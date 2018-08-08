Андрей Гайдулян с новой женой уехал в Лос-Анджелес

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-08T16:21:50+03:00

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Андрей Гайдулян теперь часто бывает в Америке. Сейчас Андрей Гайдулян с новой избранницей Александрой Велескевич вновь в Лос-Анджелесе. Пока Саша купается и загорает, Андрей посещает мастер-классы известных педагогов по актерскому мастерству.

Недавно Гайдулян объяснил «Комсомольской правде» причину, по которой стал частым гостем в США.

«Первый раз я здесь был девять лет назад (учился) и с тех пор влюбился в этот город. Тогда плохие знакомые меня отговорили здесь остаться: «Будешь всю жизнь играть русских, не стоит здесь начинать карьеру…» Все, что ни делается, все к лучшему. Зато теперь я твердо понял - хочу начать здесь карьеру», - говорит Андрей.

Гайдулян уже отснялся в одном американском проекте у своих друзей. После съемок и спектаклей в России Андрей спешит в Америку, чтобы чаще погружаться в языковую среду - так можно быстрее преодолеть языковой барьер. Андрей рассказывал нам, что знает английский язык хорошо, но недостаточно, чтобы импровизировать на прослушиваниях - спокойно и не напрягаясь.

Сразу после развода с женой Дианой Очиловой Гайдулян летал в США один, а последние полгода компанию ему составляет 26-летняя актриса Александра Велескевич. Пара познакомилась в актерской компании общих друзей: Гайдулян говорит, что ни одну женщину он не добивался так долго, как Сашу. Пришлось включить максимум обаяния и долго дружить. Когда неприступная Александра сдалась, парочка начала встречаться, а уже зимой жить гражданским браком. По слухам весной во время поездки в Америку Гайдулян и Велескевич сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Эта церемония, которую многие видели в голливудских фильмах, не имеет юридической силы. Актеры заплатили $60 и получили сертификат о регистрации брака. Теперь они, конечно, могут называть друг друга мужем и женой, но регистрировать брак в России пока не стали. Хотя Андрей влюблен в Сашу: расхваливает друзьям ее ум, красоту и отличное чувство юмора.

alexandraveleskevich актрисочкаВелескевич

Велескевич успела засветиться в ситкоме СТС «Пушкин», снялась в сериалах «Филфак», «Дружба народов» (ТНТ), триллере «Селфи».

Гайдулян пока не хочет отвечать на вопросы о регистрации брака, и его можно понять: после скандального развода с Дианой Очиловой (Андрей тяжело переживал расставание, которое случилось по его инициативе) актер не спешит играть вторую свадьбу.

Напомним, что вся страна переживала, когда несколько лет назад Андрей Гайдулян боролся с онкологическим заболеванием. Справился, победил и вернулся к работе. У артиста есть 11-летний сын Федор от гражданского брака с однокурсницей по театральному училищу.