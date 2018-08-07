2018-08-07T18:35:25+03:00
В мире

В Германии мать продавала малолетнего сына в рабство педофилам

Дичайшая история потрясла страну
Дарья КРЫЛОВА
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Немецкие СМИ возмущены вопиющей халатностью властейНемецкие СМИ возмущены вопиющей халатностью властейФото: REUTERS
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Во вторник суд немецкого города Фрайбург приговорил к 12,5 годам заключения 48-летнюю Беррин Таха за сексуальное насилие над несовершеннолетним, распространении детской порнографии и принуждение ребенка к проституции. По обвинению в этих же преступлениях на 12 лет загремел за решетку 39-летний сожитель немки Кристиан Лис.

На суде выяснились ужасающие подробности их дела. Как оказалось, пара в течение минимум двух лет творила сексуальное насилие над сыном Беррин, которому сейчас исполнилось лишь 10 лет. Свои измывательства над ребенком изуверы записывали на видео, а потом выкладывали в скрытой сети интернета - так называемом «даркнете».

Мало того, также через интернет извращенцы периодически продавали ребенка в сексуальное рабство педофилам. Арестованы пять клиентов, воспользовавшихся отвратительной «услугой», - граждане Германии, Испании и Швейцарии. Они тоже получили длительные тюремные сроки.

Всего в суде фигурировало почти 60 (!) случаев насилия над мальчиком. Газета Die Welt сообщила, что мать, признанная вменяемой, не оспаривала свою вину, но так и смогла объяснить, зачем она вместе с сожителем учинила столь страшное надругательство над собственным сыном. У пары есть еще и трехлетняя общая дочь. По некоторым данным, и эту кроху развратники использовали для различных сексуальных утех.

Кроме тюремных сроков Таха и Лису назначен штраф в 42,5 тысячи евро, который они обязаны выплатить в качестве компенсации пострадавшим детям. Сейчас мальчик и девочка находятся в приемной семье, с ними работают психологи.

Немецкие СМИ возмущены вопиющей халатностью властей. Выяснилось, что об издевательствах над ребенком было известно социальным работникам, и они регулярно забирали мальчика, но затем по каким-то необъяснимым причинам возвращали обратно.

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