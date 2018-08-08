2018-08-08T19:36:52+03:00
Звезды

Проверка слуха: Волочкову обобрали на миллион рублей

По словам адвоката, балерина переплатила огромную сумму за коммунальные платежи
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Балерина обвинила своего бывшего водителя и помощника в афереБалерина обвинила своего бывшего водителя и помощника в афереФото: Евгения ГУСЕВА
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В эти дни суде рассматривается дело, где Анастасия Волочкова — пострадавшая сторона.

Напомним: балерина обвинила своего бывшего водителя и помощника Александра Скиртача в афере. По словам артистки, Скиртач, воспользовавшись ее доверием, увел у нее миллионы.

Сейчас Александр Скиртач находится под домашним арестом, но мстит балерине, обзывая ее в Инстаграме, устроив там балерине настоящую травлю.

Анастасия Волочкова уже передала «прямые эфиры» Скиртача и его супруги (она тоже обзывает артистку на своей страничке в Инстаграме, чтобы оправдать своего мужа в глазах общественности) в правоохранительные органы для дальнейшего расследования действий этой пары.

И тут грянул новый скандал. На просторах Интернета появилась информация, что балерина лишилась 1,5 миллиона рублей.

Это заявление сделал адвокат Владимир Комсолев, отрекомендовавшись юристом звезды.

По словам Комсомолева, балерина обнаружила, что управляющая компания коттеджного поселка, где находится ее дом, якобы выставляет Волочковой счет за охрану, вывоз мусора, уборку территории в два раза больше, чем другим жителям. Не 20 тысяч рублей в месяц, как положено, а 50 тысяч рублей. Мол, около 1,5 миллионах рублей за эти годы на Волочковой заработала управляющая компания поселка, обобрав балерину.

Однако сама Анастасия, которой мы дозвонились, о заявлении Комсолева ничего не знает.

- Мы сотрудничаем с адвокатом Комсолевым по делам, связанным с моей квартирой. Но все, что он делает и заявляет, об этом я узнаю последней из СМИ, - отметила балерина. - Он дает в прессу какие-то новости, о которых я не знаю. Поэтому я даже не в курсе его дел.

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