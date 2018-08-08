Перепишем себя сами!

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-08T10:03:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Пробная перепись населения станет своего рода «тренировкой» перед Всероссийской переписью населения2020 года и будет проходить в течение всего октября 2018 года в два этапа. Первый - всероссийский, второй – пройдет в 10 районах девяти российских регионов. Один из них - Хангаласский район республики Саха (Якутия).

Выбран он не случайно. Для него характерны те же социально-демографические характеристики, что и для республики в целом: многонациональный состав населения, наличие городов, сел и труднодоступных территорий.

На круглом столе в Якутске, посвященном особенностям проведения Пробной переписи населения 2018 года в Хангаласском муниципальном районе, первый заместитель председателя республиканского правительства Алексей Стручков отметил, что в пробной переписи будет отработана как схема взаимодействия различных уровней власти, так и новые технологии сбора сведений - интернет-перепись.

- Проведение пробной переписи в Хангаласском улусе позволит получить уникальные данные для подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года, заявил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Стручков.

А без использования цифровых технологий получить достоверную и полную информацию для характеристики современного общества невозможно - уверена заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Марина Сабельникова.

- Цифровые технологии – мировой тренд. При переписях населения раунда 2000 года интернет использовался всего в нескольких странах. В раунде 2010 года к этому методу прибегли около 20 стран. В 2020 году, по данным Европейской экономической комиссии ООН, интернет планируют использовать уже более 30 государств, включая Россию, – сообщила она, отметив, что Пробная перепись населения 2018 года позволит не только отработать технологию интернет-переписи через портал Госуслуги, но и определить долю лиц, готовых воспользоваться этим нововведением в 2020 году.

По приблизительным прогнозам Росстата, этой возможностью воспользуется каждый десятый житель России. А более точная оценка будет дана по итогам пробной переписи.

Впервые россияне смогут принять участие в переписи дистанционно, заполнив переписной лист на Едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Кстати, жители Якутии с интернетом дружат: почти половина из всех, кто получает государственные услуги, используют электронную форму. Об этом сообщила руководитель МФЦ «Мои Документы» в республике Саха (Якутия) Таисия Батуева. По ее словам, на данный момент количество подтвержденных учетных записей по Хангаласскому району составляет 8 478 пользователей, но это число будет расти, поскольку ведется активная работа по регистрации населения республики на портале gosuslugi.ru.

- Наши граждане хорошо знают, что такое портал Госуслуг, активно им пользуются. Мы с коллегами сами пройдем эту процедуру, подготовим при необходимости инструкции, опубликуем их на нашем портале, – заверила руководитель МФЦ.

Пробная перепись населения станет самой массовой пробной переписью в истории России: в ней примут участие 550 тысяч человек.

- Обычно переписывалось не более 300 тысяч человек в трех субъектах Российской Федерации, - отметила начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина. Впервые в пробную перепись включены труднодоступные районы. Один из них – Хангаласский улус, где мы впервые в истории попробуем провести перепись в обычные сроки – в октябре. В 2010 году мы работали на этих территориях в августе.

По словам руководителя территориального органа Росстата по Республике Саха (Якутия) Ирины Гаевой, изучение возможности проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в один период для всех населенных пунктов, включая труднодоступные – одна из приоритетных задач пробной переписи на территории Хангаласского улуса, почти треть территории которого является труднодоступной. А в октябре там особенно сложно с транспортным сообщением.

- Пробная перепись очень напоминает социологическое исследование, в котором самое важное – это выборка – подбор небольшого числа респондентов так, чтобы они отражали все ключевые группы населения. Что-то похожее произошло и в случае с пробной переписью: выбраны максимально разные районы с разными условиями и характеристиками. И в этом смысле очень значимо проведение переписи на территории Республики Саха – одного их крупнейших и интереснейших регионов нашей страны», –подвел итоги Круглого стола член Общественного совета при Росстате, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

СПРАВКА

С 1 по 10 октября 2018 года любой житель России, являющийся пользователем портала gosuslugi.ru, сможет принять участие в пробной переписи населения, самостоятельно заполнив электронный переписной лист. Участники из 10 пилотных районов получат уникальные коды подтверждения прохождения переписи, которые необходимо будет назвать переписчику во время опроса населения по месту жительства, который будет проводится с 16 по 31 октября. При этом жители смогут переписаться на переписных участках.

Пилотными выбраны Эльбрусский муниципальный район Кабардино-Балкарии, Хангаласский улус Якутии, Алеутский муниципальный район Камчатского края, город Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский муниципальные районы Иркутской области, Великий Новгород, Южно-Курильск Сахалинской области, московский район Свиблово и муниципальный округ Княжево Санкт-Петербурга.

Дополнительная информация о предстоящей переписи – на сайте www.ppn2018.ru, а также на специальных страницах «ВКонтакте», Facebook, Twitter и «Одноклассники».