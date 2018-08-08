Жена Павла Мамаева: «Чего только не пробовала, «траву», кокаин и таблетки»

СЕГОДНЯ 17:10 2018-08-08T17:28:07+03:00

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Футболиста Павла Мамаева страна прежде всего знает по вечеринке в Монте-Карло после провала сборной России на Евро-2016. А сейчас известной стала и его жена. Алана Мамаева дала скандальное интервью YouTube-каналу «Точки NAD И». Материал появился в сети еще в апреле этого года. Однако именно с сегодняшнего дня, 8 августа, он "обрело вторую жизнь".

По нему можно сделать вывод, как живут российские футболисты и их жены: наркотики, пластические операции, деньги и ссоры.

Самые яркие цитаты из интервью жены самого скандального футболиста России.

«Сидеть - не сидела, но чего только не пробовала»

- Есть видео. Я там прошу у прохожего кокаин и предлагаю ему взамен свой телефон Vertu последней модели. Мы были в Монте-Карло с одним человеком, с которым я больше не общалась. Мы поругались, а потом это видео оказалось в интернете в таком странном виде. Исказили, выложили, как будто-то прошу… А я же играла, старалась. Я там даже не пьяная, а трезвая.

- Ты употребляла наркотики?

- Конечно. Сидеть – я не сидела. Тусить где-то там в клубе, на крыше – это было. И не один раз. И курила и чего только не пробовала, но что-то тяжелое не пробовала. Грибы не пробовала, галлюциногены не пробовала. Только «траву», кокаин и таблетки.

alana_mamaeva Без фильтров ! Цвета

«Жопу вставила»

- У меня было три носа (три операции ринопластики - прим. ред). Сейчас – четыре. Потом пошла губа. Я их сделала, а потом сдула. Сейчас тоже чуть-чуть подкачала, мне много не надо. – мне много не надо, не люблю. Грудь я делала после второго ребенка. Я сама не хотела – мне Паша сказал, давай сделаем. Она маленькая, но аккуратная. Я боялась, что буду выглядеть толстой. Жопу вставила. Мне сделали еще подтяжку ног, лишнюю кожу отрезали, шрамы вот тут под попой. Хирург сказал, что мне нужно хоть какой-то бугорок иметь, чтобы обозначить «пятую точку». Я : «Нет-нет-нет!». Он: «Я же не буду такие банки туда ставить!». А потом я упала в Берлине в отеле по их вине, они там какой то ... натерли пол и не поставили табличку. Я делаю шаг из номера, падаю, разрываю себе швы – а зашивать нельзя! Я же в одну операцию все себе делала и подтяжку ног и швы и нос. Хорошо нос не разбила! Мне недавно опять переделывали швы. У меня из-за падения имплант сместился не туда, короче. Мне снова пришлось все переделывать.

«Я не хотела бы детей себе больше»

- Все почему-то думают, что я детьми не занимаюсь. У меня с детьми свои отношения. Они со мной как своим друганом. У меня с ними дружба. У нас папа как няньнка. Он приходит, сразу отпускает нянек - я сам все сделаю, сам искупаю. Так что у нас все наоборот. Я уже привыкла... Я не хотела бы детей себе больше.

«С детства любила деньги»

- Я люблю деньги и всегда любила, с детства. Когда мне мама говорила убрать свою комнату, я говорила: «Мам, у меня будут прислуги, которые будут убираться». И мне фартит на это. Но я легко расстаюсь с деньгами. У меня есть уверенность, что все будет. Это называется яснознание. Хоть убей меня об стену, но я знаю, что с деньги у меня всегда будут.

alana_mamaeva Кто то лысый

«Я никогда не буду работать»

То, что со мной такой мужчина, я считаю своим достижением. Я никогда не буду работать. Я бестолковая. Я не смогу никогда чем-то управлять. Я ленивая. У меня нет высшего образования и я этим горжусь. Я этого никогда не скрывала никогда. Я его могла купить пятнадцать тысяч раз, как это сделали почти все мои знакомые. На хрена?... Недавно мне Пашка подарил подвеску. Один камень в много карат. Дорогое украшение, оно мне не понравилось. Он обиделся - ...

«Орем постоянно»

Олеся мне позвонила, приезжай в кафе. А там молоденькие мальчики сидят. Кокорин и Мамаев. Я ему сразу сказала, что не хочу ничего, никаких ухаживаний, я еще не развелась. Вот так и живем вместе пять-шесть лет. У нас кризис каждый год. Санта-Барбара постоянно. То густо то пусто, орем постоянно, то ругаемся то миримся. Но обычно я всегда права.

«Я просто пошла и разбила ему машину молотком»

Потому что Паша гулял, кому-то писал. Я его заставила инстаграм удалить. Одна была подставная переписка - хотели, чтобы мы с ним разошлись. Я знаю, как прочитать в телефоне. Сначала я сразу орала, а потом научились выжидать. Читала и смотрела куда дальше все зайдет, подыгрывала, скриншоты собирала, и материалы... Смотрела как он с ребятами общается. Поняла, что совсем ничего о нем не знаю. Потом был скандал. Я просто пошла и разбила ему машину молотком.

alana_mamaeva Лиза ставит надо мной food experience

Ну и еще несколько фактов.

Павлу Мамаеву 29 лет. Он играет в клубе «Краснодар». Последний титул завоевал в 2013 году. Вот уже два года не вызывается в сборную России. Зарплата Павла Мамаева оценивается СМИ в 2,4 млн евро в год.