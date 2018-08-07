В Гонконге новая мода: из квартиры на житье в хостел
Гонконг (или, как его теперь именуют в Китае, Сянган) известен своими заоблачными ценами на недвижимость и коммунальные услуги (в прошлом году средняя стоимость содержания жилья вымахала с 770 до 2700 долларов в месяц).
Выкладывать такие деньги готовы далеко не все, поэтому многие жители мегаполиса прибегли к необычному способу сэкономить на ЖКХ. Они перебрались на житье в хостелы, существующие при многочисленных закусочных фастфуда. Мало того, что еда там - дешевле некуда, так есть еще и бесплатный интернет, не говоря уж о копеечной плате за отопление, свет, воду и кондиционеры.
Если раньше такими услугами пользовались лишь бездомные, то теперь к ним присоединились и вполне обеспеченные граждане. Их число приблизилась к нескольким тысячам, можно сказать, что формируется новая мода.
Недавно одна из местных НКО провела соцопрос среди постояльцев, ожидая услышать печальные истории бедняков. Но результаты ошеломили. «Оказалось, что у большинства опрошенных есть собственные дома, постоянная или временная работа, и все они не бедствуют финансово», - обескураженно призналась руководитель исследования Дженнифер Хан.
Помимо меркантильных соображений сменить квартиру на хостел людей заставляют и личные причины. Молодой студент, чтобы не слышать постоянных скандалов родителей, предпочел домашней кровати диван в «Макдональдсе» рядом со своим университетом, а 74-летняя женщина посчитала за лучшее проводить время с друзьями в хостеле, нежели тосковать в одиночестве по умершему мужу в собственной квартире.