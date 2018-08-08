2018-08-08T18:15:01+03:00
Звезды

68-летний Ричард Гир станет отцом во второй раз #сочныеновости

Ребенка голливудскому актеру подарит его 35-летняя жена Алехандра Сильва
Наталья ТУБОЛЬЦЕВА
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Алехандра Сильва подарит Ричарду Гиру малыша.Алехандра Сильва подарит Ричарду Гиру малыша.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Звезда «Красотки» готовится к пополнению в семействе: 68-летний Ричард Гир станет отцом во второй раз. Ребенка голливудскому актеру подарит 35-летняя жена, испанка Алехандра Сильва. Супруги поженились в конце апреля, и вот теперь стало известно о беременности супруги артиста. Новость об «интересном положении» Алехандры сообщил испанский портал ABC, который до этого так же первым рассказал о тайном бракосочетании пары.

Пока неизвестно, где будет рожать Алехандра — в родной Испании или в США, где она живет вместе с мужем. Расписавшись без шума и огласки в апреле, Гир и Сильва 6 мая сыграли в Нью-Йорке пышную свадьбу, на которую пригласили всех друзей и родственников. Снимок с торжества позже появился на обложке испанского журнала «Hola!». К слову, уже тогда в прессе мелькали слухи о том, что новоиспеченных супругов видели в клинике по лечению бесплодия. Хотя представители актера и уверяли, что он женится отнюдь не из-за беременности невесты.

Фото со свадьбы Гира появилось на обложке испанского журнала «Hola!».

Фото со свадьбы Гира появилось на обложке испанского журнала «Hola!».

У Ричарда Гира уже есть сын Гомер от актрисы Кэри Лоуэлл. Артисты поженились в 2002 году, до свадьбы пара встречалась еще семь лет. Супруги решили развестись в 2012 году, и бракоразводный процесс длился почти четыре года. Окончательно их развели только в 2016 году. Как сообщали американские таблоиды, пара рассталась из-за разных взглядов на семейную жизнь. Гиру надоел светский образ жизни, который нравится вести его супруге: он предпочитает покой и тишину.

Ричард и Алехандра Сильва начали встречаться четыре года назад — их роман разгорелся в 2014 году в Италии. Гир тогда уже подал на развод с Кэри Лоуэлл, и приехал на отдых в Европу, чтобы развеяться. Алехандра управляла роскошным частным отелем в Позитано - "Виллой Тревиль", где останавливаются очень состоятельные люди и мировые знаменитости.

При этом Алехандра знала Ричарда и раньше - Гир был знаком с семьей Алехандры и ее отцом, бывшим вице-президентом футбольного клуба «Реал Мадрид» Игнасио Сильвой. «Эта любовь началась с испытаний», - рассказала Алехандра испанским СМИ. Гир был женат, Алехандра — тоже несвободна, но уже находилась в процессе развода со своим первым мужем. Тогда она была замужем за очень богатым американским бизнесменом, Говандом Фридландом, наследником геологоразведочного концерна Ivanhoe Mines и обладателем состояния в 1,8 млрд. долларов. В декабре 2012 года у пары родился сын Артур. Спустя восемь лет после свадьбы супруги развелись. Алехандра в то время уже не представляла своей жизни без Ричарда Гира.

Ричард и Алехандра Сильва начали встречаться четыре года назад. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ричард и Алехандра Сильва начали встречаться четыре года назад.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гир - убежденный буддист, и он сумел увлечь буддизмом и Алехандру. Ричард познакомил возлюбленную с Далай-Ламой, Алехандра помогает актеру в управлении организованным им фондом борьбы за свободный Тибет, а так же в других буддистских проектах.

Сочные новости.

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