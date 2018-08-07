Андрей Шипелов: цель «мусорной» реформы – навсегда забыть о полигонах

СЕГОДНЯ 20:11 2018-08-07T20:41:52+03:00

В эфире Радио «Комсомольская правда» генеральный директор РТ-Инвест Андрей Шипелов рассказал о том, почему мусоросжигательный завод «чище» полигона, что можно производить из продуктов переработки отходов и как изменится тариф на вывоз мусора для населения

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С 1 января 2019 года в России заработает новая схема утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) или, проще говоря, мусора. В каждом регионе выбрали компанию-оператора, которая будет отвечать за все – от вывоза дворовых мусорных контейнеров до продажи изделий, изготовленных из вторичного сырья, полученного в результате переработки ТКО. Московская область – регион с самой большой нагрузкой на «мусорную» инфраструктуру. Это объясняется тем, что в область вывозится значительная часть отходов, образующихся в столице. Именно поэтому территорию Подмосковья разделили на семь зон, и в каждой провели свой конкурс по выбору оператора. В трех таких зонах победителем стала компания РТ-Ивест. В эфире Радио «Комсомольская правда» генеральный директор РТ-Инвест Андрей Шипелов рассказал о том, почему мусоросжигательный завод «чище» полигона, что можно производить из продуктов переработки отходов и как изменится тариф на вывоз мусора для населения.

- За что отвечает региональный оператор и что он должен будет делать с мусором на вверенных ему территориях?

- Начну с того, что мусор теперь правильнее называть отходами. Мусор - это то, что невозможно переработать, а отходы – можно и нужно вовлекать во вторичный оборот, производить из них вторичную продукцию, применять ее в народном хозяйстве. Из той части отходов, которая не подходит для вторичной переработки, необходимо извлечь электроэнергию. И вот за весь этот комплекс работ и отвечает региональный оператор. И для властей региона, и для населения он становится единственным ответственным за эту работу лицом. Наша компания работает в трех кластерах, и в ближайшие 10 лет мы должны создать современную цивилизованную систему по обращению с отходами: наладить раздельный сбор, переработать все перерабатываемые фракции и извлечь электроэнергию из неперабатываемых отходов. Главная задача - минимизировать поток отходов на полигоны и в дальнейшем, совместно с государством, попытаться вообще отказаться от полигонного захоронения.

- Как вы будете этого добиваться? Что планируете создавать?

- Существует региональная территориальная схема, которая и определяет наши действия как регионального оператора. Мы, по сути, следуем этой схеме. Ее первый пункт – создание системы раздельного сбора. Во дворах домов появятся два типа контейнеров. В синие будет необходимо выбрасывать отходы, подходящие для глубокой переработки –пластиковые, жестяные и стеклянные бутылки, а также упаковку типа «тетрапак». В серые баки – все остальное: органику, а также сильно загрязненную тару. Успешное выполнение этого этапа целиком зависит от сознательности всех жителей. Ну а затем эти баки будут увозиться – каждый на своем типе автомобиля – на сортировочные линии комплексов по переработке отходов.

- Эти комплексы уже построены?

- К строительству двух из них – в Сергиево-Посадском и Каширском районах – мы уже приступили и планируем завершить работы до конца года. Всего наша компания вместе с партнерами строит 8 таких комплексов. На каждом из них будут самые современные сортировочные линии, на которых по максимуму выделяется полезное сырье. Из синего бака можно извлечь от 60 до 80 процентов полезных фракций. А вот из серого, к сожалению, всего 5 процентов. Хорошая новость в том, что органика, главный источник неприятных запахов, извлекается полностью. Из нее можно сделать отличный компост, который подойдет для отсыпки дорог, рекультивации карьеров и благоустройстве территорий. Все наши перерабатывающие предприятия будут оснащены комплексами по производству компоста. В целом, во вторичное сырье будет превращаться примерно половина всех собранных отходов.

- Что произойдет со второй половиной?

- Это так называемые хвосты. Пока мы не построим наши заводы по термической переработке отходов в электроэнергию, хвосты будут находиться на хвостохранилищах. Они кардинально отличаются от существующих полигонов: к примеру, из-за отсутствия органики хвосты вообще не пахнут. После пуска заводов (по два в 2021 и 2022 годах) все хвосты будут переработаны. Каждое такое предприятие сможет ежегодно перерабатывать в электроэнергию по 700 тысяч тонн хвостов.

- После сжигания остается зола. Что будет с ней?

- Зола тоже будет перерабатываться – завод мы начнем строить в следующем году. Из золы можно сделать строительный материал, который, в силу его полной безопасности, применяется в общестроительных работах. Эта технология называется Карбон-8, ее используют в развитых странах мира, к примеру в Великобритании, она даже получила награду ООН за вклад в экологию планеты.

- Что будет вылетать из трубы в атмосферу?

- Две трети каждого завода по термопереработке занимают системы очистки дымовых газов. Очистка начинается уже на стадии горения отходов в котле. Температура внутри котла – 1200 градусов по Цельсию. В этих условиях разлагаются практически все ядовитые фракции. Тем не менее, образующиеся после сгорания дымовые газы попадают в реактор, где очистка продолжается. После реактора – еще одна сложная система очистки, состоящая из трех стадий. В результате, то, что вылетает из трубы, правильнее назвать водяным паром. Все процессы на предприятии – от приема отходов до пара из трубы – контролирует автоматика. Наши заводы будут строиться по проекту японско-швейцарской корпорации Хитачи-Дзосэн Инова, причем проект не типовой, а созданный специально под российские условия. Всего по проектам этой компании в мире построено более пятисот предприятий по переработке отходов в электроэнергию. Это около трети всех существующих в мире мощностей по термопереработке.

- Какие объемы электроэнергии производит такой завод и как она будет использоваться?

- Каждый наш завод будет перерабатывать 700 тысяч тонн отходов и превращать их в 70 мегаватт электроэнергии, которые будут поступать в существующие сети. Себестоимость этой энергии, конечно, выше, чем у основных генераций, однако из-за небольших объемов эта разница в общем тарифе будет размываться. На населении это не отразится вообще никак, а для промышленных предприятий тариф вырастет - но всего на одну десятую процента. Таким образом, бизнес и промышленность, поддержав этот проект через минимальное увеличение тарифа, позволят ежегодно перерабатывать миллионы тонн отходов, которые сегодня свозятся на полигоны. Здесь стоит напомнить, что тариф повышается на 5 % ежегодно, на этом фоне единовременный рост в одну десятую процентного пункта будет практически незаметным.

- Что можно производить из полученного в результате сортировки вторсырья? И кому это можно будет продавать?

- Помимо заводов, необходимо сформировать и долгосрочную программу производства таких продуктов. А производить можно многое – и аналоги тротуарной плитки, и различные покрытия, и утеплители, и оборудование для спортивных площадок. Все эти виды товаров востребованы на рынке – главное создать продукцию, которая может достойно конкурировать.

- Вы активно продвигается введение института залоговой стоимости. Как он должен выглядеть и что может дать экологии региона и всей страны?

- Залоговая стоимость – это выделение в цене товара стоимости его тары. Цена упаковки указывается отдельной строкой в ценнике, и если человек, выпив, к примеру, бутылку молока, сдал пустую тару в фандомат, - он вернет себе ее стоимость. Если покупатель бутылку предпочел выбросить – он лишается этих денег. Они поступят на счет регионального оператора, который будет тратить их на создание новых производств по глубокой переработке отходов без увеличения нагрузки на общий тариф. С моей точки зрения, это справедливый подход. Очень важно отметить, что эта система позволяет запустить процесс обучения молодого поколения. Во всем мире, где залоговая стоимость выделяется, сбор пустой тары - это детский бизнес. Абсолютно достойный и общепринятый. Ребенок сдает бутылочку в фандомат и получает деньги на карманные расходы. Повзрослев, это поколение прекрасно понимает, что раздельный сбор мусора – это, во-первых, важно, а во-вторых – совсем не сложно.

- Как строится общение с жителями населенных пунктов, рядом с которыми появятся ваши предприятия? Люди разобрались, где меньше пахнет – рядом с полигоном ТБО или с современным мусоросжигательным заводом?

- Новизна всегда воспринимается через призму недоверия. Мы используем все механизмы коммуникации с жителями. Информируем население через социальные сети и другие интернет-площадки, создали сайт нашего проекта. Информационное противодействие серьезное. Наши противники вбрасывают очень много фейковых публикаций о наших технологиях. Их логика нам ясна: после запуска нашей инфраструктуры та, что есть сегодня, станет не нужна. У нее свои владельцы, которые лишатся значительных доходов. На мусорных полигонах, как известно, зарабатываются миллиарды. Кому захочется терять такие деньги?

- Ваша компания построит в Подмосковье около 10 высокотехнологичных предприятий. Это новые рабочие места. Какие специалисты, и в каком количестве будут нужны?

- Мы создаем несколько категорий рабочих мест. Сейчас, когда разворачивается строительство наших заводов, мы набираем персонал для стройплощадок. Приоритет отдаем местным жителям, зарплаты – выше среднего по рынку. На строительстве каждого завода нам требуется около 600 человек. Завод строится около трех с половиной лет, так что это стабильные рабочие места. После того, как все новые мощности будут запущены, в регионе появится 3000 постоянных новых рабочих мест. Спрос на высококлассных специалистов будет колоссальный. Отрасль только формируется, а это значит, что молодой, способный и амбициозный сотрудник сможет сделать стремительную карьеру.

Кроме того, на предприятии «Атомэнергомаш» в Подольске началось производство котлов для наших заводов. 21 миллиард рублей остался в экономике региона. Предприятие обеспечено заказами на 5-6 лет вперед. Турбины для нас тоже будут производиться в России – на Уральском турбинном заводе. Большой контракт получила российская же компания, которая будет производить основные элементы конструкции наших сортировочных заводов. Всего в проекты по переработке ТКО мы намерены инвестировать порядка 160 миллиардов рублей.

- Как изменится тариф на вывоз мусора?

- С 1 января 2019 года сумма платежа за вывоз и переработку отходов будет указана в едином платежном документе. Расчет будет основываться, как и прежде, на площади жилья. Сам тариф устанавливает не оператор, а соответствующий орган в правительстве региона. Согласно его решению, в Подмосковье тариф для населения вырастет примерно на 25 процентов. Учитывая, что в регионе, по сути, с нуля создается новейшая инфраструктура по переработке отходов, это не большое увеличение. Сейчас 98% мусора вывозится на полигоны. Реформа позволит радикально сократить полигонное захоронение и, в итоге, привести этот показатель к нулю.

- Вы представляете компанию, которая является региональным оператором в трех зонах. На четырех остальных работают другие операторы. Вы конкуренты или партнеры?

- Правильный вопрос. Конкурентами мы были на стадии конкурса, но после подведения итогов мы искренне заинтересованы в сотрудничестве и уже договорились о правилах работы. Мы убеждены, что определенную часть инфраструктуры нам предстоит создать совместно. К примеру, нет смысла каждому из операторов создавать свою фабрику по утилизации батареек или пластиковых бутылок. Подобные комплексы мы обязательно будем строить вместе. Это и выгодно, и целесообразно, и не создает перенасыщения территорий такими видами производств.

- Как в мире развивается система обращения с ТКО? Чей пример лично вам больше всего нравится?

- Приведу в пример Швейцарию. В стране забыли о полигонном захоронении отходов. Не вывозят ни одного килограмма. И по объему отходов, и по численности населения, и по площади Швейцария напоминает Московскую область. В начале 80-х там были такие же полигоны, точно так же пахли. Сейчас порядка 50% отходов в этой стране перерабатывается во вторичные фракции и в полезные компоненты, из второй половины извлекается электроэнергия. Похожее соотношение, как я уже говорил, мы хотим применить здесь. Но главное – больше не создавать полигонов. Нужно сначала прекратить вывозить туда мусор, а затем полностью рекультивировать и забыть о них навсегда.

- Где гарантия, что даже с появлением перерабатывающих предприятий криминальный вывоз на полигоны будет пресечен?

- С 1 января 2019 года весь за первичный сбор отходов – и с дворовой территории, и из магазинов, – вообще отовсюду будет отвечать региональный оператор. Таким образом, людям, работающим по серым схемам, просто нечего будет вывозить на полигон.