2018-08-07T16:37:39+03:00
В мире

В Гонконге новая мода: из квартиры на житье в хостел

Там, может, и не столь комфортно, но зато очень дешево
Дарья КРЫЛОВА
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Помимо меркантильных соображений сменить квартиру на хостел людей заставляют и личные причиныПомимо меркантильных соображений сменить квартиру на хостел людей заставляют и личные причиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Гонконг (или, как его теперь именуют в Китае, Сянган) известен своими заоблачными ценами на недвижимость и коммунальные услуги (в прошлом году средняя стоимость содержания жилья вымахала с 770 до 2700 долларов в месяц).

Выкладывать такие деньги готовы далеко не все, поэтому многие жители мегаполиса прибегли к необычному способу сэкономить на ЖКХ. Они перебрались на житье в хостелы, существующие при многочисленных закусочных фастфуда. Мало того, что еда там - дешевле некуда, так есть еще и бесплатный интернет, не говоря уж о копеечной плате за отопление, свет, воду и кондиционеры.

Если раньше такими услугами пользовались лишь бездомные, то теперь к ним присоединились и вполне обеспеченные граждане. Их число приблизилась к нескольким тысячам, можно сказать, что формируется новая мода.

Недавно одна из местных НКО провела соцопрос среди постояльцев, ожидая услышать печальные истории бедняков. Но результаты ошеломили. «Оказалось, что у большинства опрошенных есть собственные дома, постоянная или временная работа, и все они не бедствуют финансово», - обескураженно призналась руководитель исследования Дженнифер Хан.

Помимо меркантильных соображений сменить квартиру на хостел людей заставляют и личные причины. Молодой студент, чтобы не слышать постоянных скандалов родителей, предпочел домашней кровати диван в «Макдональдсе» рядом со своим университетом, а 74-летняя женщина посчитала за лучшее проводить время с друзьями в хостеле, нежели тосковать в одиночестве по умершему мужу в собственной квартире.

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