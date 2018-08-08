Голливудская невеста Владимира Кличко бросила его ради начинающего актера

СЕГОДНЯ 02:40 2018-08-08T02:53:00+03:00

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Хайден Панеттьери и Владимир Кличко были вместе почти девять лет: отношения голливудской звезды и украинского боксера начались в 2009 году. Пара объявила о помолвке, у них родилась дочь Кайя Евдокия. Но, увы, Кличко так и не удалось довести любимую до загса: Хайден бросила его. На днях папарацци сфотографировали актрису, выходящую из лос-анджелесского ресторана. Разрумянившаяся блондинка крепко держала за руку красивого парня. На пальце у Хайден отсутствовало кольцо, которое спортсмен подарил ей на помолвку. Журналисты принялись обзванивать родственников и знакомых блондинки, и те подтвердили: Хайден бросила «своего украинца».

Спутник Хайден – 28-летний актер Брайан Хикерсон.Фото: EAST NEWS

И вот теперь стало известно, на кого Панеттьери променяла Кличко. Спутник Хайден – 28-летний актер Брайан Хикерсон. Он новичок в Голливуде, пока что из его успехов можно назвать только роль в картине «Магистр изящных искусств». Как сообщает портал Radaronline.com, парень работает в Лос-Анджелессе риэлтером, а в свободное время посещает кастинги. По словам инсайдеров, Хайден встречается с ним около двух месяцев. Как разведали таблоиды, Брайан по уши в долгах – так что не исключено, что ужинал он на деньги подруги. Известно, что ранее Хикерсон встречался с бывшей девушкой Джастина Бибера Баскин Чемпион.

Напомним, украинский боксер и американская звездочка познакомились на презентации какой-то книги в 2009 году. Страсть между ними вспыхнула мгновенно, но ее развитию мешало одно обстоятельство: Владимир в то время жил и работал в Германии, а Хайден – в Лос-Анджелесе. В мае 2011 года пара распалась – по словам Владимира, он «нежно любил Хайден, но отношения на расстоянии поддерживать слишком тяжело».

Но затем в январе 2013 года влюбленные снова возобновили отношения. Пара объявила о помолвке, Хайден прилетала к жениху в Киев, чтобы поддержать его на Евромайдане. Хайден даже фотографировалась для Владимира в вышиванке - так она поздравляла его с Днем влюбленных. Актриса рассказывала, что они планировали пожениться в День независимости Украины, 24 августа. Как вдруг выяснилось, что невеста беременна – а идти под венец с животом она категорически отказывалась, потому что «не хотела выглядеть толстой на свадебных снимках». Да и в Незалежной ситуация осложнилась, и стало совсем не до праздников.

Хайден даже фотографировалась для Владимира в вышиванке - так она поздравляла его с Днем влюбленных. Фото: Инстаграм.

Дочь пары появилась на свет 9 января 2014 года. Девочка получила интернациональное имя Кайя Евдокия. Кличко переселился в Лос-Анджелес, и у них начались счастливые родительские будни. Верней, счастливые они были скорее для папы. Хайден же впала в жесткую послеродовую депрессию – она никак не могла смириться с тем, что сильно поправилась после родов. Ситуация дошла до того, что Панеттьери пришлось лечь в клинику, чтобы вылечиться от нервного срыва. Все это время с малышкой актрисе помогала мама Владимира Кличко.

По словам окружения Хайден, они с Владимиром расстались друзьями и отлично ладят. Дочь пары живет попеременно то с папой, то с мамой.