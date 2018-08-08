2018-08-08T02:52:14+03:00
Звезды

Юлий Гусман: В КВН цензуры нет - все знают границы шутки

Накануне 75-летия режиссер и бессменный председатель жюри Клуба веселых и находчивых рассказал «КП», есть ли блат в самом знаменитом клубе страны
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Кинорежиссер Юлий Гусман - основатель и худрук национальной кинопремии «Ника».Кинорежиссер Юлий Гусман - основатель и худрук национальной кинопремии «Ника».Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Российский кинорежиссер и театральный постановщик, общественный деятель, но большинству Юлий Гусман известен как бессменный председатель жюри КВН, самый строгий, но справедливый. Все зеленые кавээнщики боятся попасть под Гусмана.

«КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» МЫ СОЗДАЛИ В «КОМСОМОЛКЕ»

- А вы знаете, что я до сих пор храню у себя удостоверение штатного корреспондента «Комсомольской правды»? Для меня это было и остается большой гордостью! - с ходу рассказал мне Юрий Соломонович. - Я учился на Высших курсах кинорежиссеров, и мы близко познакомились с легендами вашей газеты Ярославом Головановым и Юрием Ростом. И чтобы видеться чаще, в 70-х создали отдел сатиры и юмора в «Комсомольской правде», и целый год раз в месяц выходила наша полоса, которую мы назвали «КВН».

- КВН - лейтмотив вашей жизни?

- Не знаю, то ли это слово. Да, он играл в моей жизни большую роль. В качестве игрока сборной команды Баку (родной город режиссера. - Ред.) я впервые вышел на сцену в 1964 году. После возрождения КВН, начиная с 1986 года, я имею честь не играть, но сочувствовать эмоциям и радости этой игры. Думаю, что увлечение КВН, как и увлечение ныне неупотребляемым термином «художественная самодеятельность», - замечательно. Это не то, чтобы хохмить, а потом стать Comedy Club или «Уральскими пельменями». КВН кто-то любит, кто-то ругает, кто-то говорит, что он уже не тот, но смотрят его миллионы, и он - часть интеллектуальной жизни нескольких поколений. Понятно, что не все станут Гариками Харламовыми, Мишами Галустянами, Семенами Слепаковыми и Сергеями Светлаковыми. Казалось бы, уже все придумано, обо всем спето и говорено, но нет. Надеюсь, в КВН будут участвовать не только для популярности, не только для того, чтобы похохмить, а для того, чтобы чувствовать себя командой, - мне кажется, это главное.

- Вы с Александром Масляковым тоже команда?

- Я много лет сижу в жюри. Но КВН - заслуга Александра Маслякова и его команды. И вы не представляете, какая это работа! Потому что, как правило, ребята приезжают сырыми. И речь не о цензуре, потому что цензуры нет - все знают границы шутки. И всегда знали. Простите мне несвойственный пафос, когда поступают на гранильную фабрику алмазы, это будут мутные камни, цвет которых нельзя угадать.

- А через вас кто-то пытался когда-нибудь пролезть в КВН по блату?

- Можете верить, но за всю мою жизнь в КВН ни к одному человеку, которого я знаю, не подошли не то чтобы предложить условные 500 рублей за оценку, даже разговор не пытались начинать. И Александр Масляков, собирая жюри, никогда не говорил, какая команда должна победить.

«Я БРОСИЛ МЕДИЦИНУ, НО ПОНИМАЮ, КОМУ НУЖЕН ПСИХИАТР»

- Вы же дипломированный психиатр?

- Да, я окончил мед-институт и писал диссертацию по психиатрии, потому что мой папа - великий врач, и я должен был идти по его стопам, я вырос в окружении людей, которые посвятили себя спасению тех, кто страждет, но меня всегда больше занимали драмкружки, КВН. После учебы я попросил папу отпустить меня на кинорежиссерские курсы в Москву.

- Что поставило крест на вашей карьере врача?

- Я никогда не говорю: «Ах, я потерял 9 - 10 лет, изучая медицину!» Получать любые знания важно для цельного представления о жизни. Да, после тех 3,5 года, которые я провел в сумасшедшем доме в Баку и под Баку, я медициной больше не занимался. Не подумайте плохого, я там диссертацию писал. А психиатрия, психология мне очень помогают. Иногда прочтешь чью-то статью, посмотришь передачу и думаешь: этим людям нужен психиатр.

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