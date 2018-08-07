2018-08-07T16:30:51+03:00
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Ушел из жизни автор классических героев «Простоквашино»: Аркадий Шер сделал Матроскина пухлым, но больше всех любил Печкина

Мультипликатор скончался на 85-м году жизни после тяжелой болезни
Елена БОДУЭН
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К сожалению, после долгой болезни ушел из жизни Аркадий Шер, благодаря которому мультгерои стали такими, какими мы их знаем и любимК сожалению, после долгой болезни ушел из жизни Аркадий Шер, благодаря которому мультгерои стали такими, какими мы их знаем и любимФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Мультфильмы о «Простоквашино» - одни из самых любимых в России. Несмотря на то, что Дядя Федор, Почтальон Печкин и Матроскин были нарисованы больше 30 лет назад, их по-прежнему обожают и современные дети, и взрослые с удовольствием смеются над приключениями троицы в деревне. К сожалению, после долгой болезни ушел из жизни Аркадий Шер, благодаря которому мультгерои стали такими, какими мы их знаем и любим. Художнку было 84 года. Об Аркадии Соломоновиче мы поговорили с Сергеем Капковым, историком мультипликации.

- Об Аркадии Соломоновиче, скромном, добром, с невероятным чувством юмора, все вспоминают с большой любовью. У каждого талантливого художника есть свой узнаваемый стиль. Далеко не все на это способны, особенно в детской мультипликации. Шер пришел в «Простоквашино» на второй серии, когда уже был создан этот мир - персонажи, деревня, люди. Ему надо было сохранить то, что было уже сделано художником Николаем Ерыкаловым в первой серии, и привнести что-то свое. Во второй серии стиль героев немного поменялся, а в третьей - «Зима в Простоквашино» - они были уже все «шеровские». И полюбились зрителю именно такими. Люди даже не думали, что во всех трех частях персонажи по-разному выглядят - и мама дяди Федора, и сам мальчик, и кот Матроскин, которого Шер своей волшебной рукой сделал таким пухленьким и вальяжным. Сам Аркадий себя немного ассоциировал с почтальоном Печкиным (этому вредному товарищу даже памятник поставили в подмосковных Луховицах - Авт.). Он был его любимым персонажем, которого художник холил и лелеял. После того, как Шер вошел с этим проектом в мир «Союзмультфильма» в качестве художника-постановщика (до этого он много лет был художником-прорисовщком), на него обратили внимание. И режиссер Владимир Попов все свои дальнейшие фильмы ставил именно с ним. И «Приключения Васи Куролесова», и «Академик Иванов», и «Мы с Шерлоком Холмсом». Они уже мыслили одинаково - Аркадий Соломонович, прочитав сценарий, мог нарисовать героев так, как их представлял себе режиссер.

Аркадий Шер сделал Матроскина пухлым, но больше всех любил Печкина

Аркадий Шер сделал Матроскина пухлым, но больше всех любил Печкина

- Я читала его старые интервью, и знаю, что у Шера были обиды на художников-прорисовщиков, которые немного его персонажей искажали. И даже на самого Эдуарда Успенского, написавшего «Простоквашино». Мол, писатель не воспринимает его, как автора классических персонажей…Прошла эта обида?

- Аркадий Соломонович был очень добрым и открытым миру человеком, любил людей и относился к ним хорошо. И если говорил о каких-то обидах, они не были для него главным. Это могло быть сказано в сердцах, а на следующий день он уже забывал. И потом это его иллюстрации были в книгах Эдуарда Успенского, и никаких недоразумений не было.

- А как он относился к новым сериям «Простоквашино», которые сейчас выходят на экраны?

- Он приходил, по-доброму общался с группой. С ним многое хотели обсудить, спросить совета, но не успели, Аркадий Соломонович был уже очень тяжело болен, и много времени проводил в больницах. Но несмотря на болезнь, он активно вел страничку в Фейсбуке в свои 84 года.

Мультипликатор скончался на 85-м году жизни после тяжелой болезни Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мультипликатор скончался на 85-м году жизни после тяжелой болезниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Над чем он работал в последние годы?

- В 92-м году он ушел на пенсию. Очень сильно устал. Ведь прорисовка - это тонкая работа доводить персонажа до единого стиля, чтобы он не менялся в каждом кадре. В секунде - 24 кадра, и это 24 разных рисунка. И то, что аниматоры рисуют наспех, происовщики потом доводят до совершенства - каждый волосок. Это самая неблагодарная и тяжелая работа. А когда Аркадий Соломонович стал художником-постановщиком, то лично контролировал всю работу - прорисовку, раскраску…И в итоге он ушел и больше не возвращался. Ему нравилось заниматься книгами, что он и делал последние годы. Освоил компьютер, перестроился и получал от этого удовольствие. А когда уже стали болеть руки и он не мог рисовать, начал писать.

- В Интернете постоянно обсуждают, что в «Простоквашино» у мамы Дяди Федора в разных сериях грудь разной формы - то маленькая, то большая, то треугольная. А у самого мальчика - разной формы нос. Почему так получилось?

- В советские годы никто не мыслил категориями сериалов. В первый год у мультфильмов могло и не быть успеха. И уже потом, после пришедшей популярности, принималось решение сделать еще один фильм. На него приходили уже другие художники. И им казалось, что они предложат что-то стоящее, новое. И режиссер с этим соглашался, рассматривая как новую версию приключений персонажей. Так и получаются разные нос и бюст. Это сейчас если выходит сериал, то не допускаются никакие отклонения от изначальных рисунков.

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