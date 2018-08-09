Спрашивали - отвечаем: 7 важных вопросов о трудовых травмах и соцподдержке для работников

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-07T18:01:36+03:00

Несчастным случаем на производстве могут признать в том числе травму, полученную в офисе, по дороге на работу или в командировке. Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Фонда социального страхования поясняют, как избежать ошибок, чтобы не лишиться гарантий и компенсаций

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1. Несчастный случай на производстве - это авария на заводе или на стройке?

Поясните, пожалуйста: что считается несчастным случаем на производстве, после которого, насколько я знаю, можно рассчитывать на многие меры поддержки? Речь идет только о заводах, фабриках и стройках? А если я офисный работник, но часто езжу в командировки?

Антон. Киров.

- Безусловно, несчастный случай (НС) на производстве - это гораздо более широкое понятие, чем авария или другое ЧП в производственных помещениях, повлекшие повреждение здоровья работника. По закону НС признается травма, которая произошла при исполнении работником трудовых обязанностей или выполнении действий, прямо вытекающих из трудовых отношений. Например, когда работник следовал к месту выполнения работ на транспорте, предоставленном работодателем. При этом человек может рассчитывать на меры поддержки за счет средств социального страхования при условии, что он работает по трудовому договору (а также в некоторых других случаях - см. «На заметку») и полученная травма привела к временной нетрудоспособности и/или стойкой утрате профессиональной трудоспособности (либо, в случае смерти работника, компенсацию получает его семья).

Также несчастным случаем на производстве признается травма, полученная работником при следовании к месту командировки или обратно и при исполнении задания работодателя в месте командирования.

2. Если пострадал не в будний, а в выходной день

Мой коллега, шофер пришел в свой выходной день, чтобы подготовить машину к следующему рейсу. Домкрат оказался неисправен, и парня придавило машиной. Будет ли такая травма считаться несчастным случаем на производстве, если у пострадавшего официально был нерабочий день?

Игорь. Кострома.

- Исходя из статьи 227 Трудового кодекса РФ несчастными случаями на производстве могут быть признаны травмы, полученные работниками при исполнении трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя, произошедшие на территории работодателя как в течение рабочего времени, так и в выходные и нерабочие праздничные дни. Важное условие: выход человека на работу в неурочное время должен быть оформлен распоряжением работодателя либо иным образом в установленном порядке. Тогда, если работник исполняет свои трудовые обязанности в выходной день и случается ЧП, это все равно считается несчастным случаем на производстве.

В случае вашего коллеги необходимо дополнительное разбирательство. Например, если в организации есть инструкция, обязывающая готовить автомобиль к рейсу накануне (пусть даже в нерабочее для сотрудника время), то такое привлечение к работе может быть признано исполнением трудовых обязанностей и соответственно травма будет считаться несчастным случаем на производстве.

3. Что делать сразу после ЧП

Хотелось бы узнать: куда обращаться после аварии или другого ЧП на работе, если причинен вред здоровью, и какие документы нужно иметь на руках, чтобы травма считалась несчастным случаем на производстве?

Ирина. Омск.

- Сразу после того, как случилась производственная травма, сам пострадавший или его коллеги должны сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае на производстве. Работодатель обязан прежде всего оказать медицинскую помощь - доставить работника в медицинское учреждение, вызвать «Скорую» или помочь добраться до поликлиники. Важно: когда врач спрашивает, что произошло, для указания в медицинской документации, обязательно нужно подчеркнуть, что в момент травмы человек исполнял свои трудовые обязанности. Это будет одним из подтверждений несчастного случая на производстве.

Также работодатель обязан создать комиссию, которая проводит расследование и при подтверждении соответствующих обстоятельств квалифицирует произошедшее как несчастный случай на производстве. По итогам оформляется акт по форме Н-1. Один экземпляр вручается пострадавшему работнику.

4. Какая помощь полагается пострадавшим

Подскажите: какие именно меры поддержки полагаются пострадавшим от трудовых травм?

Олег.

- Работникам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве, гарантируются следующие меры поддержки за счет средств социального страхования:

• пособие по временной нетрудоспособности;

• единовременная и ежемесячная страховые выплаты при стойкой утрате профессиональной трудоспособности;

• оплата лечения в случае получения травмы тяжелой степени;

• оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией - в соответствии с программой реабилитации пострадавшего, разработанной учреждением медико-социальной экспертизы.

5. Как оплачивается больничный лист?

Мой муж получил травму, работая на стройке. У него трудовая книжка. Сейчас он лежит в больнице, и, насколько это затянется, пока не известно. Как мужу будут оплачивать больничный лист?

Ольга. Уфа.

- При наличии акта о несчастном случае на производстве (см. выше) больничный лист оплачивается в размере 100% среднего заработка пострадавшего независимо от стажа работы. При этом больничный подлежит оплате за весь период временной нетрудоспособности работника вплоть до выздоровления либо до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности.

6. А что насчет других выплат?

Может ли пострадавший от трудовой травмы рассчитывать на другие выплаты, кроме больничного?

Нина. Ставрополь.

- Да, если учреждение медико-социальной экспертизы установило стойкую утрату профессиональной трудоспособности, то пострадавшему назначаются единовременная и ежемесячная страховые выплаты. После их назначения требуются личное заявление пострадавшего в отделение ФСС РФ и документы, подтверждающие право на получение страхового обеспечения. Сейчас часть документов поступает в Фонд без участия самого заявителя благодаря межведомственному взаимодействию (подробности можно узнать, позвонив в отделение ФСС РФ по месту жительства).

В случае смерти пострадавшего его родственники имеют право на единовременную страховую выплату в размере 1 млн. рублей.

7. Куда обращаться, если возникли проблемы

Мой сын получил производственную травму, но работодатель не хочет оформлять несчастный случай, предлагает вместо этого оплатить 100% больничный, при несогласии грозит увольнением. Что нам делать?

Мария Ивановна. Красноярск.

- Если возникают вопросы, споры, конфликты при расследовании и оформлении несчастных случаев на производстве, вы можете обращаться с жалобами и за консультациями в Государственную инспекцию труда, а также в региональное отделение Фонда социального страхования.

ВАЖНО

Если работник получил травмы тяжелой степени либо пострадало два и более человека (вне зависимости от степени тяжести повреждений здоровья это считается групповым несчастным случаем), то работодатель обязан в течение суток известить о происшедшем несколько ведомств: территориальный орган государственной инспекции труда, прокуратуру, исполнительный орган страховщика по месту регистрации работодателя в качестве страхователя.

НА ЗАМЕТКУ

Кроме граждан, работающих по трудовым договорам, застрахованными от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний считаются еще две категории:

1) лица, работающие по гражданско-правовым договорам (подряда, оказания услуг и т. д.), если по условиям договора заказчик обязан уплачивать соответствующие взносы в Фонд соцстраха;

2) осужденные, привлеченные в установленном порядке страхователем (работодателем) к труду.