Составлен портрет ответственного российского донора

СЕГОДНЯ 19:55 2018-08-07T19:58:18+03:00

Среди доноров много тех, кто хотел бы сдавать кровь еще чаще

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Кто такой ответственный донор? Ответ на этот вопрос дали участники опроса, проведенного Национальным фондом развития здравоохранения и ВЦИОМ. Главными чертами портрета донора россияне считают не только хорошее здоровье и регулярное участие в акциях по сдаче крови, но и определенные личностные качества – ответственность, доброжелательность.

На вопросы социологов ответили более 5 000 человек из всех регионов России: доноры крови, организаторы и волонтеры донорского движения, сотрудники Службы крови, представители НКО, журналисты, представители органов власти.

Среди участников опроса – доноров 48% регулярно сдают кровь, 32% - время от времени, а 13% сдавали кровь только однажды.

– Результаты исследования показывают, что готовность к участию в донорстве крови среди населения высокая: 77% нерегулярных и 80% регулярных доноров хотели бы сдавать кровь и чаще, – отмечает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения.

Опрос был проведен при поддержке Фонда президентских грантов. Итоги опроса будут использованы на профильных донорских мероприятиях, а комплексный анализ выводов по результатам исследования «Ответственный донор. Штрихи к социальному портрету» представят на VIII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие» 28 сентября в Общественной палате Российской Федерации.