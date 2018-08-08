Телеграфным стилем о Земфире: «Замуж не собираюсь, верю в любовь, скучаю по семье»

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-07T15:20:53+03:00

Земфира ответила на пару сотен вопросов своих поклонников на странице официального фан-сообщества ВКонтакте. Артем ГЕОДАКЯН/ТАСС

Певица Земфира вышла из подполья и лаконично ответила на вопросы поклонников

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Закончив в прошлом году тур «Маленький человек», певица стала затворницей: больших концертов больше не дает, изредка выбираясь на музыкальные фестивали и VIP-корпоративы. С интервью она завязала еще раньше, так что черт его знает, что сейчас происходит в ее жизни. И вдруг Земфира ответила на пару сотен вопросов своих поклонников на странице официального фан-сообщества ВКонтакте. Внезапной откровенности способствовал скандал: накануне она довольно жестко, если не сказать грубо, отозвалась о творчестве двух певиц - Гречки и Монеточки, которых то и дело с ней сравнивают (см. «Сказано!»). «Подумала, ко мне будут вопросы», - невозмутимо прокомментировала певица свой «выход из тени». Из вороха ответов в телеграфном стиле «Комсомолка» выбрала самые интересные.

О фанатах

- Можно ли рисовать вас на стенах городов?

- Может, лучше Есенина?

- А вы как-то чувствуете любовь ваших поклонников?

- Чувствую, сталкиваюсь. Когда гаишники улыбаются, глядя на права.

- Как с вами познакомиться?

- Я не очень люблю знакомиться. И я сложный человек.

- На концерте в Уфе вы сказали нам «прощайте»...

- Мне тяжело возвращаться в Уфу (за последние годы певица похоронила родителей, брата - в родном городе у нее не осталось родных. - Ред.).

О ЧМ-2018

- Каково впечатление от игры наших с хорватами?

- Отличная игра! Весь этот месяц улыбалась. Невероятный чемпионат, горжусь.

- На каких матчах удалось побывать?

- На матче открытия и на Бельгия - Бразилия.

- Очень ждали вас на FIFA Fan Fest в Калининграде...

- Сама расстроилась (выступления Земфиры в фан-зонах ЧМ-2018 отменили в последний момент. - Ред.).

- За какую команду в финале болели?

- За Францию.

На матчи ЧМ Земфира ходила вместе с Ренатой Литвиновой.Фото: Instagram.com

О радости жизни

- Не хочу жить. Как исправить?

- Борись! Жизнь одна.

- Как заставить себя не опускать руки, когда вера в осуществление мечты уже почти пропала?

- Взять и заставить.

- Как жить после того, как тебя предали?

- Жить - и все.

О музыке

- Кто из современных отечественных исполнителей импонирует?

- Задумалась. Не могу назвать ни одного имени.

- Монеточка нравится?

- Скорее да.

- Почему вы решили высказаться о Монеточке и Гречке?

- Много шума. Послушала, оценила.

- Любимые композиторы-классики на данный момент?

- Список редко меняется: Бах, Бетховен, Вагнер… Много их.

- Что вы думаете о Шнурове?

- Мне не нравится «Ленинград» и никогда не нравился, не мое.

- Как музыка Radiohead повлияла на вашу жизнь и мировоззрение?

- Считаю его лучшим из живущих музыкантов (видимо, речь о Томе Йорке, фронтмене этой британской группы. - Ред.), отношусь с безграничным уважением, просто люблю.

О детях, одиночестве и Ренате

- Как вы относитесь к детям?

- Хорошо. Мне с ними легко.

- Замуж собираетесь?

- Нет.

- Кто для вас Рената Литвинова?

- Мой лучший друг.

- Считаете ли вы глупым, что вас все время представляют меланхоличной личностью?

- Очень глупым. Я холерик!

- Чем вы занимаетесь, находясь в одиночестве?

- Смотрю кино, читаю, играю на чем-нибудь, поливаю растения. Могу много дней не выходить из дома.

- Какими качествами вы всегда стремились обладать?

- Терпением.

- Какие черты характера помогают вам преодолевать сложные ситуации в жизни?

- Упрямая, уверенная в себе и, несмотря ни на что, оптимист.

- По чему больше всего скучаете из своей юности?

- По семье.

- Во что вы верите? В Бога, в себя, в карму?

- В близких, в любовь.

- Достигли ли вы всего, о чем мечтали в 20 лет?

- О том, что есть, я не мечтала.

СКАЗАНО!

«Гречка - очень плохо, ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно - петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка - отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки. Но голос - омерзительный».

(Ветеран отечественной сцены Земфира - о новых кумирах молодежи.)