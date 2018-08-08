Телеграфным стилем о Земфире: «Замуж не собираюсь, верю в любовь, скучаю по семье»
Закончив в прошлом году тур «Маленький человек», певица стала затворницей: больших концертов больше не дает, изредка выбираясь на музыкальные фестивали и VIP-корпоративы. С интервью она завязала еще раньше, так что черт его знает, что сейчас происходит в ее жизни. И вдруг Земфира ответила на пару сотен вопросов своих поклонников на странице официального фан-сообщества ВКонтакте. Внезапной откровенности способствовал скандал: накануне она довольно жестко, если не сказать грубо, отозвалась о творчестве двух певиц - Гречки и Монеточки, которых то и дело с ней сравнивают (см. «Сказано!»). «Подумала, ко мне будут вопросы», - невозмутимо прокомментировала певица свой «выход из тени». Из вороха ответов в телеграфном стиле «Комсомолка» выбрала самые интересные.
О фанатах
- Можно ли рисовать вас на стенах городов?
- Может, лучше Есенина?
- А вы как-то чувствуете любовь ваших поклонников?
- Чувствую, сталкиваюсь. Когда гаишники улыбаются, глядя на права.
- Как с вами познакомиться?
- Я не очень люблю знакомиться. И я сложный человек.
- На концерте в Уфе вы сказали нам «прощайте»...
- Мне тяжело возвращаться в Уфу (за последние годы певица похоронила родителей, брата - в родном городе у нее не осталось родных. - Ред.).
О ЧМ-2018
- Каково впечатление от игры наших с хорватами?
- Отличная игра! Весь этот месяц улыбалась. Невероятный чемпионат, горжусь.
- На каких матчах удалось побывать?
- На матче открытия и на Бельгия - Бразилия.
- Очень ждали вас на FIFA Fan Fest в Калининграде...
- Сама расстроилась (выступления Земфиры в фан-зонах ЧМ-2018 отменили в последний момент. - Ред.).
- За какую команду в финале болели?
- За Францию.
На матчи ЧМ Земфира ходила вместе с Ренатой Литвиновой.Фото: Instagram.com
О радости жизни
- Не хочу жить. Как исправить?
- Борись! Жизнь одна.
- Как заставить себя не опускать руки, когда вера в осуществление мечты уже почти пропала?
- Взять и заставить.
- Как жить после того, как тебя предали?
- Жить - и все.
О музыке
- Кто из современных отечественных исполнителей импонирует?
- Задумалась. Не могу назвать ни одного имени.
- Монеточка нравится?
- Скорее да.
- Почему вы решили высказаться о Монеточке и Гречке?
- Много шума. Послушала, оценила.
- Любимые композиторы-классики на данный момент?
- Список редко меняется: Бах, Бетховен, Вагнер… Много их.
- Что вы думаете о Шнурове?
- Мне не нравится «Ленинград» и никогда не нравился, не мое.
- Как музыка Radiohead повлияла на вашу жизнь и мировоззрение?
- Считаю его лучшим из живущих музыкантов (видимо, речь о Томе Йорке, фронтмене этой британской группы. - Ред.), отношусь с безграничным уважением, просто люблю.
О детях, одиночестве и Ренате
- Как вы относитесь к детям?
- Хорошо. Мне с ними легко.
- Замуж собираетесь?
- Нет.
- Кто для вас Рената Литвинова?
- Мой лучший друг.
- Считаете ли вы глупым, что вас все время представляют меланхоличной личностью?
- Очень глупым. Я холерик!
- Чем вы занимаетесь, находясь в одиночестве?
- Смотрю кино, читаю, играю на чем-нибудь, поливаю растения. Могу много дней не выходить из дома.
- Какими качествами вы всегда стремились обладать?
- Терпением.
- Какие черты характера помогают вам преодолевать сложные ситуации в жизни?
- Упрямая, уверенная в себе и, несмотря ни на что, оптимист.
- По чему больше всего скучаете из своей юности?
- По семье.
- Во что вы верите? В Бога, в себя, в карму?
- В близких, в любовь.
- Достигли ли вы всего, о чем мечтали в 20 лет?
- О том, что есть, я не мечтала.
СКАЗАНО!
«Гречка - очень плохо, ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно - петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка - отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки. Но голос - омерзительный».
(Ветеран отечественной сцены Земфира - о новых кумирах молодежи.)
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