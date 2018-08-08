Гайдай не разрешил Трампу сняться в своей комедии

СЕГОДНЯ 01:10 2018-08-07T11:25:27+03:00

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В этом году у комедии «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» режиссера Леонида Гайдая юбилей - в большой прокат фильм вышел в 1993 году. Это одна из первых отечественных картин, которую снимали в Америке. И последний фильм в биографии лучшего советского комедиографа. О малоизвестных историях, связанных со съемками последней работы режиссера, нам рассказали участники киногруппы.

Верблюд «шейха»

Леонид Гайдай - признанный король киноюмора. Вот и популярный в начале 90-х сюжет о борьбе с русской мафией в Америке он задумал снимать как шпионскую комедию. По сюжету суперагент КГБ (Дмитрий Харатьян) со своей коллегой из ЦРУ разоблачают русскую мафию в Штатах. Главной особенностью картины стали реальные съемки в Америке. Железный занавес только-только рухнул, и это было в диковинку.

- Экспедиция в США у нас растянулась на целый месяц, - рассказывает Дмитрий Харатьян. - В Америке я был впервые, и она произвела на меня грандиозное впечатление. Особенно Брайтон-Бич, где все лузгают семечки и слышится русский мат. Сложности были во время съемок общих планов захода и выхода из ресторанов. Нас все пытались оттуда выгнать, а мы уверяли, будто мы русские туристы и снимаем хоум-видео (домашнее видео).

Но в знаменитых башнях-близнецах Всемирного торгового центра (позже, в 2001 году, они были разрушены во время теракта) русская киногруппа снимала по официальному разрешению. Киношникам из Москвы даже позволили привести к центру верблюда из местного зоопарка. Американские зеваки решили, что на верблюде прибыл настоящий шейх.

Убытки миллиардера

Если внимательно посмотреть титры фильма, можно заметить благодарность «господину Дональду Трампу». Российским зрителям это имя мало что тогда говорило. Нынешний президент США всегда любил самопиар и не упускал случая засветиться в большом кино (в основном в роли самого себя). Миллиардер снялся в эпизодах «Один дома-2», «Принц из Беверли-Хиллз», других американских фильмов. Оказывается, он рвался попасть и в русское кино, к Гайдаю.

- Несколько эпизодов фильма мы снимали в Атлантик-Сити, в знаменитом казино «Тадж-Махал», принадлежащем Дональду Трампу, - рассказал «Комсомолке» Дмитрий Харатьян. - А главный и основной закон бизнеса какой? Извлекать из всего прибыль. Понятия «бизнес» и «бесплатно» - несочетаемые вещи. Тем не менее Трамп дал нашей съемочной группе три дня бесплатно, чтобы мы могли снимать у него в казино. Закрыл там все залы - себе в убыток. И только попросил через помощника: «Может, все-таки режиссер даст мне сыграть какой-то маленький эпизод?» На что Гайдай ответил: «Слушайте, а кто это такой вообще?» Вот Гайдай был недальновидным (улыбается)... А Трамп, похоже, уже тогда смотрел вперед и дружить с Россией решил еще в 90-е.

Ради съемок Дональд Трамп на несколько дней закрыл казино. И удостоился благодарности в титрах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Джека Восьмеркина» в Штаты не пустили

Русским Джеймсом Бондом в комедии вместо Харатьяна мог бы стать популярный тогда актер Александр Кузнецов, звезда картины «Джек Восьмеркин - «американец». Но его кандидатуру отклонили кураторы фильма из КГБ. Почему-то побоялись, что Кузнецов может не вернуться со съемок в США. К слову, чекисты оказались прозорливыми. Позже Кузнецов и правда эмигрировал в Штаты, где пытался построить свою кинокарьеру, но потом все же вернулся в Россию.

Главную женскую роль в картине - сотрудницу ЦРУ Мэри - должна была играть американка. На эту роль претендовала Милла Йовович - начинающая голливудская актриса русского происхождения. Но Гайдай отказался смотреть даже пробы будущей звезды «Пятого элемента». А вышло так. На пробы вызвали двух актрис - одну на 11 утра, вторую на 12. Первой появилась Келли Макгрилл. Гайдай посмотрел на нее и заключил: берем.

- Кто-то в тот момент напомнил Гайдаю: есть же еще одна претендентка, может, все-таки посмотрите? - рассказывает Харатьян. - «Как ее зовут?» - спросил Леонид Иович. - «Милла Йовович». - «Нет, два Иовича в одной картине - перебор» (Иович - отчество режиссера. - Ред.). И поставил точку!

«Дима, вы не так целуетесь»

- Келли прилетела в Москву на съемки 19 августа 1991 года, - вспоминает сценарист Аркадий Инин. - Ехала из аэропорта и увидела... танки. Она сначала подумала, что это какие-то масштабные съемки, но ей объяснили, что танки настоящие - был ГКЧП. Американка пришла в ужас и хотела было лететь обратно, но ее уговорили не паниковать…

К слову, в фильме американская актриса не смогла сама озвучить свою роль на русском - за кадром за нее говорит любимица режиссера Наталья Варлей.

«На съемках Гайдай меня учил целоваться с американкой: «Дима, вы не так целуетесь, ну надо вот так, надо дольше», - вспоминал Харатьян.

В шпионском детективе был задействован звездный актерский состав: Армен Джигарханян, Андрей Мягков, Эммануил Виторган, Спартак Мишулин, Евгений Весник, Наталья Крачковская. А Леонид Куравлев сыграл в картине самую необычную свою роль - единственного Президента СССР Михаила Горбачева.

Увы, такой народной любви, как прежние фильмы Гайдая, его последняя работа не снискала. Режиссер болезненно переживал неуспех.

«Да, этот фильм не лучший в биографии Леонида, но это из-за неважного сценария», - объясняла его вдова Нина Гребешкова.

Гайдай умер через шесть месяцев после выхода картины в прокат.

Сотрудники спецслужб в исполнении Дмитрия Харатьяна и Келли Макгрилл.Фото: кадр из фильма

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Режиссер сыграл чокнутого игрока

- Мы с Гайдаем пришли в казино «Тадж-Махал» в Атлантик-Сити и стали горячо обсуждать предстоящую съемку, - вспоминал оператор Вадим Алисов. - Так спорили, что администраторы решили - мы чокнутые русские - и чуть не запретили нам снимать. Но мы их убедили, что это все от восторга. А то, что его приняли за сумасшедшего, Гайдай решил использовать в карти-

не - сыграл чокнутого игрока, которого выносят из казино. Правда, во время съемки эпизода случилось неожиданное. Все уже было готово к работе, а режиссера нет! Оказывается, он пошел играть в рулетку и... не мог оторваться. Проиграл там все свои деньги.

На самом деле в жизни азартные игры были слабостью Гайдая. Порой он даже с дочкой резался в карты, вместо того чтобы учить с ней уроки.