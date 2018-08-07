Ушел из жизни автор классических героев «Простоквашино»: Аркадий Шер сделал Матроскина пухлым, но больше всех любил Печкина

СЕГОДНЯ 16:10 2018-08-07T16:30:51+03:00

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Мультфильмы о «Простоквашино» - одни из самых любимых в России. Несмотря на то, что Дядя Федор, Почтальон Печкин и Матроскин были нарисованы больше 30 лет назад, их по-прежнему обожают и современные дети, и взрослые с удовольствием смеются над приключениями троицы в деревне. К сожалению, после долгой болезни ушел из жизни Аркадий Шер, благодаря которому мультгерои стали такими, какими мы их знаем и любим. Художнку было 84 года. Об Аркадии Соломоновиче мы поговорили с Сергеем Капковым, историком мультипликации.

- Об Аркадии Соломоновиче, скромном, добром, с невероятным чувством юмора, все вспоминают с большой любовью. У каждого талантливого художника есть свой узнаваемый стиль. Далеко не все на это способны, особенно в детской мультипликации. Шер пришел в «Простоквашино» на второй серии, когда уже был создан этот мир - персонажи, деревня, люди. Ему надо было сохранить то, что было уже сделано художником Николаем Ерыкаловым в первой серии, и привнести что-то свое. Во второй серии стиль героев немного поменялся, а в третьей - «Зима в Простоквашино» - они были уже все «шеровские». И полюбились зрителю именно такими. Люди даже не думали, что во всех трех частях персонажи по-разному выглядят - и мама дяди Федора, и сам мальчик, и кот Матроскин, которого Шер своей волшебной рукой сделал таким пухленьким и вальяжным. Сам Аркадий себя немного ассоциировал с почтальоном Печкиным (этому вредному товарищу даже памятник поставили в подмосковных Луховицах - Авт.). Он был его любимым персонажем, которого художник холил и лелеял. После того, как Шер вошел с этим проектом в мир «Союзмультфильма» в качестве художника-постановщика (до этого он много лет был художником-прорисовщком), на него обратили внимание. И режиссер Владимир Попов все свои дальнейшие фильмы ставил именно с ним. И «Приключения Васи Куролесова», и «Академик Иванов», и «Мы с Шерлоком Холмсом». Они уже мыслили одинаково - Аркадий Соломонович, прочитав сценарий, мог нарисовать героев так, как их представлял себе режиссер.

Аркадий Шер сделал Матроскина пухлым, но больше всех любил Печкина

- Я читала его старые интервью, и знаю, что у Шера были обиды на художников-прорисовщиков, которые немного его персонажей искажали. И даже на самого Эдуарда Успенского, написавшего «Простоквашино». Мол, писатель не воспринимает его, как автора классических персонажей…Прошла эта обида?

- Аркадий Соломонович был очень добрым и открытым миру человеком, любил людей и относился к ним хорошо. И если говорил о каких-то обидах, они не были для него главным. Это могло быть сказано в сердцах, а на следующий день он уже забывал. И потом это его иллюстрации были в книгах Эдуарда Успенского, и никаких недоразумений не было.

- А как он относился к новым сериям «Простоквашино», которые сейчас выходят на экраны?

- Он приходил, по-доброму общался с группой. С ним многое хотели обсудить, спросить совета, но не успели, Аркадий Соломонович был уже очень тяжело болен, и много времени проводил в больницах. Но несмотря на болезнь, он активно вел страничку в Фейсбуке в свои 84 года.

Мультипликатор скончался на 85-м году жизни после тяжелой болезниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Над чем он работал в последние годы?

- В 92-м году он ушел на пенсию. Очень сильно устал. Ведь прорисовка - это тонкая работа доводить персонажа до единого стиля, чтобы он не менялся в каждом кадре. В секунде - 24 кадра, и это 24 разных рисунка. И то, что аниматоры рисуют наспех, происовщики потом доводят до совершенства - каждый волосок. Это самая неблагодарная и тяжелая работа. А когда Аркадий Соломонович стал художником-постановщиком, то лично контролировал всю работу - прорисовку, раскраску…И в итоге он ушел и больше не возвращался. Ему нравилось заниматься книгами, что он и делал последние годы. Освоил компьютер, перестроился и получал от этого удовольствие. А когда уже стали болеть руки и он не мог рисовать, начал писать.

- В Интернете постоянно обсуждают, что в «Простоквашино» у мамы Дяди Федора в разных сериях грудь разной формы - то маленькая, то большая, то треугольная. А у самого мальчика - разной формы нос. Почему так получилось?

- В советские годы никто не мыслил категориями сериалов. В первый год у мультфильмов могло и не быть успеха. И уже потом, после пришедшей популярности, принималось решение сделать еще один фильм. На него приходили уже другие художники. И им казалось, что они предложат что-то стоящее, новое. И режиссер с этим соглашался, рассматривая как новую версию приключений персонажей. Так и получаются разные нос и бюст. Это сейчас если выходит сериал, то не допускаются никакие отклонения от изначальных рисунков.