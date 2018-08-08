2018-08-08T20:15:05+03:00
Общество

«У него были проблемы с сердцем»: Умер военный журналист Михаил Лещинский

Репортер скончался в возрасте 73 лет
Роман ГОЛОВАНОВ
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Лещинский снимал там, где практически никого из журналистов не былоЛещинский снимал там, где практически никого из журналистов не былоФото: скриншот видео
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Его глазами Союз следил за войной в Афганистане. Его репортажи никого не оставляя равнодушным. Ночью, 8 августа, не стало самого известного советского военного репортёра Михаила Лещинского. Лично с ним был знаком еще со времен Афгана полковник в отставке и обозреватель «Комсомолки» Виктор Баранец.

- Где-то год назад я разговаривал с Лещинским. Разыскать его было не просто, - поделился Баранец. - Он жил в каком-то подмосковном городе. Михаил рассказал о своих творческих болях, а еще сказал: "Что-то меня мотор беспокоит". И человек, который дал мне телефон Лещинского, сказал мне: "Просьба его не сильно тревожить. У Михаила серьезные проблемы с сердцем". Лично я познакомился с Лещинским во время войны в Афганистане, где я тоже был.

Мы встретились с ним при интересных обстоятельствах. Готовилась крупная операция с участием советских войск. И Лещинский просился в самое пекло боев. Но руководство 40-й армии его не хотело пускать - он же вел передачу на центральном телеканале. Тогда Михаил при мне долбил из штаба высокие начальственные московские телефоны и добивался, чтобы его взяли передовую. На четвертом часу он вздохнул - ему разрешили. Вы видели бы это счастье! Михаил даже станцевал чечетку. Тогда у него был единственный репортаж с той операции. Лещинский снимал там, где практически никого из журналистов не было.

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