Личная жизнь Ларисы Долиной: певица рассталась с молодым мужем

СЕГОДНЯ 01:16 2018-08-07T15:25:58+03:00

Окружение артистки уверяет, что в личной жизни Ларисы Долиной разыгралась семейная драма - продюсер Илья Спицын ушел от нее к другой женщине

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Лариса Долина и Илья Спицын прожили вместе почти 20 лет: супруг певицы и заодно ее концертный директор неизменно сопровождал артистку на всех важных мероприятиях. И вдруг на недавнем фестивале в Юрмале Долина появилась одна, без мужа. Поклонники тут же отметили, что уже давно не видели супругов вместе. При этом Илья продолжает официально вести дела певицы. «Комсомолка» попыталась выяснить, что происходит в личной жизни 62-летней звезды.

Хит «Погода в доме» родился после ссоры

Илья Спицын моложе Ларисы Долиной на 13 лет. Их роман начался в конце 90-х, когда оба были несвободны. Она - замужем за гитаристом Виктором Митязовым, который в то время являлся ее продюсером и директором. У Спицына, устроившегося в коллектив Долиной бас-гитаристом, тоже была жена и годовалый сын.

- Я дружил с Ларисой, когда она была замужем за Витей Митязовым, - рассказал «КП» актер Станислав Садальский. - У нас была программа «Товарищ Кино», с которой мы ездили по стране. Витя очень любил Ларису, все для нее делал. Сначала они жили в гостинице «Россия», три года снимали номер люкс. У Ларисы тогда не было квартиры в Москве, она из Одессы. А Митязов приехал покорять столицу из Ульяновска. Потом Лариса ушла от мужа к молодому ухажеру (Илье Спицыну. - Ред.).

Кстати, главный хит певицы «Погода в доме» был создан как раз в переломный момент, когда Долина разрывалась между двумя мужчинами - мужем и любовником.

«Был период, когда у меня в доме был серьезный конфликт, мы с Виктором несколько дней не разговаривали, - рассказывала певица. - Дочка Лина была в Англии на учебе, помирить нас было некому. В этот самый момент звонит мне Танич и говорит: «Ларисочка, я написал мужские стихи» - и начинает читать «Погоду в доме». Так я в голос разрыдалась. И попросила никому не отдавать эти стихи и переделать их для женщины. Уже через три дня была готова песня».

В начале 1998 года Илья Спицын ушел из семьи и некоторое время скитался по знакомым. Назревало выяснение отношений и в семье Долиной. Ей тогда было 42 года, Илье - 29.

«Нас с Витей крепко связывала работа, но когда вдруг на горизонте возник Илья, я почувствовала, как много мне не хватало в жизни как женщине, - говорила артистка в одном из интервью тех лет. - Я бы, наверное, не решилась на такой крутой поворот, если хотя бы чуточку сомневалась в себе или в Илье. Прошло достаточно времени и встреч, чтобы мы поняли: это не роман и не интрижка. Я почувствовала, что это самая сильная любовь, которая, может быть, бывает лишь раз в жизни. Я покривлю душой, если скажу, что бесшабашно ушла к Илье. Он тоже страшно мучается и переживает из-за своей семьи. Надеюсь, когда его сын подрастет, то поймет отца».

Постепенно Спицын взял в свои руки все финансовые и организационные дела коллектива Долиной, и под его руководством деньги потекли в дом рекой. Однажды на день рождения жены он придумал презент - надпись «Лариса Долина» на борту самолета. Певица признавалась, что купалась в знаках внимания любимого мужчины.

«Разошлись, но скрывают»

- Ходят слухи, что Долина и Спицын больше не вместе, - говорю Садальскому.

- Да, они некоторое время назад расстались, - подтвердил «КП» артист.

- Но Илья остается ее директором!

- А почему нет? Разве не бывает дружеских отношений между бывшими супругами? И, знаете, деньги примиряют кого угодно. Капитал у них есть, зачем делить.

- Они оформили со Спицыным развод?

- Они не регистрировали отношения, жили гражданским браком.

Слухи о расставании пары «Комсомолке» подтвердил и второй муж Долиной, музыкант Виктор Митязов.

- Лариса и Спицын решили не оповещать общественность о том, что они уже не семья, и продолжают поддерживать договорные отношения, - рассказал Митязов. - Он остается ее директором, ведь Лариса сама не будет заниматься организационной деятельностью. Мне передают и музыканты, и обслуживающий персонал, что у Ильи есть другая женщина, которая от него родила. И вроде у него там семья. Долина приняла это и, видимо, смирилась. Раньше она так бы не поступила. Но теперь, видимо, не хочет что-то кардинально менять в жизни.

Спицын живет то в своей семье, то приезжает в дом Долиной раз в неделю или в месяц. Не думаю, что там только дружба. Обоюдное чувство, конечно, есть. Уж с ее стороны точно. Лариса по нему просто с ума сходила. Если бы разлюбила, давно бы его вышвырнула... Общаются они и из-за бизнеса тоже, Илья для нее проверенный человек, которому можно доверить свои дела.

Дочь носила записки от возлюбленного

- Я ведь тоже, когда Лариса и Спицын стали семьей, целый год занимался ее гастролями и оставался ее директором, - продолжает Виктор Митязов. - Все повторяется, теперь к ней бумеранг прилетел. Чего греха таить, я в свое время был согласен делить ее с Ильей. Предлагал: мы с ней живем вместе, а с ним она пусть встречается. Потому что я любил ее и потому что было жалко вложенных сил, ведь мы так долго шли к успеху. До встречи со мной ее никто не знал, а уходила она от меня уже народной артисткой. Все ее главные хиты - «Льдинка», «Половинка», «Прости меня» - появились при мне. В 1997 году как раз вышел хит «Погода в доме», можно было на нем зарабатывать. Я был готов даже на деловые отношения - не поддерживать с ней интим, но продолжать в глазах публики быть супругами. Но Лариса не захотела, она максималистка. Ей либо все, либо ничего.

Я долго ничего не знал про их роман. Когда мне передавали, не верил. А потом выяснилось, что Лариса уже год с ним любовь крутит. У нас с ней был разговор, она пообещала, что прекратит. У нас же была семья, я многие годы воспитывал ее дочку Лину (Ангелина родилась в первом браке певицы с музыкантом Анатолием Миончинским. - Ред.). В школу ее водил, забирал, уроки с ней делал. С Линой у нас были хорошие отношения.

- Ангелина была за вас во время маминого романа?

- Наоборот. Дочка таскала ей от него любовные записки - тогда мобильных телефонов не было. Лина была юношеского возраста, и ей было интересно: мама влюбилась, какая-то новизна. Потом, когда стали отдельно жить, Лина еще ко мне приходила. Придет, сядет, говорит: «Вот где мой родной дом, а не там…» Мы долгие годы поддерживали общение с Линой. Но после того как она родила дочку (в конце сентября Саше исполнится 7 лет. - Ред.), как-то отдалились. С рождением внучки Лариса изменилась - увлечена только ею, очень любит Сашу.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Держал под прицелом ружья

В программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Лариса Долина рассказала, что после некрасивой ссоры со вторым мужем она выскочила из дома в одном халате. «Было страшно. Не хочу это вспоминать», - призналась она. Тогда певица похудела на 20 килограммов, причем не из-за диеты, а из-за переживаний. Виктор Митязов остался жить в их общей квартире, а Долину со Спицыным приютил Александр Буйнов, выделив им мансарду в своем загородном доме. Они жили там три месяца, пока не сняли себе квартиру.

- Что это за история, о которой Долиной сегодня страшно вспоминать? - спрашиваю у Виктора Митязова.

- Был один неприятный момент, толчок, после которого она собрала вещи и ушла.

Второй муж звезды Виктор Митязов уверяет: все главные хиты Долиной появились, когда продюсером был он.Фото: Руслан РОЩУПКИН

- Я навела справки: в сводках остались сведения о том, что вас доставили в милицейский участок Якиманки. У вас дома имелось охотничье ружье, на которое не было разрешения, и вы держали Долину под прицелом.

- Ружье у меня действительно было. Просто тогда был скандал. До этого она мне пообещала, что с Ильей больше не будет встречаться. А тут я услышал их любовный разговор по телефону. Вспылил. Говорю: раз ты меня обманываешь, собирай вещи. Но на самом деле я не хотел, чтобы она уходила. Лариса позвонила Илье, он приехал на машине, и она с ним уехала.

- Но вы держали ее под прицелом…

- Убивать я никого не собирался. Ничего страшного не произошло. После того случая мы еще год работали вместе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья СПИЦЫН: У нас нормальные отношения

Сама Лариса Долина отказалась от комментариев, и мы позвонили с расспросами Илье Спицыну. Супруг певицы рассказал «КП», что увлекся новым для него делом - возглавил Хоккейную академию Фетисова. На любые вопросы о Долиной он отвечал уклончиво:

- Я не буду комментировать глупые слухи. Лариса сейчас в Юрмале отдыхает (у певицы там есть дом. - Ред.), а я в Москве работаю.

- Просто всегда жаль, когда такие яркие пары расстаются...

- Пути Господни неисповедимы.

- Вы с Долиной по-прежнему общаетесь?

- Конечно, общаемся. У нас нормальные отношения. Я прилетел в Юрмалу по делам, когда Лариса Александровна только туда приехала. Пошел на пляж, полдня полежал, мне стало скучно. Захотелось в Москву, в академию хоккея, где непочатый край работы, планов громадье, и меня все это увлекает.

- Вы же были концертным директором Долиной, а теперь ушли в хоккей?

- Ее выступлениями по-прежнему занимаюсь я. Сплю по четыре с половиной часа в сутки. Много занимаюсь спортом, нет вредных привычек, и я могу организовать работу таким образом, что все успеваю.

Илья Спицын категоричен: «Шоу-бизнес - это дно!» Фото: PhotoXPress.ru

- Возможно, у Долиной скоро будет новый клип?

- Нам это неинтересно. У Ларисы Александровны сейчас масса студентов, она преподает в Институте культуры. И то, чем я занимаюсь, не имеет отношения к шоу-бизнесу. Я ездил на стажировку в канадские и американские хоккейные школы, чтобы изучить их образование и понять, чего у нас в России не хватает.

- Знаю, что у вас рос сын от первого брака.

- Мой сын уже взрослый (Алексею Спицыну 22 года. - Ред.), он получил прекрасное образование, знает четыре языка.

- Говорят, недавно у вас родился еще один ребенок…

- Давайте не будем переходить на личное. И вообще меня не интересует популярность. Мы с Ларисой отошли от шоу-бизнеса, не ходим ни по каким ток-шоу. Мы живем другой жизнью, и не надо нас втягивать обратно туда, откуда мы с трудом оттолкнулись. Шоу-бизнес - это дно!