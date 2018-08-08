Алексей Ягудин: Ответил на СМС Дениса, а он в этот момент умирал...

СЕГОДНЯ 02:55 2018-08-08T02:56:31+03:00

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Трагическая гибель казахского фигуриста Дениса Тена потрясла весь мир. Талантливый спортсмен, бронзовый призер Игр в Сочи получил смертельное ранение ножом в центре Алма-Аты. Он пытался остановить бандитов, снимавших зеркало с его автомобиля. Денису было 25 лет.

Алексей Ягудин подготовил специальный выпуск программы «Тает лед». О Тене рассказывают фигуристы, которые его хорошо знали, тренеры Елена Водорезова и Татьяна Тарасова.

Мы поговорили с Алексеем об этом проекте.

- Несмотря на разницу в возрасте, вы дружили с Денисом. Легко находили общий язык?

- Денис был воспитанным человеком. Несмотря на то, что мы дружили, он всегда называл меня «батюшка» и «красавчег». Мог обратиться и так: «Батюшка Алексей, у меня к вам вопрос!» Он был чутким и внимательным. Я всегда знал, что если во время семинаров, которые мы с ним проводили в его родном городе, спущусь в гостинице на первый этаж, там в кафе будет ждать Денис с чашечкой кофе для меня.

- Достижения Тена известны всем, а каким он был в жизни?

- Он был нетипичным спортсменом. Понятно, что люди гробят жизнь на спорт, часто жертвуя учебой. А Денис был очень образованным человеком. Окончил с красным дипломом Академию спорта и туризма, затем бизнес-школу при университете. Писал стихи, увлекался фотографией - не просто что-то там фотографировал и копил на флешке, он снимал на профессиональную технику, затем проявлял фотографии. Денис участвовал в Москве в конкурсе сценариев фильмов, который проводил Тимур Бекмамбетов. Его сценарий был в числе лучших. Сейчас Бекмамбетов собирается снять фильм по сценарию Дениса (сюжет - отношения глухой девушки и немого юноши. - Ред.). В детские годы учился в музыкальной школе, пел в хоре, а потом стал писать музыку. Больно об этом говорить, но на похоронах Дениса звучала песня, которую он написал.

Татьяна Тарасова называла Дениса Тена подарком для любого тренера. Фото: instagram.com

- Поразила история, когда Татьяна Тарасова за две минуты до смерти Дениса позвонила его маме...

- Если честно, то и я накануне трагедии с ним общался. Вечером Денис в переписке задал мне несколько бизнес-вопросов. Я взял паузу, чтобы подумать, и ответил на следующий день. Я написал ответ в 12 часов 07 минут, а в Алма-Ате было 15.07 по казахстанскому времени. В этот момент Денис уже умирал. Буквально через несколько минут мне позвонил знакомый из Казахстана и сказал, что Денис в больнице.

- Вы следите за ходом следствия?

- Расследование этого преступления контролируется в Казахстане на высоком уровне. Подонков, которые это сделали, арестовали уже на следующий день. Сейчас задержали женщину, которая стала свидетельницей всего, что произошло, но не сообщила в правоохранительные органы. Знала ли она заранее о преступлении? Не могу сказать. Но зеркала с машин снимают ежедневно. К сожалению, какие-то проклятые зеркала в три часа дня в центре города унесли жизнь человека. Мне понравилось, как кто-то из друзей Дениса Тена сказал, что он был не просто человек, а человечище. Безумно жаль, что сейчас уже ничего не изменить.

Спецвыпуск проекта «Тает лед». Памяти Дениса Тена. Сегодня, 17.55, Матч ТВ.