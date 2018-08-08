Губернатор Светлана Орлова: «Наша главная задача — создать уют и комфорт в каждом городе и поселке Владимирской области»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-08T17:10:09+03:00

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова побывала в школе №2 города Радужный - одном из самых продвинутых учебных заведений региона с с информационно-технологическим уклоном. Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.

Развивая высокотехнологичную и наукоемкую промышленность, в регионе прежде всего думают о благополучии его жителей [фото]

Владимирская область - край с богатой историей, где древние памятники соседствуют с природными красотами, одно из любимых туристами мест на карте России. Региональный туризм — ключевое направление экономики области, и перед владимирцами стоит непростая задача: необходимо развивать промышленный потенциал региона, одновременно бережно сохраняя экологию и создавая комфортные условия для жизни людей. «Владимирская область — территория будущего», - считают здесь, и главную ставку делают на развитие наукоемких, технологичных производств. «За открытием новых современных цехов, созданием хорошо оборудованных и комфортных рабочих мест – будущее региональной промышленности», - уверена губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Об этом глава региона поговорила с руководителями ведущих промышленных предприятий области.

Во Владимирской области делают ставку на развитие наукоемких, технологичных производств - это одно из главных направлений региональной стратегии развития. Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.

Встреча прошла 6 августа в поселке Радужный: именно здесь располагается государственный лазерный полигон (ГЛП) «Радуга», научный центр, в котором производство идет рука об руку новыми технологиями. Уже сейчас доля высокотехнологичных предприятий в структуре экономики Владимирской области почти на треть превышает средний уровень по России. По мнению Светланы Орловой, этот отрыв должен постоянно увеличиваться.

- Необходимо активизировать модернизацию производств, использовать новые технологичные решения, устанавливать более тесное взаимодействие с отраслевыми министерствами, институтами, госкорпорациями, экспертными сообществами, - подчеркивает губернатор.

Губернатор Светлана Орлова обсудила с руководителями ведущих предприятий области задачи, стоящие перед региональной промышленностью. Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.

Еще одно важное требование — производство необходимо сделать безопасным для окружающей среды и людей. Предприятия Владимирской области должны соответствовать самым высоким экологическим стандартам, и над этим сегодня работает руководство региона.

- Не надо гигантомании, - считает Светлана Орлова. - Десять небольших современных предприятий лучше, чем одно огромное, но устаревшее. Жизнь неподалеку от дымящего завода-гиганта вряд ли можно назвать комфортной, а нашей главной задачей является именно комфорт и уют и для жителей.

Для внедрения новых технологий нужны квалифицированные кадры, поэтому в области сегодня пересматривают подход к системе образования на всех уровнях, от школ до вузов.

Школу №2 города Радужный называют "цифровой": преподаватели с гордостью показали главе региона классы, оснащенные самым современным оборудованием. Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.

- Чтобы молодых специалистов на предприятии не приходилось переучивать, необходима интеграция системы образования и реального сектора, - говорит губернатор. - Выпускники должны находить работу по душе в родном регионе. Для области, чьим ключевым ресурсом является человеческий потенциал, а не залежи природных ресурсов, как в Сибири, например, это принципиально важно.

Губернатор предложила руководителями предприятий открывать курсы в региональных вузах и самим готовить профильных специалистов. Например, на базе Владимирского госуниверситета уже создана кафедра «Лазерная техника и лазерные технологии». А в июле этого года в ВлГУ появилось Конструкторское бюро машиностроения: оно позволит претворять идеи в жизнь, выпуская опытные образцы на производственных площадках вуза.

Молодежный спортивно-досуговый центр города Радужный - пример того, что даже в небольшом населенном пункте жизнь можно сделать насыщенной и разнообразной. Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.

Информационные технологии развиваются стремительно, поддерживать в детях интерес к ним и обеспечивать всеми необходимыми знаниями — главная задача современных школ. Школа № 2 с информационно-технологическим уклоном в Радужном оснащена самым передовым оборудованием, которое помогает педагогам сделать процесс обучения эффективным и увлекательным. Преподаватели с гордостью показали губернатору классы с компьютерной техникой: в образовательном процессе используется 48 мультимедийных проекторов, интерактивные доски, системы тестирования и опроса, 11 графических планшетов, два робота телеприсутствия WeBot для учащихся с ограниченными возможностями. Всего в школе 157 персональных компьютеров - по одному на 6 учеников. Школа сотрудничает с МГУ имени Ломоносова, и для учеников старших классов организуют обучающие семинары в старейшем вузе России.

- Опыт этой школы мы будет применять и в других образовательных учреждениях нашего региона, - пообещала Светлана Орлова.

Светлана Орлова пообщалась с детьми, подарила им сладости и передала клубу бокса «Орион» боксерские перчатки. Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.

Побывала губернатор и в местом Молодежном спортивно-досуговом центре — любимом месте отдыха горожан. Здесь проходят концерты и фестивали, проводятся бесплатные занятия для детей и взрослых. Жизнь во Владимирской области меняется к лучшему, и Радужный — один из ярких примеров того, что даже в небольших городах и поселках досуг можно сделать насыщенным и интересным.

Олег Броздняков, тренер боксерского клуба Молодежного спортивно-досугового центра, считает: заниматься с детьми в таких комфортных условиях — одно удовольствие. Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.

Светлана Орлова пообщалась с детьми, подарила им сладости и передала клубу бокса «Орион» боксерские перчатки. Глава регион напомнила, что главная цель стратегии развития региона – создание уюта и комфорта во всех населенных пунктах Владимирской области.

- Открытие таких центров - важная часть работы всех местных властей. Будем продолжать курс на развитие детского досуга на каждой территории, - подчеркнула Светлана Орлова.