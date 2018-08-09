2018-08-09T01:06:50+03:00
Экономика

От «Бурана» до «Авито»: почему оборонное предприятие продается на онлайн-барахолке

Тушинский машиностроительный создавал космические корабли и самолеты, а сейчас ищет хозяина по объявлению в интернете
Алексей ОВЧИННИКОВ
Поделиться:
«Буран» (сверху) перевозился как член Политбюро - на персональном самолете.«Буран» (сверху) перевозился как член Политбюро - на персональном самолете.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

… Это объявление, выставленное на сайте Avito, я перечитал несколько раз и не верил глазам. На интернет-барахолке посреди б/у колясок, телевизоров и поношенной одежды продавался… завод! И не абы какой, а Тушинский машиностроительный - тот самый, что еще 30 лет назад производил легендарный космический корабль-челнок «Буран»! За все имущество в прошлом гигантского предприятия вместе с землей под ним просят 10,3 млрд рублей.

Первый самолет — за 4 месяца!

- … А ведь мы их еще застали — самые первые цеха нашей «тушки», - вместе с ветеранами завода, Василичем и Андреичем, мы идем по территории Тушинского машиностроительного завода (ТМЗ).

Когда-то предприятие было секретным - провожатые по старой привычке просят не называть их фамилии. Они рассказывают о былом величии завода, глаза их горят.

А история и впрямь героическая. Вторая Сталинская пятилетка. Январь 1932 года. Совмин СССР принимает решение о создании завода №82. И уже через несколько дней здесь, среди заболоченного леса, появляются комсомольцы. Страна в жесткой технологической и финансовой изоляции со стороны США и Европы - нынешние санкции у того поколения вызовут лишь улыбку. А они начинают строить завод. Сегодня в это трудно поверить, но уже в мае 1932 года в воздух поднимается первый произведенный ими самолет - «Сталь-2». Всего через четыре месяца после закладки! Через пару лет он полетит в Париж на международную выставку, и восхищенные французские журналисты назовут его «русским чудом»!

- Вот тут были цеха, откуда прямо на войну отправлялись истребители Як-7 и Як-9, - продолжают экскурсию ветераны.

- Его не эвакуировали разве в 1941-м?

- Да, в Омск, но в 1942-м вернули обратно.

Какое-то время после войны ТМЗ делает троллейбусы и трамваи, но уже к середине 50-х возвращается к своей главной миссии — делать самолеты. Все самые передовые советские технологии и лучшие умы того времени создают технику, от которой Запад, не имея ничего подобного, будет лишь вздрагивать.

На территории завода распродаются остатки собственности. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

На территории завода распродаются остатки собственности.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«Хороший был год...»

- А ты нашу «сотку», он же Т-4, видел? - останавливаются мои экскурсоводы возле одного из корпусов. - Да ты что?! Этот аппарат в музее ВВС в Монино стоит. Много сегодня знаешь самолетов, которые способны летать со скоростью 3,5 тыс. км/ч на высоте 25 км? А мы такой вот здесь делали! И в 1972-м этот сверхзвуковой ракетоносец конструктора Павла Сухого взлетел! На такой скорости традиционный алюминий не выдерживал - фюзеляж сделали из титана. Но проект был страшно дорогой и его закрыли.

Они замолкают и с тоской смотрят на корпус, из которого смуглые люди таскают какие-то коробки. Трудолюбивых мигрантов здесь достаточно много, некоторые из них и живут прямо на территории.

- Хороший был год, у меня сын тогда первый родился, старые бараки вокруг завода посносили и целый квартал заводских домов построили, - вспоминает Василич. - Профком сразу двухкомнатную квартиру выдал, без очереди! Знаешь, как нам завидовали!

За громадиной корпусов торчит самая настоящая ракета: «25 лет на охране московского неба», читаю табличку.

- Да, первую в мире зенитную управляемую ракету тоже делали здесь! - с нескрываемой гордостью кивают они. - А потом были и МиГ-21, и МиГ-23, ракеты-мишени для ПВО, и первые три Су-27 мы собирали!

Пока лотом на интернет-барахолке (на фото) заинтересовались только журналисты - уникальное предприятие никому не нужно.

Пока лотом на интернет-барахолке (на фото) заинтересовались только журналисты - уникальное предприятие никому не нужно.

Взахлеб жили!

Они тащат меня дальше, по разбитому асфальту, мимо бесконечных объявлений о продаже/сдаче в аренду дряхлых корпусов и цехов.

- Посмотри налево, - старики раззадориваются. - В этом цеху промывали баки от ракетного топлива - гептила. Потом там таджики икорное масло делали и саму икру фасовали. Посмотри направо - цех №28, здесь те самые ракеты для ПВО собирали, сожгли его несколько лет назад… Там — заводской ДК, каких только артистов у нас не было! Вон то здание — бывшее ПТУ, где готовили кадры. Все было свое, даже профилакторий, санаторий и пионерлагеря. Взахлеб жили!.. А это автомобили одного бизнесмена, который мечтал такси-кэбы, как в Лондоне, делать. Прогорел, не смог расплатиться за аренду. А это.

Мы доходим до здоровенной асфальтобетонной поляны и останавливаемся. Андреич объявляет минуту молчания: на этом месте был огромный ангар, где и собирали тот самый «Буран». Несколько лет назад сгорел.

«До нас такого никто не делал!»

То была золотая страница Тушинского машиностроительного. Космический корабль многоразового использования «Буран» собрал в себе все технические новинки того периода и создавался в пику уже построенному в США «Спейс-Шаттлу». При этом, в отличие от американского собрата, «Буран» мог совершать посадку в полностью автоматическом режиме, без космонавтов! Что, ко всеобщему ликованию советского народа, и произошло 15 ноября 1988 года.

- Мы под впечатлением были, - вспоминает тот полет бывший слесарь-сборщик летательных аппаратов Виктор Лаврентьев. - Никто же до нас этого не делал! А заработки тогда — закачаешься! Сколько там простой советский инженер получал, 220 рэ? У меня 900 выходило! Еще на Байконур в командировку на три месяца отправляли на полное обеспечение, следить за монтажом «Бурана». Возвращаешься — пол-«жигуля» в кармане! Наша бригада плиткой жаропрочной «Буран» отделывала, чтобы он в плотных слоях атмосферы не сгорел. Она такая… Да лучше покажу!

К моему удивлению, он достает два черных кирпичика. Изумляюсь еще больше, когда беру их в руки — они легче пенопласта!

- Сверхтонкое кварцевое волокно! - Со знанием дела говорит Лаврентьев. - Выдерживает 1300 градусов! Говорят, страшно дорогая разработка была.

На тыльной стороне цифры: «102».

- А, значит, это плитки от второго «Бурана», который готовился к полету, но так и не полетел.

- А у вас-то они откуда?

- Так, взял когда-то…

А потом «Буран» вдруг оказался не нужен. Уже в 1990-м все работы по проекту остановились, а еще через пару лет программу и вовсе закрыли. Вдобавок, завод остался без основных заказов — со стороны Минобороны. Большая страна распадалась, армия выживала, как могла, где уж тут про конструкторов и научно-техническую мысль думать.

Сегодня оставшиеся космические челноки скорее похожи на рухлядь. Фото: Ralph Mirebs/Exclusivepix Media

Сегодня оставшиеся космические челноки скорее похожи на рухлядь. Фото: Ralph Mirebs/Exclusivepix Media

Завод-солдат

Бывшие рабочие и инженеры ТМЗ сочетание Ельцин-Чубайс произносят лишь через зубы, и только с непечатными словами. Оставшись без военных заказов, - без той самой крови, питавшей весь стальной организм Тушмаша, - завод потихоньку стал терять людей. Инженеры уходили кто кооператоры, кто в шиномонтажники. Оставшиеся же на ТМЗ потихоньку впадали в депрессию: их в буквальном смысле опустили с небес на землю. В воздухе витало модное слово «конверсия», и теперь они вместо мечтаний о далеких планетах занимались скучным производством медицинских шприцов, ковриков для авто, штамповкой кастрюль.

- Неприятности у ТМЗ, как и всех заводов страны, начались после кавалерийского наскока Чубайса, который сказал, что каждый проданный завод — это гвоздь в крышку гроба коммунизма, - скажет мне позже военный эксперт Михаил Тимошенко. - И, мол, неважно, за какую цену. После этого от 30 тыс. заводов осталось около 6 тыс. К руководству отраслью пришли люди, которые плохо соображали, что нужно стране. Многое пошло в печку. Помню, доигрались до того, что масляные насосы для танков делало частное предприятие в Тульской области — не смогли найти, кто их сделает.

- Многие рыдали от обиды: спецы высшего профиля, а они такой ерундой занимаются, - признается Василич. - Это как взять сегодня Илона Маска, да на картошку отправить. Как они наверху не понимали, что ТМЗ — это завод-солдат, а его на рынок вытолкнули, китайскими труселями торговать.

Время «эффективных менеджеров»

Из 20 тыс. человек, которые трудились здесь в лучшие времена, к середине 90-х оставалось 8 тыс. А тут и приватизация. Большинство акций отошло к государству. Москва (а на тот момент она и была главным акционером) пыталась спасти завод, загрузив его заказами. Была даже разработана целая программа, по которой цеха перепрофилировались под производство трамваев, автобусов, троллейбусов, трамвайных переездов, медтехники и переработку шин. Каждый год ТМЗ выдавал столице от 130 до 810 новеньких автобусов.

Наступало другое время - время «эффективных менеджеров», для которых прагматизм был куда дороже покорения космоса.

- В те годы вдруг случаются пять ли шесть пожаров, - говорит глава Московской организации профсоюза трудящихся авиапромышленности Сергей Чугунков. - Не хочу сказать, что поджоги, но очень похоже. Горел архив с документацией, очень дорогой испытательный стенд. Один пожар случился в день, когда замминистра промышленности проводил совещание. Только он уехал, как цех с климатической камерой вдруг вспыхнул со всех сторон одновременно. После таких пожаров, обычно, снимается секретность и остаются голые стены, которые только продавать.

Остались лишь старые ангары и корпуса Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Остались лишь старые ангары и корпусаФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- То один, то другой цех вдруг становился частным или сдавался в аренду, - вспоминают Андреич с Василичем. - Нам объясняли: столько не нужно – избавляемся от бремени для пользы дела. А потом: три уволенных подряд гендиректора, массовые увольнения работяг, невыплаты зарплат, куда-то исчезнувшее оборудование и разворованные цеха, пропавшие уставные документы, бухгалтерские печати, митинги у проходной, уголовные дела, которые не были доведены до суда. А, как-то при одном гендире выяснилось: прежний начальник, поставленный еще при Лужкове, исправно перегонял деньги за потребленные электричество и тепло, но куда-то не туда, в какие-то левые фирмы - в итоге долг образовался.

Космическую изоляцию с «Бурана» Виктор Лаврентьев хранит как сувенир. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Космическую изоляцию с «Бурана» Виктор Лаврентьев хранит как сувенир.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Банкрот

И долг огромный. Только одному своему тогдашнему акционеру, Банку Москвы, ТМЗ задолжал 6,5 млрд руб. Банк обратился в суд о признании задолженности. Потом еще несколько исков от каких-то странных организаций. Арест имущества и, как следствие, невозможность закупить тот же металл для изготовления мини-ГЭС, которые не прочь были приобрести сразу несколько стран. Получилась ситуация, при которой завод физически не мог отработать долг. Примечательно, что годом ранее бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин был объявлен в международный розыск, его обвиняли в хищении миллиардов из бюджета города. Но тот растворился где-то за Темзой, где получил политическое убежище.

Как уверяют эксперты, все попытки властей Москвы спасти завод, были напрасны — к тому времени из него было высосано все, что можно, остались лишь старые ангары и корпуса. Дешевле было построить новый. И Москва продала свою долю.

Основным владельцем стала группа компаний с романтическим названием «Букет». Именно при ней летом 2013 года ОАО «ТМЗ» признается банкротом.

Январь 1932 года. Совмин СССР принимает решение о создании завода №82 Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Январь 1932 года. Совмин СССР принимает решение о создании завода №82Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Что дальше?

- Сначала говорили, будто на этом месте построят жилищный комплекс, - рассказывает Сергей Чугунков. - Но ничего не получилось. Сейчас хозяйство реализуется конкурсным управляющим. Часть территорий ТМЗ уже давно были проданы и у них другие собственники: как строить жилье посреди ангаров и цехов?

- Основа конкурсного производства: продажа имущества, увольнение персонала и распределение денег между кредиторами, - рассказал «Комсомолке» конкурсный управляющий ОАО «ТМЗ» Вячеслав Чулисов. - На момент открытия конкурсного производства на предприятии трудились 822 человека, на сегодняшний день продолжают трудиться 118 человек. Это, прежде всего, сотрудники инженерно-технической службы, которые занимаются обслуживанием сетей и административный персонал. А в целом на площадке функционирует множество предприятий, на которых работает несколько тысяч человек.

При этом Вячеслав Чулисов отметил, что дальнейшую судьбу ТМЗ будет определять новый собственник.

… - Понятно, что никакого завода здесь больше не будет, - вместе с Василичем и Андреичем мы покидаем ТМЗ. - За другое обидно. То поколение стремилось в небо, понимаешь? Тогда грезили небом, сейчас — деньгами, а потому многие нынешние родились уже без крыльев. А какие мечты — такая и реальность… Мы все тогда думали — каким же оно будет, будущее завода? Оказалось, будущее уже было…

ВЗГЛЯД БИЗНЕСМЕНА

Руслан ПУХОВ, директор Центра анализа стратегий и технологий:

«Технологии дублировались»

- Это мировая тенденция. Под Парижем был завод по производству лопастей для вертолетов. Уже 10 лет, как его нет. Времена, когда что-то делали в больших городах, прошли. На Лужнецкой набережной когда-то было двигательное КБ «Союз», однако ценность интеллектуальной собственности не смогла превысить стоимость недвижимости на набережной Москвы-реки. Что же касается нацбезопасности, то многие технологии у нас дублировались на разных предприятиях - благодаря этому много и сохранилось, и возродилось. С появлением новых технологий смысла возвращаться к старым попросту нет. Вот кто мог подумать, что броня будет из пластика и керамики?

Понятно, что никакого завода здесь больше не будет Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Понятно, что никакого завода здесь больше не будетФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ВЗГЛЯД ИНЖЕНЕРА

Вячеслав ФИЛИН, бывший заместитель главного конструктора системы «Энергия-Буран»:

«Могли облететь Луну и даже создать поселение на самой Луне».

- Вячеслав Михайлович, почему все-таки был закрыт проект «Буран»?

- Причина, по большому счету, одна - СССР прекратил свое существование. В этот сложный период было не до него. Не секрет, что «Буран» (также, как и американский «Шаттл») строился для обеспечения задач Минобороны. На тот момент у американцев появился новый вид оружия - «Шаттл».

- Оружия?

- Да. Он на первом же витке мог поразить любую цель на территории СССР. Мог нести 30 т полезной нагрузки и был практически недосягаем для наших ПВО, способен делать мощный нырок в атмосферу с высоты 300 км до 80 км. Это встревожило руководство нашей страны, которое пришло к выводу, что нужно форсировать работы по «Бурану». Тот мог уже с первых пол-витка накрыть США. С развалом СССР наступило так называемое потепление в отношениях, когда Горбачев начал заигрывать со странами Запада, и этих задач не стало.

- А в мирных целях можно было его использовать?

- Можно, но очень дорого. Полезная нагрузка на «Буране» - около 30 т, и это сравнимо с нашим же «Протоном», который стоил на порядок дешевле.

- В проекте было использовано немало прорывных технологий. Кроме «Бурана» они где-то еще пригодились?

- В свое время мы получили указания от нашего министра общего машиностроения придумать, какие технологии «Бурана» можно использовать в народном хозяйстве. Мы их насчитали около 600. Но опять же —в той обстановке никто не смотрел на перспективу, а денег хотели прямо сейчас. Нефтяники, например, заинтересовались арматурой, которая могла быть использована в этой сфере. Она стоила дороже традиционных, но окупалась в течении несколько лет. Это их не устраивало. Тем не менее, было внедрено около 80 новых теплоизоляционных, композитных, углеродных и других материалов. Например, мы показывали, что коровник достаточно было обложить нашей изоляцией и никакого отопления не надо. Эти разработанные новые материалы дали бы толчок всей промышленности, металлургии, радиоэлектронике. Та же компьютеризация. Но потом произошли события, убившие все это.

- А сегодня нам нужен «Буран»?

- «Буран» показал, что как машина она нерентабельна. А вот в части ракеты «Энергии»… Сегодня весь мир работает над ракетой сверхтяжелого класса и без таких тяжелых носителей нам не обойтись. Нам нужно восстанавливать «Энергию», которая выводила 105 т полезной нагрузки. Это хватало бы, чтобы облететь Луну и даже создать поселение на самой Луне. Да и проекты по исследованию Марса выглядели бы сегодня совершенно по-другому…

А Тушинский завод откровенно жаль. Если от государства нет заказов для такого предприятия, то, естественно, что судьба его будет плачевна, что и случилось. Хотя мог бы жить. У них были великолепные проекты многоуровневых лифтовых автостоянок: загоняешь туда машину, жмешь кнопку, лифт сам ее наверх тащит. Вещь — чрезвычайно нужная в Москве и там, где сегодня стоит три машины, можно было поставить двадцать! ТМЗ мог бы пригодится стране даже без военных заказов, но спохватились слишком поздно...

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Алексей ОВЧИННИКОВ

 
Читайте также
Новости 24
Канцелярия Мэй приветствует новые антироссийские санкции США
Израиль ответил на атаку из сектора Газа обстрелом 12 объектов боевиков
МИД пошутил про NATO после инцидента с пуском ракеты над Эстонией
Госдеп: Новый пакет санкций в отношении России будет содержать исключения
Генпрокурор Венесуэлы: В покушении на Мадуро участвовали 19 человек
Минфин РФ скептически относится к возможным новым санкциям США на российский госдолг
Пользователи в России сообщают о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте»
Госдеп: власти США вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Порошенко подарил сыну несколько миллионов гривен
У премии "Оскар" появилась новая номинация
"Спартак" проиграл первый матч Лиги Чемпионов в Греции клубу ПАОК 2:3
Израиль сообщил о запуске восьми ракет из сектора Газа
Минтранс предложил в 20 раз повысить штраф за переход железной дороги в неположенном месте
"Спартак" проигрывает 2:3 выездной матч клубу ПАОК после первого тайма матча Лиги Чемпионов
В МИД РФ опровергли сообщения СМИ о подготовке Россией беспорядков в Салониках