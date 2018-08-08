2018-08-08T02:56:31+03:00
Телевизор

Алексей Ягудин: Ответил на СМС Дениса, а он в этот момент умирал...

Олимпийский чемпион создал специальную телепрограмму памяти трагически погибшего фигуриста из Казахстана
Инна ФЕДОТОВА
Поделиться:
Несмотря на разницу в возрасте, Денис и Алексей были близкими друзьями. Фото: instagram.comНесмотря на разницу в возрасте, Денис и Алексей были близкими друзьями. Фото: instagram.com
Изменить размер текста:

Трагическая гибель казахского фигуриста Дениса Тена потрясла весь мир. Талантливый спортсмен, бронзовый призер Игр в Сочи получил смертельное ранение ножом в центре Алма-Аты. Он пытался остановить бандитов, снимавших зеркало с его автомобиля. Денису было 25 лет.

Алексей Ягудин подготовил специальный выпуск программы «Тает лед». О Тене рассказывают фигуристы, которые его хорошо знали, тренеры Елена Водорезова и Татьяна Тарасова.

Мы поговорили с Алексеем об этом проекте.

- Несмотря на разницу в возрасте, вы дружили с Денисом. Легко находили общий язык?

- Денис был воспитанным человеком. Несмотря на то, что мы дружили, он всегда называл меня «батюшка» и «красавчег». Мог обратиться и так: «Батюшка Алексей, у меня к вам вопрос!» Он был чутким и внимательным. Я всегда знал, что если во время семинаров, которые мы с ним проводили в его родном городе, спущусь в гостинице на первый этаж, там в кафе будет ждать Денис с чашечкой кофе для меня.

- Достижения Тена известны всем, а каким он был в жизни?

- Он был нетипичным спортсменом. Понятно, что люди гробят жизнь на спорт, часто жертвуя учебой. А Денис был очень образованным человеком. Окончил с красным дипломом Академию спорта и туризма, затем бизнес-школу при университете. Писал стихи, увлекался фотографией - не просто что-то там фотографировал и копил на флешке, он снимал на профессиональную технику, затем проявлял фотографии. Денис участвовал в Москве в конкурсе сценариев фильмов, который проводил Тимур Бекмамбетов. Его сценарий был в числе лучших. Сейчас Бекмамбетов собирается снять фильм по сценарию Дениса (сюжет - отношения глухой девушки и немого юноши. - Ред.). В детские годы учился в музыкальной школе, пел в хоре, а потом стал писать музыку. Больно об этом говорить, но на похоронах Дениса звучала песня, которую он написал.

Татьяна Тарасова называла Дениса Тена подарком для любого тренера. Фото: instagram.com

Татьяна Тарасова называла Дениса Тена подарком для любого тренера. Фото: instagram.com

- Поразила история, когда Татьяна Тарасова за две минуты до смерти Дениса позвонила его маме...

- Если честно, то и я накануне трагедии с ним общался. Вечером Денис в переписке задал мне несколько бизнес-вопросов. Я взял паузу, чтобы подумать, и ответил на следующий день. Я написал ответ в 12 часов 07 минут, а в Алма-Ате было 15.07 по казахстанскому времени. В этот момент Денис уже умирал. Буквально через несколько минут мне позвонил знакомый из Казахстана и сказал, что Денис в больнице.

- Вы следите за ходом следствия?

- Расследование этого преступления контролируется в Казахстане на высоком уровне. Подонков, которые это сделали, арестовали уже на следующий день. Сейчас задержали женщину, которая стала свидетельницей всего, что произошло, но не сообщила в правоохранительные органы. Знала ли она заранее о преступлении? Не могу сказать. Но зеркала с машин снимают ежедневно. К сожалению, какие-то проклятые зеркала в три часа дня в центре города унесли жизнь человека. Мне понравилось, как кто-то из друзей Дениса Тена сказал, что он был не просто человек, а человечище. Безумно жаль, что сейчас уже ничего не изменить.

Спецвыпуск проекта «Тает лед». Памяти Дениса Тена. Сегодня, 17.55, Матч ТВ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Таша и Наташа, снимите это немедленно! Как одевались в шоу сами ведущие
Шоу «Снимите это немедленно!» выходило на экраны с 2004 года. Ведущими программы много лет были Таша Строгая и Наталья Стефаненко. Переодевая женщин со всей России, они и сами зачастую появлялись на экране в неожиданных и смелых нарядах
Материнская драма Валентины Леонтьевой: почему «тетя Валя» умерла, не увидев сына
Ведущую «Спокойной ночи малыши» и «В гостях у сказки» называют самой популярной и одновременно самой несчастной советской телеведущей. История ее непростых отношений с сыном Дмитрией несколько лет назад обошла всю прессу
Самые невероятные трюки из боевиков
В конце августа в российский прокат выходит боевик «22 мили» от создателя «Глубоководного горизонта», режиссера Питера Берга. Teleprogramma.pro рассказывает, какие сцены нас ждут в новом фильме, и вспоминает невероятные трюки, которые актеры выполняли сам
Новости 24
Помпео по телефону посоветовал Порошенко выполнить условия МВФ
Великобритания блокирует обновление состава посольства РФ в Лондоне
Самолёт экстренно приземлился в аэропорту Нью-Йорка из-за задымления
Глава МИД Ирана: Мир не последует за импульсивными «твиттерными» диктатурами США
Минкомсвязи предлагает блокировать сайты за оправдание терроризма без суда
ВВС Испании временно приостановили полеты над Эстонией
Госдеп США призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Высокий суд Лондона снял арест с активов Ананьевых
Бывший вице-президент Аргентины получил почти шесть лет тюрьмы за коррупцию
Джоли пожаловалась на «незначительные алименты» от Питта
Президент Эквадора назвал условие выхода Ассанжа из посольства
На Кипре психически больной мужчина протаранил ворота генконсульства РФ
Истребитель НАТО по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией
В Госдуму внесли законопроект о правилах упрощенного получения гражданства РФ
В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин
«Победа» обжалует решение Верховного суда по ручной клади