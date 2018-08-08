2018-08-08T16:21:50+03:00
Телевизор

Андрей Гайдулян с новой женой уехал в Лос-Анджелес

Актриса Александра Велескевич сразила звезду сериала «СашаТаня» чувством юмора
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
Сейчас Андрей Гайдулян с новой избранницей Александрой Велескевич вновь в Лос-АнджелесеСейчас Андрей Гайдулян с новой избранницей Александрой Велескевич вновь в Лос-АнджелесеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Андрей Гайдулян теперь часто бывает в Америке. Сейчас Андрей Гайдулян с новой избранницей Александрой Велескевич вновь в Лос-Анджелесе. Пока Саша купается и загорает, Андрей посещает мастер-классы известных педагогов по актерскому мастерству.

Недавно Гайдулян объяснил «Комсомольской правде» причину, по которой стал частым гостем в США.

«Первый раз я здесь был девять лет назад (учился) и с тех пор влюбился в этот город. Тогда плохие знакомые меня отговорили здесь остаться: «Будешь всю жизнь играть русских, не стоит здесь начинать карьеру…» Все, что ни делается, все к лучшему. Зато теперь я твердо понял - хочу начать здесь карьеру», - говорит Андрей.

Гайдулян уже отснялся в одном американском проекте у своих друзей. После съемок и спектаклей в России Андрей спешит в Америку, чтобы чаще погружаться в языковую среду - так можно быстрее преодолеть языковой барьер. Андрей рассказывал нам, что знает английский язык хорошо, но недостаточно, чтобы импровизировать на прослушиваниях - спокойно и не напрягаясь.

Сразу после развода с женой Дианой Очиловой Гайдулян летал в США один, а последние полгода компанию ему составляет 26-летняя актриса Александра Велескевич. Пара познакомилась в актерской компании общих друзей: Гайдулян говорит, что ни одну женщину он не добивался так долго, как Сашу. Пришлось включить максимум обаяния и долго дружить. Когда неприступная Александра сдалась, парочка начала встречаться, а уже зимой жить гражданским браком. По слухам весной во время поездки в Америку Гайдулян и Велескевич сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Эта церемония, которую многие видели в голливудских фильмах, не имеет юридической силы. Актеры заплатили $60 и получили сертификат о регистрации брака. Теперь они, конечно, могут называть друг друга мужем и женой, но регистрировать брак в России пока не стали. Хотя Андрей влюблен в Сашу: расхваливает друзьям ее ум, красоту и отличное чувство юмора.

alexandraveleskevichalexandraveleskevich
актрисочкаВелескевич
182 отметок «Нравится»6 комментариевInstagram

Велескевич успела засветиться в ситкоме СТС «Пушкин», снялась в сериалах «Филфак», «Дружба народов» (ТНТ), триллере «Селфи».

Гайдулян пока не хочет отвечать на вопросы о регистрации брака, и его можно понять: после скандального развода с Дианой Очиловой (Андрей тяжело переживал расставание, которое случилось по его инициативе) актер не спешит играть вторую свадьбу.

Напомним, что вся страна переживала, когда несколько лет назад Андрей Гайдулян боролся с онкологическим заболеванием. Справился, победил и вернулся к работе. У артиста есть 11-летний сын Федор от гражданского брака с однокурсницей по театральному училищу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Таша и Наташа, снимите это немедленно! Как одевались в шоу сами ведущие
Шоу «Снимите это немедленно!» выходило на экраны с 2004 года. Ведущими программы много лет были Таша Строгая и Наталья Стефаненко. Переодевая женщин со всей России, они и сами зачастую появлялись на экране в неожиданных и смелых нарядах
Материнская драма Валентины Леонтьевой: почему «тетя Валя» умерла, не увидев сына
Ведущую «Спокойной ночи малыши» и «В гостях у сказки» называют самой популярной и одновременно самой несчастной советской телеведущей. История ее непростых отношений с сыном Дмитрией несколько лет назад обошла всю прессу
Самые невероятные трюки из боевиков
В конце августа в российский прокат выходит боевик «22 мили» от создателя «Глубоководного горизонта», режиссера Питера Берга. Teleprogramma.pro рассказывает, какие сцены нас ждут в новом фильме, и вспоминает невероятные трюки, которые актеры выполняли сам
Новости 24
В генконсульство России в Салониках не поступала информация о проблемах фанатов "Спартака"
Врачи научились лечить самый опасный рак груди
ФАС оштрафует "большую тройку" мобильных операторов за нарушения с роумингом
Эксперт оценил инициативу американских сенаторов о новых антироссийских санкциях
Путин поручил вывести космическую промышленность на новый уровень качества
В Берлине надеются, что США учтут европейские интересы при принятии санкций против Ирана
Избитый в московском баре Сами Насери рассказал свою версию произошедшего
Бывшая девушка Немцова поборется за звание «Мисс Украина Вселенная»
В ФАС рассказали о влиянии повышения НДС на стоимость бензина
Надежда Савченко подала в суд на генеральную прокуратуру Украины
Курс доллара на 9 августа 2018 года составит 63,59 рублей
В Раде признали, что Украина не сможет расплатиться с МВФ по кредитам
Курс евро преодолел отметку 75 рублей впервые с 8 мая
Вторая ветка "Турецкого потока" будет построена до конца 2019 года
В МИД РФ рассчитывают на цивилизованное решение разногласий между Оттавой и Эр-Риядом
Расписание матчей сборной России на ЧМ-2019 по хоккею: начинаем турнир матчем с Норвегией
Одна из центральных улиц Мадрида перекрыта из-за утечки газа
The Times: программа британских подлодок может быть отложена из-за дефекта компонентов из США
Шойгу выразил соболезнования близким журналиста Михаила Лещинского
Опрос: Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на украинских президентских выборах
Лесные пожары в Испании: эвакуированы уже около 3 тысяч человек
Американец утонул, пытаясь задержать дыхание на время
Чемпион мира по легкой атлетике Николас Бетт погиб в автокатастрофе‍
Ливийский генерал призвал Путина оказать помощь в преодолении кризиса в стране
Московский "Спартак" сыграет в красной форме против ПАОК в выездной игре Лиги Чемпионов