Археологи нашли в Подмосковье 400-летний клад

СЕГОДНЯ 12:01 2018-08-08T12:12:20+03:00

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Сотрудники Подмосковной экспедиции Института археологии РАН во время охранных раскопок на месте строительства автотрассы, что проходит рядом с поселком Большие Дворы Павлово-Посадского района Московской области, нашли кубышку с кладом начала 17 века. В керамическом сосуде оказалось 623 серебряных монеты, что были отчеканены во время царствований Ивана Грозного и Бориса Годунова. Археологи заявили, что это первый крупный "крестьянский" клад, который попал им в руки в целости и сохранности.

"Кубышка была обнаружена in situ, то есть там, где 400 лет назад ее закопал хозяин", – заявила заместитель директора Института археологии РАН по науке Ася Энговатова.

Сами по себе копейки этих годов не представляют большой ценности среди нумизматов. Их находят в огромном количестве наши сограждане на территории своих дачных участков с помощью металлоискателей. Собственно потому, цена на такую монетку за последние годы на антикварном рынке упала до 150 рублей.

Археологи заявили, что это первый крупный "крестьянский" клад, который попал им в руки в целости и сохранности. ФОТО: Институт археологии РАН России

То, что такие монетные клады не редкость, подтверждают и сами археологи.

"Фактически сколько было в деревне домов, столько и было кладов. Другое дело, что большую часть из них доставали сами владельцы и пускали в оборот. Но ежегодно по стране около сотни кладов оставались в земле: их владельцы умирали, уходили на войну и не возвращались", – отметил старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного Исторического музея Василий Зайцев.

В керамическом сосуде оказалось 623 серебряных монеты времен царствований Ивана Грозного и Бориса Годунова. ФОТО: Институт археологии РАН России

Археологи очень интересно рассказывают об истории возникновения этих первых российских монет, способах их хранения в "земельных банках".

"Клад у деревни Большие Дворы Павлово-Посадского района опосредованно связан с историей открытия Америки. С начала 16-го века испанские галеоны стали привозить в Европу огромное количество серебра из американских рудников, и в результате его стоимость падает. Примерно в 20-х годах 16-го века этот процесс доходит и до России. Серебро на Руси тогда было главным монетным металлом: золотых монет чеканилось мало – как правило, это была царская награда за какие-либо заслуги. В обращении в основном были серебряные и медные монеты: копейка ("новгородка», новгородская денга), денга (полкопейки, "московка", или московская денга), полушка (четверть копейки). На тот момент в России не было серебряных рудников, и монеты чеканились из ефимочного серебра, то есть из привозных западно-европейских иоахимсталеров – крупной серебряной монеты, производимой в Иоахимстале в Богемии. В России в основу названия была взята первая часть слова, и серебряные монеты получили название "ефимков". С падением стоимости серебра в Россию поступают крупные партии талеров, из которых и начинают чеканить эти серебряные копейки", - рассказала историю чеканки найденных монет Ася Энговатова.

Именно тогда дворяне начинают брать с крестьян оброк не натуральными продуктами, а деньгами, что заставило крестьян вести активную торговлю. У них стали появляться свободные средства, которые они стали прятать в земле, под домами и сараями. Даже если строение сгорало, монеты сохранялись. Примечательно, что вместо сейфов у наших предков были необычные кувшинчики, которые они закрывали деревянной пробкой или ветошью.

"С середины 16-го века "крестьянские" клады становятся настолько обычным явлением, что гончары начинают делать кубышки – керамические сосуды для хранения денег. Кубышки были с широким туловом и очень узким горлом, чтобы, если сосуд случайно упал набок или перевернулся, то из него выпала бы только небольшая часть денег, а остальные монеты застряли в узком горлышке.

Археологи уверены, что находка в Больших Дворах позволит реконструировать полную картину жизни этого поселения и отчасти – хозяина клада. Говорят, что хозяин клада был человеком состоятельным по крестьянским меркам (в обычных "крестьянских кладах" находится по 100 -300 копеек): клад закопан во дворе, где также находился ледник с каменной обкладкой стен, а рядом стоял большой жилой дом.

Специалисты высказали предположение, что клад мог быть собран в результате удачной торговой операции – например, продажи урожая: в 1602‒1603 годах, после двух лет неурожая, цены на хлеб в Москве выросли более чем в 20 раз. В пользу того, что сделка была разовая, говорит и то, что большая часть монет не была в обороте. На 6 рублей и 23 копейки тогда было можно построить дом или купить рабочую лошадь с коровой. Но воспользоваться этими деньгами крестьянской семье по какой-то причине не удалось. Среди монет оказался и медный нательный крестик владельца, который и охранял его накопления.

После изучения кубышку с кладом, как того требует закон, передадут в государственный музей.