? Про то не спросила, про это не рассказала!" Все казалось: еще успею, ведь мама будет всегда. Увы... Я очень тяжело перенесла ее болезнь и смерть. Мне казалось, что небо стало низким-низким, а жизнь как будто остановилась. Из кризиса меня вывела работа. Но боль все равно не утихает. Очень часто в мыслях обращаюсь к ней за советом, и мне кажется, она меня слышит и помогает мне.

О жизни…

- Через полгода после маминой смерти - у Толика инсульт, еще через полгода умирает его отец, а еще через полгода (просто рок какой-то!) от рака умирает моя лучшая подруга. За эти страшные два года во мне все перевернулось, я очень многое переосмыслила. На мир, на людей, на детей - на все смотрю иначе. Понимаю, как много добра не успела дать тем, кто уже ушел. Сыну внимания мало уделяла, братьям и сестрам. Мне кажется, я глубже поняла хрупкость человеческой жизни - и поэтому ее бесценность. Я стала другой - возможно, мудрее - и намного печальней... Если бы сейчас с этим пониманием и душевным опытом можно было вернуться в прошлое, я бы немного по-другому прожила жизнь. В молодости ведь многого не понимаешь. Когда тебе двадцать, кажется, все еще успеешь, ведь время так медленно идет! Помню, после первого сольного концерта мы с мужем идем домой, и я говорю: "Толик, как же хорошо! Сегодня первый концерт. Вся жизнь впереди! Прожить жизнь - это так долго, так здорово и так интересно!" И как на самом деле все быстро пролетело... Жизнь - как одно мгновение! Как много я еще не сделала! Хочу, чтоб дети, внуки были счастливы, петь хочу - есть силы!